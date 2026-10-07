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La forma más económica de llevar WiFi 6 a cualquier habitación es este amplificador Mercusys rebajado hoy

Una solución barata frente a las zonas muertas de Internet en casa

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Fran León

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Las habitaciones alejadas del router o los muros gruesos suelen provocar "zonas muertas" de Internet en casa. Si buscas una solución rápida y barata para actualizar la red sin cambiar de operador, en Amazon puedes encontrar durante la Fiesta de Ofertas Prime este extensor Mercusys ME1500X por 25,49 euros.

Esta es una oferta solo disponible para clientes Prime de Amazon. Si aún no lo eres, puedes solicitar la prueba gratuita de 30 días del servicio para conseguir este chollo y todos los que Amazon tiene disponibles ya por solo unas horas.

Mercusys ME1500X - Repetidor WiFi 6 AX1500 de Doble Banda, 1 Puerto Gigabit

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Con WiFi 6 y para múltiples dispositivos

Mercusys Me1500x

Este repetidor de red inalámbrico destaca por dar el salto a la tecnología WiFi 6 ofreciendo mayor velocidad, menor latencia y más eficiencia con múltiples dispositivos conectados, lo que sirve para conseguir mejorar la señal WiFi de casa. Trabaja en doble banda, alcanzando velocidades de hasta 1.201 Mbps en la banda de 5 GHz y 200 Mbps en la de 2,4 GHz.

También cuenta con soporte EasyMesh, que permite integrarse con routers compatibles para crear una red de tipo Mesh con un único nombre y contraseña, garantizando un cambio de señal transparente al moverte por casa.

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Incorpora una toma RJ45 (puerto Gigabit Ethernet) de 1.000 Mbps, ideal para conectar por cable consolas, ordenadores o Smart TVs con máxima estabilidad. Además, su modo Punto de Acceso (AP) permite usarlo no solo como repetidor sin cables, sino conectándolo al router mediante cable para crear una nueva zona de cobertura WiFi 6 limpia.

Su configuración es muy sencilla. Está equipado con un indicador de señal inteligente para encontrar el enchufe más óptimo y botón WPS para vincularlo en segundos. Además, es totalmente gestionable desde la app de Mercusys.

⚡ EN RESUMEN: oferta para repetidor Mercusys ME1500X hoy

 LO MEJOR

  • Puerto Gigabit real: a diferencia de otros extensores económicos que limitan a 100 Mbps, este aprovecha conexiones de alta velocidad por cable.
  • Compatibilidad EasyMesh: facilita la creación de redes unificadas sin cortes.

❌ LO PEOR

  • Rendimiento en distancias muy extremas... Al alimentarse directamente del enchufe y tener un tamaño compacto, si se coloca en un punto donde la señal del router es casi nula, la pérdida de velocidad será notable.
  • Sin enchufe integrado… Ocupa la toma de corriente en la que se conecta sin ofrecer una toma adicional.

💡 CÓMPRALO SI... Hay zonas de tu casa con poca cobertura y quieres llevar señal estable a un dormitorio, despacho o terraza donde la red del router no llega bien.

⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes una casa de varias alturas o superficies superiores a 150 m². En este caso, es más recomendable un sistema Mesh de varios nodos dedicados que un único repetidor de enchufe.
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Imágenes | Mercusys y Pexels

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