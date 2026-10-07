La forma más económica de llevar WiFi 6 a cualquier habitación es este amplificador Mercusys rebajado hoy

Las habitaciones alejadas del router o los muros gruesos suelen provocar "zonas muertas" de Internet en casa. Si buscas una solución rápida y barata para actualizar la red sin cambiar de operador, en Amazon puedes encontrar durante la Fiesta de Ofertas Prime este extensor Mercusys ME1500X por 25,49 euros.

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Mercusys ME1500X - Repetidor WiFi 6 AX1500 de Doble Banda, 1 Puerto Gigabit Amazon — 25,49 € Acaba en 58 min 47 s El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Con WiFi 6 y para múltiples dispositivos

Este repetidor de red inalámbrico destaca por dar el salto a la tecnología WiFi 6 ofreciendo mayor velocidad, menor latencia y más eficiencia con múltiples dispositivos conectados, lo que sirve para conseguir mejorar la señal WiFi de casa. Trabaja en doble banda, alcanzando velocidades de hasta 1.201 Mbps en la banda de 5 GHz y 200 Mbps en la de 2,4 GHz.

También cuenta con soporte EasyMesh, que permite integrarse con routers compatibles para crear una red de tipo Mesh con un único nombre y contraseña, garantizando un cambio de señal transparente al moverte por casa.

Incorpora una toma RJ45 (puerto Gigabit Ethernet) de 1.000 Mbps, ideal para conectar por cable consolas, ordenadores o Smart TVs con máxima estabilidad. Además, su modo Punto de Acceso (AP) permite usarlo no solo como repetidor sin cables, sino conectándolo al router mediante cable para crear una nueva zona de cobertura WiFi 6 limpia.

Su configuración es muy sencilla. Está equipado con un indicador de señal inteligente para encontrar el enchufe más óptimo y botón WPS para vincularlo en segundos. Además, es totalmente gestionable desde la app de Mercusys.

⚡ EN RESUMEN: oferta para repetidor Mercusys ME1500X hoy ✅ LO MEJOR Puerto Gigabit real: a diferencia de otros extensores económicos que limitan a 100 Mbps, este aprovecha conexiones de alta velocidad por cable.

a diferencia de otros extensores económicos que limitan a 100 Mbps, este aprovecha conexiones de alta velocidad por cable. Compatibilidad EasyMesh: facilita la creación de redes unificadas sin cortes. ❌ LO PEOR Rendimiento en distancias muy extremas... Al alimentarse directamente del enchufe y tener un tamaño compacto, si se coloca en un punto donde la señal del router es casi nula, la pérdida de velocidad será notable.

Al alimentarse directamente del enchufe y tener un tamaño compacto, si se coloca en un punto donde la señal del router es casi nula, la pérdida de velocidad será notable. Sin enchufe integrado… Ocupa la toma de corriente en la que se conecta sin ofrecer una toma adicional. 💡 CÓMPRALO SI... Hay zonas de tu casa con poca cobertura y quieres llevar señal estable a un dormitorio, despacho o terraza donde la red del router no llega bien. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes una casa de varias alturas o superficies superiores a 150 m². En este caso, es más recomendable un sistema Mesh de varios nodos dedicados que un único repetidor de enchufe.

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Imágenes | Mercusys y Pexels

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