Fibra y fútbol por menos de 30 euros. Así es la nueva oferta de Movistar para ver deportes en streaming

No perderse los partidos de fútbol se ha convertido en algo que no está al alcance de todos, y es básicamente porque los precios de las tarifas son disparatados. Afortunadamente, últimamente Movistar ha ido ofreciendo diversas tarifas que tienen precios mucho más competitivos. Tarifas que, además, incluyen fibra.

Fútbol, cine y fibra por menos de 30 euros

A través de Movistar Plus+ no sólo tendremos acceso a un amplio catálogo de películas. y series, sino que además la suscripción del servicio de streaming incluye partidos de fútbol. Pero, además, si no tenemos fibra en casa podemos añadir una línea de 300 Mbps por sólo 19,99 euros. Es decir, por menos de 30 euros al mes.

Cabe mencionar que con esta misma oferta no se incluyen todos los partidos, pero sí que podremos ver una amplia selección de encuentros de LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion, la Champions y la Premier League inglesa.

Pero... ¿qué incluye la oferta?

Concretamente, podemos encontrar dos ofertas. La primera incluye fibra de 300 Mbps por 19,90 euros al mes. El precio se mantendrá durante 12 meses y no hay permanencia. La tarifa incluye:

Fibra simétrica de 300 Mbps.

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales.

50 minutos de llamadas a móviles nacionales.

Un router Smart WiFi 6.

Instalación completamente gratis.

Si lo que buscamos es únicamente poder acceder a un amplio catálogo de contenido en streaming, y no tener una línea de fibra, tenemos Movistar Plus+ por 9,99 euros. Está disponible tanto en televisores como en móviles, tablets y Fire TV. Ofrece dos reproducciones simultáneas y sin permanencia. Esta suscripción incluye:

Series originales e internacionales.

Un catálogo de casi 2.000 películas.

Una buena variedad de documentales.

Programación infantil.

Un buen surtido de deportes: NBA, rugby y tenis, pero sobre todo mucho fútbol con la Premier League, LaLiga (un partido de Primera y tres de Segunda cada jornada) y un partido de Champions.

