Estrenar un OnePlus de gama alta será hoy más barato sólo para los más rápidos

Si llevas tiempo pensando en cambiar de móvil y no lo has hecho aún esperando una buena oferta para estrenar uno de OnePlus, aquí tienes uno estupendo que posiblemente no dure mucho. El OnePlus 10T 5G acaba de bajar en Amazon hasta unos más asequibles 489 euros con envío gratuito.

Aunque el precio oficial de este modelo parte de los 719 euros, Amazon lo tenía ayer mismo por 569 euros. Así que, si lo compramos ahora, tendremos un ahorro de unos 80 euros, pagando por él 489,04 euros. Dicho precio incluye envío gratuito y rápido, en un sólo día si somos usuarios Prime o si aprovechamos la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido.

Si ya le has estado echando un vistazo, sabrás que el OnePlus 10T 5G es un interesante smartphone de gama media-alta con el que tendrás una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas a 120 Hz, compatible con HDR10+ y con una resolución Full HD+ de 1.080 x 2.412p.

Su potencia sale del Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm que lleva bajo el "capó" junto a 16 GB de RAM y que, en el caso de la oferta, se acompaña de 256 GB de almacenamiento. No se queda atrás su apartado fotográfico, con una cámara principal triple con 50+8+2 Mp y una cámara frontal con 16 Mp.

Mientras, su batería de 4.800 mAh ofrece autonomía suficiente para un uso del día completo, aunque si no nos llega a tanto, siempre podremos recurrir a su carga rápida de 150 W nada menos.

Otros detalles a destacar de este terminal son la conectividad WiFi 6 y Bluetooth 5.2 junto con el 5G, así como el NFC para pagos móviles, el lector de huellas en pantalla o su sistema operativo, el fluido OxygenOS en su versión 13, sobre Android 12 como sistema operativo.

