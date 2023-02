Este sí que es un chollo de SSD: tus archivos contigo a todas partes por 130 euros menos con este Samsung T7 de 2 TB

Si estás buscando un SSD externo velo y de buena capacidad para llevar tus archivos siempre contigo o tener a buen recaudo tus copias de seguridad, un SSD portable como el Samsung T7 te puede interesar. Sobre todo cuando lo tienes a un preciazo como el que tiene en estos momentos el de 2 TB en Amazon: te lo puedes llevar por sólo 99 euros con envío con gratuito.

Comprar el Samsung T7 de 2 TB al mejor precio

Y ojo, que estamos hablando de todo un chollazo si comparamos con lo que cuesta en otras tiendas. Este SSD tiene un precio oficial de 260,98 euros, aunque lo podemos encontrar más barato, en torno a unos 100 euros menos. Amazon lo suele vender por 228,99 euros, así que, ahora mismo, nos lo estaremos llevando por unos 130 euros menos, por supuesto, con envío rápido y gratuito, en un sólo día para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes.

Con un peso de sólo 58 gramos, est SSD externo, pequeño y portátil nos ofrece un diseño cómodo y vistoso, acabado en color azul y con chasis metálico, lo que le permite soportar caídas de hasta 2 metros, según el fabricante.

Su memoria es de tipo PCIe NVMe integrada y viene con dos cables USB (tipo C a C y tipo C a A) para poderlo usar en la mayoría de equipos actuales, y destaca por ofrece velocidades secuenciales de transferencia de archivos de hasta 1.050 MB/s en lectura y hasta 1.000 MB/s en escritura.

Además, con él dispondremos de software de gestión para PC y Mac para actualizarlo y configurar contraseña, si bien también puedes instalar la app en tu tablet o teléfono.

