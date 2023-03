Este pack de PlayStation 5 viene supervitaminado y rebajado en Carrefour por tiempo limitado

Ahora que parece que los problemas de stock son cosa del pasado, es el momento de pensar en hacerse con un buen pack de PlaySation 5 al mejor precio. Eso es lo que nos propone Carrefour con este bundle que, junto a la consola estándar y un DualSense extra nos ofrece tres juegazos por 799 euros por tiempo limitado.

Comprar el pack PlaySation 5 al mejor precio

Creénos, es un pack de lo más interesante; incluso viene rebajado desde los 853,95 euros en casi 55 euros hasta los 799 euros y sólo lleva 2,99 euro de gastos de envío. Eso sí, es una oferta que encontraremos exclusivamente online y que estará disponible hoy y mañana.

Este pack incluye la PlayStation 5 en edición estándar, con soporte para discos físicos. La consola de nueva generación de Sony nos ofrece unas potentes CPU y GPU y compatibilidad con la tecnología ray tracing. Además, con el correspondiente televisor con puertos HDMI 2.1, podremos disfrutar de los mejores gráficos, en 4K a 120 fps con tecnología HDR.

En el pack se incluye un segundo DualSense, además de 3 juegos triple A: God of War: Ragnarok en edición digital, (con código de descarga incluido en la caja de la consola), más The Last of Us: Parte I y Horizon Forbidden West, ambos en formato físico.

Teniendo en cuenta que el precio de la consola es de 549,99 euros, el del segundo Dual Sense es de 69,99 euros, God of War: Ragnarok tiene un precio de 69,99 euro en versión digital y que The Last oif Us y Horizon cuestan 59,99 y 69,99 euros respectivamente en sus ediciones físicas, el precio total de todo lo que contiene el pack sería de 819,95 euros, por lo que nos estaremos llevando todo esto por unops 20 euros menos de lo que nos costaría por separado.

Pero lo más importante es que no tendremos que esperar para disfrutarlo: Carrefour nos entrega la consola en casa en sólo 3 días.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.

Imágenes | Sony

En Xataka Selección | MediaMarkt rebaja la última versión de la PlayStation 5: no verás este precio en ningún sitio hoy

En Xataka | PlayStation 5, análisis: Sony apuesta por la innovación con un mando DualSense que es el compañero perfecto para un hardware muy potente