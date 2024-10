El outlet de MediaMarkt está liquidando este potente iPad Air M1 con pantallón de 11 pulgadas

Personalmente, soy un gran defensor de las tablets. Es un tipo de dispositivo que utilizo bastante para multitud de usos y me saca de más un apuro cuando no tengo el ordenador de sobremesa o el portátil a mano. Y ahora mismo no necesito renovar, pero si se diera el caso tengo claro que este iPad Air rebajado a sólo 549 euros sería un gran candidato.

Aunque viene del outlet de MediaMarkt en eBay, se trata de un dispositivo totalmente nuevo y a estrenar

Además de en sus tiendas físicas y store online, MediaMarkt también vende sus productos en su conocido outlet de eBay. Lugar donde nos encontramos con dispositivos en todo tipo de estados (abiertos pero sin usar, usados, completamente nuevos...). Y entre las ofertas más interesantes del momento en dicho outlet encontramos la de este iPad Air (2022), por 549 euros. Si lo preferimos, en Fnac sale por un poco más: 583 euros.

En ambos casos, estamos ante el modelo de iPad Air de la pasada generación: el que monta el procesador M1 y viene con una pantalla de 10,9 pulgadas. iPad que no se encuentra en demasiadas tiendas a día de hoy, una vez se comenzó a vender el actual iPad Air de la actual generación. Sin embargo, si queremos estrenar iPad pero ahorrarnos lo máximo posible, este otro modelo de 2022, ahora que está rebajado, es una magnífica opción de compra.

El iPad Air (2022) WiFi viene con el mencionado procesador, que supuso un brutal salto en potencia. Sin ir más lejos, es el chip que usan los MacBook Pro y MacBook Air M1 y pueden con lo que les echen. Además, su panel es Liquid Retina y cuenta con la tecnología True Tone (indispensable para muchos) y una gran nitidez, como es habitual en Apple.

La única "pega" que le encontramos es su configuración de sólo 64 GB de almacenamiento, insuficiente para muchos. Pero suficiente si nuestro uso será consumir contenido multimedia en las principales plataformas de streaming, navegar o jugar a títulos ligeros.

