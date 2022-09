Este completo smartwatch TicWatch vuelve a ser una ganga: llévatelo más barato que nunca por 179 euros

Hacerte con un completo reloj inteligente como el TicWatch Pro 3 nunca había salido tan barato. Ahora mismo, puedes hacerte con él por unos 179,30 euros que vienen a marcar un nuevo mínimo en su precio. Además, como de costumbre, cuenta con envío rápido y gratuito.

Comprar el TicWatch Pro 3 al mejor precio

En estos momentos, si aprovechamos el cupón de descuento disponible, nos lo llevaremos rebajado en nada menos que 120 euros, pasando de costar 299,30 euros a unos ajustados 179,30 euros. Todo un chollo que además incluye envío gratuito y rápido, en un sólo días para usuarios Prime.

Este TicWatch 3 Pro de Mobvoi tiene un look de cronógrafo deportivo bastante clásico, acabado en color negro, tanto en caja como en correas, y pesa 42 g de peso sin estas últimas.

Destaca su doble pantalla, con panel principal AMOLED de 1,4", y uno secundario de tipo FSTN Always On, en el que siempre tenemos visible la hora, para que la autonomía no se resienta.

Con con certificación IPS68 de resistencia al agua para poder usarlo al nadar, este smartwatch incluye sensores de frecuencia cardiaca, altímetro y GPS además de chip NFC para pagos móviles con Google Pay. Además, su sistema operativo es Android Wear. por lo que con él dispondremos de todos los servicios de Google para este tipo de dispositivos.

Por último, decir que ofrece una autonomía de hasta 3 días en uso “inteligente” y de 45 días si prescindimos de dichas prestaciones en modo ahorro de energía.

