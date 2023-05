Este es el aire acondicionado portátil más barato que verás en mucho tiempo: por menos de 167 euros no pasarás calor este verano

Aunque el tiempo parece estar dándonos una tregua, a estas alturas ya no caben dudas sobre el caluroso verano que no espera. Si eres de los que ya se está preparando y no quieres o no te puedes permitir instalar un aire acondicionado en cada habitación de la casa, una buen solución puede ser comprar un aparato de aire acondicionado portátil como este económico My Wave que, además, está de oferta en Amazon. SI lo compras ahora, te lo puedes llevar por sólo 166,17 euros, con envío gratuito.

Comprar el aire acondicionado portátil My Wave ‎MWAC-7K al mejor precio

Hablamos de una solución muy económica que ahora además nos costará casi 83 euros menos, ya que de su precio habitual de 249 euros pasa a costar 166,17 euros por tiempo limitado. Además, su precio incluye el envío gratuito y la entrega rápida, en poco más de un día para usuarios Prime o para quienes usen la prueba gratuita del servicio por un mes.

Este My Wave ‎MWAC-7K es un aparato de aire acondicionado portátil tres en uno, que nos ofrece funciones de aire acondicionado, ventilador y deshumidificador.

Tiene una capacidad de enfriado de 1750 frigorías, (7000 BTU) y está recomendado para habitaciones pequeñas, de hasta 20 metros cuadrados de superficie. Además, dispone de ruedas que lo hacen cómodo de llevar de una habitación a otra; es su verdadera ventaja frente a los modelos con instalación.

Dispone de un panel de control táctil en su parte superior, y además viene con mando a distancia, pero tampoco le faltan las funciones de temporizador y programación.

Imágenes | My Wave

