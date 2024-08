Estas son algunas de las mejores ofertas de hoy para estrenar PS5 Slim al mejor precio

Aunque en pocas semanas se van a cumplir nada menos que cuatro años de la llegada de las videoconsolas más recientes de Sony y Microsoft, tanto PS5 como Xbox Series X|S siguen siendo magníficas opciones de compra. Sobre todo, desde que dejaron atrás sus problemas de stock y sobreprecios. Pero más aún si protagonizan ofertas como esta PS5 que se queda a sólo 439,21 euros.

Comprar PlayStation 5 Slim al mejor precio

Con motivo de su campaña de Días del Gamer, Worten tiene rebajado este modelo de PlayStation 5 usando el cupón "GAMER20" (sin las comillas) al tramitar el pedido, el cual nos descuenta un 20%, para dejar un precio final de 439,21 euros. Pero eso no es todo, y si añadimos cualquiera de estos títulos de PS5 al carrito, nos sale totalmente gratis.

Si preferimos otras tiendas, o no llegamos a tiempo a esta oferta, también encontramos PS5 Slim digital junto a dos mandos y una tarjeta de saldo de 25 euros por 519 euros en MediaMarkt, un muy buen precio. O bien el modelo con lector de discos más un mando por 549 euros en Amazon y PcComponentes. Y el modelo digital, sin lector, cuesta 449,90 euros en El Corte Inglés.

Con esta promoción podemos conseguir títulos de la talla de 'Helldivers 2', 'The Last of Us: Parte I', 'The Last of Us: Parte II Remastered' o 'God of War: Ragnarok', entre tantos otros. Lo que se traduce en un ahorro adicional de hasta 79,99 euros que sumamos a ese 20% del cupón "GAMER20". Y como decimos, para aprovechar ambos descuentos basta con añadir consola y juego al carrito y aplicar dicho cupón.

Si esperábamos la ocasión perfecta para hincarle el diente a PlayStation 5, además buscamos el último modelo de la consola de Sony y queremos ahorrarnos lo máximo posible, los Días del Gamer de Worten son la oportunidad que andábamos buscando. Pero ojo, deberíamos darnos prisa si no queremos quedarnos sin esta genial oferta, porque volará más pronto que tarde.

