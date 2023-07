Esta torre de sonido Samsung cae de precio para poder animar tus fiestas de verano con su potencia brutal y resistencia al agua

Con la llegada del verano los dispositivos musicales para exteriores que nos brindan música sin miedo a que les caiga agua son uno de los preferidos por los usuarios. Si quieres convertir tus fiestas en una auténtica discoteca al aire libre con una calidad y potencia de sonido espectaculares, esta torre de sonido Samsung MX-ST50B/ZF te lo ofrece junto con otras prestaciones muy interesantes y ahora con la rebaja de Amazon puede ser nuestra por 240,99 euros.

Comprar la Samsung MX-ST50B/ZF al mejor precio

Esta torre de sonido Samsung antes costaba 282,72 euros en Amazon. ahora, con el descuento de 42 euros, su precio cae hasta los 240,99 euros. El envío es gratis y rápido para usuarios Prime o aquellos que aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido. En Mi Electro la tenemos al mismo precio si incluimos los gastos de envío.

Esta torre de sonido Samsung permite su control mediante su aplicación para móvil y tablet. Desde ahí podremos modificar sus ajustes de ecualización y demás parámetros para conseguir el sonido más óptimo. Pesa 11,94 Kg. También es necesario tener en cuenta que este producto no es una barra de sonido.

Cuenta con streaming de audio mediante Bluetooth 5.0, ecualizador, modo fiesta, entrada jack de 3,5 mm para conectarla por cable y puerto USB. Ofrece una autonomía de 18 horas ininterrumpidas de música.

Tiene certificación IPX5, que la hace resistente al polvo y a las salpicaduras de agua, por lo que podemos disfrutar de esta torre en fiestas en la piscina sin temor a que le caiga agua. Tiene una potencia de 240 W, que en modo ahorro de batería pasan a 90 W, una potencia ya más que atronadora.

