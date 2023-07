Este ordenador de sobremesa all in one de Lenovo con pantalla de 24 pulgadas y chip Ryzen 5 cae a su precio más bajo

Los ordenadores all in one, o todo en uno, nos permiten contar con dispositivos que constan de teclado, ratón y pantalla como un sobremesa de toda la vida, pero con la enorme ventaja de hacerlo sin cables. Muchos de los fabricantes más fiables y populares del mundo informático tienen versiones all in one con completas configuraciones como la de este Lenovo IdeaCentre AIO 3 Gen 6, que ahora se queda a su precio mínimo en Amazon con un coste de 579 euros.

Lenovo IdeaCentre AIO 3 Gen 6 - Ordenador de Sobremesa 2-en-1 (Pantalla de 23.8" FullHD, AMD Ryzen 5 5500U, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Home) Blanco - Ratón y Teclado QWERTY Español Inalámbricos Hoy en Amazon por 579,00€

Comprar el Lenovo IdeaCentre AIO Gen 6 al mejor precio

Este todo en uno de Lenovo costaba antes 699 euros en Amazon, pero con el descuento de 120 euros su precio actual es de 579 euros. El envío es gratis y rápido para usuarios Prime o aquellos que aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido.

Este sobremesa all in one tiene una pantalla de 23,8 pulgadas con resolución Full HD (1.920 x 1.080 px), panel IPS y 250 nits de brillo. Monta el procesador AMD Ryzen 5 5500U con la gráfica integrada AMD Radeon Graphics. Tiene 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento SSD.

Viene con Windows 11 Home instalado como sistema operativo. Cuenta con dos altavoces que suman una potencia de 6 W y para su conectividad inalámbrica dispone de WiFi 5 y Bluetooth 5.0.

Entre sus puertos, encontramos un puerto HDMI, una salida para auriculares jack de 3,5 mm y cuatros puertos USB, dos USB 3.2 Gen 1 y dos USB 2.0.

