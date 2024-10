Con esta freidora de aire Xiaomi te convertirás en un cocinillas: se puede controlar desde el móvil y ahora no cuesta ni 40 euros

Hay días en los que cocinar puede parecer una tarea más difícil de lo habitual, pero con una freidora de aire podrás preparar comidas deliciosas de una manera muy sencilla. Si aún no tienes una en tu cocina, ahora puedes llevarte una superventas como la Xiaomi Mi Smart Air Fryer por tan solo 39 euros en MediaMarkt.

Una freidora de aire conectada para preparar comidas deliciosas y más sanas

Este dispositivo de Xiaomi se ha estado vendiendo de manera habitual en los últimos meses por unos 59 euros en MediaMarkt, aunque ahora tiene un nuevo descuento que nos permite llevárnosla por unos ajustados 39 euros, lo que se traduce en un ahorro de 20 euros más. Además, su envío es gratuito o puedes recogerla sin coste adicional en tu tienda más cercana.

La Xiaomi Mi Smart Air Fryer es una freidora de aire que nos ofrece un diseño muy compacto para colocarla en cualquier rincón de nuestra cocina, la cual cuenta con una cesta de 3,5 litros de capacidad para preparar hasta tres raciones en una sola tanda. Asimismo, cabe mencionar que alcanza una potencia máxima de 1.500 W y utiliza una tecnología de circulación de aire caliente de 360°.

Por otro lado, dispone de un dial con pantalla táctil OLED para seleccionar entre un total de 8 programas preestablecidos o ajustar tanto la temperatura como el tiempo de cocción a nuestro gusto, según los alimentos que queramos preparar. Sin olvidarnos de que podemos hacer una programación inteligente de hasta 24 horas.

A todo ello debemos sumarle que este modelo incluye conectividad Wi-Fi para controlarla desde nuestro dispositivo móvil a través de la app Mi Home o por voz, ya que es compatible con Google Assistant y Alexa.

También te puede interesar

edihome, Papel Freidora Aire, Air Fryer, 100 Unidades, 20-24 cm, BPA Free, Desechable, para Horno, Accesorios para Freidora sin Aceite de 5 a 8 litros (20-24 cm, Cuadrado) Hoy en Amazon — 8,89 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xiaomi

En Xataka | Las freidoras sin aceite que en realidad no son freidoras: la psicología detrás de vendernos algo nuevo como algo conocido

En Xataka | Me he comprado una freidora de aire y ya casi no uso el horno: estos son mis consejos y recomendaciones de compra