Esta estufa de pellets está casi 300 euros más barata en Leroy Merlin: calienta tu casa y ahorra en tu factura, ¡últimas unidades!

Winter is coming. No solo por el cambio estacional, si no porque la crisis energética augura unos meses en los que el precio del gas estará por las nubes. Si buscas alternativas para calentar tu casa, siempre puedes recurrir a comprar una estufa de pellets y más si encuentras ofertazas como esta: la estufa de pellet QLIMA Eco a 894 euros en Leroy Merlin con envío gratis. Ojo porque en el momento de escribir esta oferta únicamente quedan cinco unidades en stock.

Estufa de pellet QLIMA Eco 1700 negra de 6.7 kw TG PVP en Leroy Merlin 894€

Comprar la estufa de pellet QLIMA Eco al mejor precio

El PVP de esta QLIMA Eco es de 1.280 euros, pero durante 9 días o hasta fin de stock cuenta con una rebaja que la deja en 894 euros con envío gratis en 8 - 10 días, a tiempo para este invierno.

Esta estufa de pellets tiene un 6,7 kw de potencia y alto rendimiento de 90,7% según fabricante, lo que aproximadamente está indicado para calentar áreas de aproximadamente hasta 70 metros cuadrados.

Cuenta con una tolva de 15 kg de capacidad donde depositar los pellets, proporcionando una autonomía estimada de hasta 24,5 horas.

Con un exterior negro y salida de humos en la parte superior (tubo de 8 cm de diámetro), es programable para que puedas ajustar su funcionamiento a tus necesidades.

