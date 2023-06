El escritorio elevable barato que buscas podría ser este que no cuesta ni 145 euros en Amazon

Si el precio de los escritorios elevables aún sigue echándote para atrás a la hora de equiparte con uno, ahora puedes aprovechar que en Amazon, este de Dripex vuelve a estar a precio de ganga: puedes hacerte con él por sólo 144,49 euros con envío gratuito incluido.

Dripex Escritorio Elevable Eléctrico 110 * 60 * 71-117 cm, Standing Desk Escritorio Ajustable en Altura con Tablero, Función de Memoria y Anticolisión, Nuez Hoy en Amazon por 144,49€

Comprar el escritorio elevable Dripex al mejor precio

Si nos decidimos por la versión con tablero más pequeño, que tiene un precio habitual de 169,m99 euros, nos ahorraremos unos 25,50 euros, llevándonosla a unos económicos 144,49 euros con envío gratuito. Éste no es rápido, pero no hace falta ser Prime o usar la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido para que no nos cobren por llevárnosla a casa.

Este escritorio elevable es la mesa de trabajo ideal si somos de pasar muchas horas frente a la pantalla, ya que nos ofrece la posibilidad de ajustar su altura, entre los 71 y los 117 cm, por lo que incluso podremos ponernos de pié e incluso hacer ejercicio mientras trabajamos.

La oferta de la que hablamos aquí es exclusiva para el la versión en color negro con tablero en color nuez (el modelo de color blanco no está disponible en estos momentos). Y, si bien podemos comprarla con tablero en tres tamaños diferentes, al precio que comentamos, tendremos el tablero de 110cm de ancho por 60cm de fondo. Los dos mayores también están rebajados, aunque a precios superiores.

Esta mesa cuenta con una estructura elevable con un único motor eléctrico así como con función anticolisión, siendo capaz de soportar hasta 100 Kg de carga.

Además, viene con bandeja recogecables, y otros accesorios como un reposavasos y un gancho para auriculares. Por otro lado, cuenta con un panel de control con 5 botones; dos para la posición, otros dos para memorizar un par de alturas y uno para resetear la memoria. Se redondea con un una pequeña pantalla en la que incluso nos ofrece recordatorios de tiempo para cambiar regularmente de altura y por tanto de postura.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.

Imágenes | Dripex

En Xataka Selección | Proteger la casa durante las vacaciones de verano sale más barato con este pack de cámaras de vigilancia WiFi

En Xataka | Mejores escritorios elevables: cuál comprar y seis modelos recomendados desde 195 euroshttps://www.xataka.com/seleccion/guia-compra-relojes-gps-deportivos-2020-12-modelos-149-euros-600-euros)