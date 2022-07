El elegante smartwatch de Samsung se desploma en PcComponentes: Galaxy Watch4 por sólo 155,99 euros

Un superventas de los wearables como es el Samsung Galaxy Watch4 tiene razones de sobra para convencer, pero, si a estas le unimos otras como el precio de esta oferta de PcComponentes para la variante de 44mm, seguro que te convence definitivamente. Puedes lucirlo en la muñeca por solo 155,99 euros con envío gratuito.

Con la oferta igualada en Amazon, este smartwatch que PcComponentes suele vender por 315,19 euros, tiene un precio oficial de 299,90 euros. Comprándolo ahora por estos 155,99 euros, nos estaremos ahorrando 143,91 euros: casi la mitad de su precio. Además, tendremos envío gratuito y devolución sin coste durante el primer mes si no quedamos satisfechos.

El Galaxy Watch4 es un interesante smartwacth con un diseño minimalista y discreto, de líneas limpias, pensado para el control de nuestra actividad física.

Cuenta con una pantalla Super AMOLED de 1,36 pulgadas de forma circular, responsable de ese aspecto clásico. Lo tenemos en 40 y 44mm, siendo el segundo el modelo en oferta. Lleva Wear OS 3 con One UI Watch como sistema operatico y dispone de 1,5 GB de RAM y con 16 GB de almacenamiento interno, para apss y música.

Lleva acelerómetro, barómetro, giroscopio, sensor de luz o sensor de ritmo cardiaco, y, por supuesto, no le faltan ni el NFC, para pagos móviles, ni el GPS, para no depender del móvil cuando estemos haciendo ejercicio. También se vende en versión con conectividad LTE, aunque el modelo de la oferta no incluye este extra.

Su batería, de 361 mAH, nos da autonomía para hasta 40 horas según la propia Samsung y se carga bien con cargador magnético, bien de forma inalámbrica, siendo así compatible con un buen número de cargadores de terceros.

En cuanto a la actividad física, no necesitaremos llevar el móvil con nosotros cuando salgamos a hacer deporte ya que el GPS y el sensor cardiaco incorporados nos hacen todo el trabajo por sí solos. Es capaz de contar pasos y medir distancias, analizar nuestra composición corporal, ofrecernos nuestro electrocardiograma, hacer un seguimiento de nuestro sueño o de nuestra saturación de oxígeno en sangre y más. Y además, es resistente al agua, pudiendo así usarlo para deportes acuáticos o llevarlo puesto mientras nos duchamos con resistencia a 5 ATM o 50 metros de profundidad.

