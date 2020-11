Echo Dot + Philips Hue a menos de 25 euros y otros seis chollos en domótica previos al Black Friday en Amazon, ¡precios mínimos!

Si no has probado los altavoces inteligentes o por el contrario, ya lo has hecho y estás domotizando tu hogar, este Black Friday promete ser un gran momento para hacer acopio de dispositivos conectados con ofertas como esta: el Echo Dot de 3º gen con una bombilla Philips Hue por 24,99 euros en Amazon. Y ojo porque hay muchas más ofertas en hogar inteligente

Echo Dot 3 gen

Hay varias opciones para hacerse con el altavoz más compacto, sencillo y asequible de Amazon, que sigue contando con todo el músculo de Alexa. De los 49,99 euros oficiales baja a 19 euros si lo quieres solo con 6 meses gratis del Spotify de Amazon (Music Unlimited, valorado en 9,99 euros al mes).

Otra opción es la de comprar altavoz + Philips Hue por 24,99 euros, una de las bombillas conectadas más atractivas por su ecosistema, calidad y lo robusto de su ecosistema. Es el modelo Philips Hue White, compatible con Bluetooth y Zigbee, sin necesidad de hub.

Echo Dot (3.ª generación), tela de color antracita + Bombilla inteligente LED Philips Hue White, compatible con Bluetooth y Zigbee, no se requiere controlador Hoy en Amazon por 24,99€

Echo Dot 4º gen

Si prefieres el modelo esférico, que por cierto además de tener un diseño estéticamente muy atractivo suena mejor, ha bajado de 59,99 euros a 29,99 euros y también incluye los seis meses de Amazon Music Unlimited

Amazon Echo Dot (4.ª generación) tela de color antracita+ Amazon Music Unlimited (6 meses GRATIS con renovación automática) Hoy en Amazon por 29,99€

Echo

Precio mínimo histórico: de 119,99 euros a 69,99 euros, preciazo teniendo en cuenta lo que implementa este modelo. No solo suena mejor (su nueva arquitectura acústica incluso supera a hermanos mayores como el Plus), sino que viene con Zigbee y una atractiva forma esférica. Y ojo, porque cuesta lo mismo cogerlo sin bombilla que con la Philips Hue.

Nuevo Echo (4.ª generación), Antracita + Philips Hue White Bombilla LED E27 Hoy en Amazon por 69,99€

Echo Show 5

El Echo Show 5 vuelve a su precio mínimo histórico: de 89,99 euros a 49,99 euros. Y si quieres tienes las opciones de añadir una bombilla Philips Hue por 5 euros más, el enchufe conectado de Amazon o la cámara Blink Mini.

En este caso se trata de un Echo Show en miniatura, es decir, con pantalla. Integra un panel de 5,5" de diagonal para ver contenido por internet o videollamadas (con webcam integrada), un tamaño discreto y versátil.

Echo Show 5: mantén el contacto con la ayuda de Alexa, negro PVP en Amazon 49,99€

Echo Show 8

También alcanza el precio mínimo histórico el Echo Show 8, de 129 euros a 64,99 euros, mitad de precio.

Si la pantalla del modelo anterior se te hace pequeña, por ejemplo para navegar por internet o visualizar contenido, en este caso su diagonal alcanza los 8" con una resolución de 1.280 x 800 píxeles. Para más información, consulta nuestro análisis.

Presentamos el Echo Show 8: mantén el contacto con la ayuda de Alexa, tela de color antracita Hoy en Amazon por 64,99€

Echo Show

El Amazon Echo Show (2ª generación) pasa de 229,99 euros a 179,99 euros y por ese precio incluye una bombilla "inteligente" Philips Hue para poder probar el control por voz.

El Echo Show (2ª generación) es el hermano mayor de los anteriores tanto por tamaño como por sonido y conectividad. Con panel HD de 10" y soporte para Zigbee para manejar dispositivos que funcionan a través de ese protocolo

Echo Show (2.ª generación) – Mantén el contacto con la ayuda de Alexa, negro + Bombilla Philips Hue White LED E27 Hoy en Amazon por 179,99€

Echo Flex

El Echo Flex a mitad de precio, ahora por 14,99 euros. No es un altavoz, sino un compacto dispositivo para disponer de Alexa en formato reducido, si bien con él también podrás reproducir música o interactuar con el asistente de voz de Amazon con la voz.

Presentamos el Echo Flex - Controla con la voz dispositivos de Hogar digital a través de Alexa Hoy en Amazon por 14,99€

Más ofertas

