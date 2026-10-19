Dell inaugura la era de la IA agéntica con el nuevo XPS 16 Creator Edition y los superchips NVIDIA RTX Spark

Dell Technologies, en colaboración con NVIDIA y Microsoft, ha presentado una potente actualización de su catálogo de PCs y estaciones de trabajo destinadas a creadores de contenido, desarrolladores y profesionales. La gran estrella de este movimiento es la llegada de la arquitectura de superchip NVIDIA RTX Spark, que aterriza por primera vez en la gama XPS con el Dell XPS Creator Edition.
Dell XPS 16 Creator Edition: la bestia portátil con NVIDIA RTX Spark
El nuevo XPS 16 Creator Edition integra la potencia del superchip NVIDIA RTX Spark dentro del habitual chasis premium de aluminio CNC de 17,8 mm de grosor. Su gran baza es la arquitectura de memoria unificada, lo que permite ejecutar grandes modelos de IA de forma local y privada, además de trabajar con escenas 3D complejas o editar líneas de tiempo en 8K sin depender de la nube ni sufrir por los límites de una VRAM independiente tradicional.
Integra una CPU NVIDIA Grace de hasta 20 núcleos, una GPU NVIDIA Blackwell RTX de hasta 6.144 núcleos y hasta 128 GB de memoria unificada. Además, viene con la pila completa de NVIDIA CUDA y optimización para herramientas agénticas como GitHub Copilot, Claude Code, ComfyUI o Cursor.
Su panel OLED de 3,2K de resolución cuenta con un brillo pico de hasta 1.000 nits, cobertura de color del 100% DCI-P3, precisión Delta E < 2 con certificación Pantone y tasa de refresco variable de 20 a 120 Hz. También se puede destacar que incluye conectividad profesional con lector de tarjetas SDXC v7.1 a tamaño completo, tres puertos USB4 tipo C (DisplayPort 2.1 y Power Delivery), HDMI 2.1b y conector de audio sin pérdidas.
Más novedades de Dell para la era de la IA
Junto al portátil insignia, Dell ha ampliado su ecosistema de escritorio enfocado en la computación de IA continua con estos modelos:
- Dell Creator Edition Desktop: lleva el mismo superchip NVIDIA RTX Spark con 128 GB de memoria unificada a un formato de sobremesa compacto. Al no estar limitado por la batería o el espacio térmico de un portátil, ofrece un rendimiento continuo de hasta 1 petaflop en FP4 para renders prolongados y modelos de IA con más de 250.000 millones de parámetros.
- Estación de trabajo Dell Pro Precision con GB300: bajo la renovada familia Pro Precision, la marca lanza este superordenador de sobremesa equipado con el chip NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra. Esta bestia alcanza los 20 petaflops de computación en FP4 y 748 GB de memoria coherente. Lo más relevante es que llega con Windows integrando WSL (Subsistema de Windows para Linux), permitiendo a las empresas desplegar supercomputación de IA sobre su infraestructura Windows habitual sin cambios de sistema operativo ni doble arranque.
Disponibilidad
De momento, el portátil XPS 16 Creator Edition ya está disponible en Estados Unidos a través de Best Buy y pronto estará disponible en la web de la compañía. Por su parte, el Dell Creator Edition Desktop y el Dell Pro Precision con GB300 estarán disponibles próximamente.
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