Dar el salto a la actual generación de consolas sale hoy más barato con la Xbox Series X rebajada a uno de sus mejores precios

Durante los últimos meses hemos podido encontrar diferentes ofertas en las consolas de la actual generación. Después de un Black Friday cargado de descuentos, las principales tiendas han puesto el foco en la próxima Navidad y han vuelto a lanzar numerosas rebajas tanto en consolas como en videojuegos y periféricos. Si aún no has dado el salto a esta generación de consolas, o al menos no lo has hecho con la consola de Microsoft, la Xbox Series X ha vuelto a bajar a uno de sus mejores precios en MediaMarkt, y ahora la tenemos por 419 euros . También está disponible al mismo precio en Amazon .

Comprar Xbox Series X al mejor precio

El precio oficial y recomendado de la Xbox Series X es de 549,99 euros, y aunque durante los últimos meses la hemos podido encontrar con algún que otro descuento, es a las vísperas de la Navidad cuando podemos aprovechar una de las mejores ofertas hasta la fecha. Al comprarla en MediaMarkt, nos estaríamos ahorrando 130,99 euros, por lo que finalmente se queda en 419 euros . Además, al suscribirse a la newsletter de MediaMarkt se puede tener acceso a un descuento adicional de 10 euros.

La Xbox Series X es considerada como la consola más potente de la actual generación, pero donde destaca no es únicamente en su potencia, sino también todo lo que ofrece en cuanto a calidad de videojuegos y, sobre todo, del servicio Game Pass . Esta consola de Microsoft incluye una unidad óptica para reproducir videojuegos en formato físico. Integra un procesador Zen 2 de ocho núcleos y una tarjeta gráfica RDNA que ofrece 12 TFLOP, permitiendo así disfrutar de una resolución 4K UHD a 120 fps al utilizar un puerto HDMI 2.1, aunque para ello se debe contar con un monitor o televisor compatible.

Además, esta consola viene con 16 GB de RAM para conseguir una gran fluidez tanto al navegar por el ecosistema de Microsoft como a la hora de reproducir los videojuegos, permitiendo incluso tener varios iniciados a la vez. También viene con un SSD de 1 TB de almacenamiento para instalar y descargar videojuegos, parches de lanzamiento, actualizaciones de la consola y aplicaciones.

