La Cyber Week de MediaMarkt deja la Smart TV Samsung UE65TU7175 de 55" baratísima, por 579 euros

Durante esta semana MediaMarkt continúa con las ofertas en todo tipo de productos por su Cyber Week. Una de las rebajas más interesantes del catálogo es la del televisor "inteligente" Samsung UE65TU7175 de 65", que está mucho más barata por 579 euros.

Comprar el televisor Samsung UE65TU7175 al mejor precio

Este televisor de Samsung tiene un precio de venta recomendado de 829 euros en la tienda digital de MediaMarkt, pero por la Cyber Week se puede conseguir la Samsung UE65TU7175 bastante más barata por 579 euros, lo que supone un descuento de 250 euros, aunque hay que sumar 29 euros de gastos de envío.

TV LED 65" - Samsung UE65TU7175, UHD 4K, Crystal, Smart TV, HDR, One Remote Control, A+ PVP en MediaMarkt por 579,00€

La Samsung UE65TU7175 es un televisor de gama media que destaca por su gran pantalla de 65" con resolución 4K Ultra HD y diseño minimalista de bordes reducidos que no roban la atención de la imagen. Su retroiluminación es Edge LED, motivo por su precio relativamente reducido para el tamaño que tiene, pues no alcanza la nitidez de otras tecnologías como Direct LED, Full Array ni mucho menos OLED.

Tiene una profundidad de color de 10 bits, aunque no son reales (8 bits + FRC), por lo que la tecnología HDR no es tan llamativa. Es compatible con HDR10+ y HLG, los estándares con los que suele trabajar Samsung, que no acostumbra a incluir Dolby Vision en sus televisores. El sonido se distribuye a través de dos canales de 10W (un total de 20W) y admite Dolby Digital Plus para mejorar su calidad.

Respecto al sistema operativo, implementa Tizen 5.5, un software desarrollado por Samsung en exclusiva para sus televisores y que es considerado uno de los más avanzados del mercado junto a webOS y Android TV. Dispone de un amplio catálogo de aplicaciones. Para su tamaño, las entradas HDMI escasean (2x2.0 CEC) y un USB 2.0, así como una entrada LAN Ethernet para acceder a Internet por conexión por cable.

