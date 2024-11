Cuando me preguntan, siempre recomiendo la misma tarjeta gráfica: la RTX 4060 Ti. Sobre todo si cuesta tan poco

Tras unos años convulsos que coincidieron con la llegada de las RTX 3000, el mercado de las tarjetas gráficas se ha estabilizado enormemente y en la actualidad renovar GPU es sencillo y (en la mayoría de los casos) barato. Sobre todo, si nos movemos por la gama media. Y ensambles como este MSI (en PcComponentes por 379,90 euros) son buen ejemplo de ello.

Para jugar a 1080p (e incluso 1440p) a más de 60 FPS no hace falta gastar más de lo que cuesta esta MSI

En apenas unas semanas dará pistoletazo de salida una nueva edición del popular Black Friday, con miles de chollos en todo tipo de artículos y tiendas. Sin embargo, PcComponentes ya está rebajando piezas de hardware tan llamativas como esta NVIDIA RTX 4060 Ti, que sale por sólo 379,90 euros. Nada mal para tratarse del ensamble que se trata.

Personalmente, esta es la tarjeta gráfica que siempre recomiendo cuando familiares o amigos me consultan acerca de una buena GPU que les permita jugar sin problemas a más de 60 FPS usando monitores 1080p o 1440p. Porque si no somos jugadores entusiastas que buscamos los 144 FPS estables en los últimos lanzamientos no hace falta más.

Buena parte de la culpa de su buen rendimiento la tiene su compatibilidad con DLSS 3: la versión más reciente de esta tecnología de NVIDIA que consigue mayores tasas de fotogramas por segundo en títulos compatibles. Pero la NVIDIA RTX 4060 Ti también destaca por sus 8 GB de memoria VRAM GDDR6 que, si bien no es la más elevada, sí que nos mantendrá cubiertos durante una temporada.

Además, en este caso, estamos ante un genial ensamble de MSI: la Ventus 3X E OC. Es decir: viene con tres ventiladores (lo que ayuda a minimizar sus temperaturas a pleno rendimiento) y con un overclock aplicado de serie con el que podemos conseguir aún más FPS.

