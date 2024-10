Compré este centro multimedia hace algunos Prime Day y dije adiós a la falta de fluidez en mi televisor. A día de hoy, lo sigo recomendando

Cuando compré mi actual televisor para el salón me puse un requisito indispensable: debía llevar sí o sí Android TV. O, al menos, una capa lo más limpia posible que me permitiese trastear (cosa que me encanta) con aplicaciones y servicios. Acabé con una Philips que cumplía dicho requisito, pero la falta de potencia de su procesador lastraba enormemente el rendimiento. Sin embargo, lo solucioné de golpe con este centro multimedia (ahora por 213,99 euros en Amazon).

Este dispositivo de NVIDIA puede con lo que le echen y hasta permite el juego en streaming desde el PC

Smart TV boxes, dispositivos que convierten a la televisión en un aparato inteligente o centros multimedia, como queramos llamarlos, hay muchos. Y precisamente este de NVIDIA es el más caro de las principales opciones de compra de estos momentos. Pero vale cada euro que cuesta, por lo que aún no habiendo estado rebajado durante este Prime Day, sus 213,99 euros lo convierten en la alternativa perfecta para los usuarios entusiastas.

En mi caso, lo adquirí cuando protagonizó una rebaja, hace ya varios Prime Day, que le hacía bajar de los 200 euros. Ni me lo pensé. Pero estoy tan contento con él que, a su precio actual, lo volvería a comprar sin pensarlo. Porque más de dos años después, con un uso muy intensivo (pero muy, muy intensivo) de estar prácticamente encendido 24/7, sigue como el primer día y puede con todo.

Personalmente, lo uso sobre todo para consumir contenido de plataformas como Netflix, Max, SkyShowtime, Prime Video, YouTube, Twitch, Kodi y muchas más y ninguna pega al respecto: va como tiene que ir, fluido como pocas veces he visto en una televisión y nunca se corta. Es más: puede con el juego en streaming desde el PC y en este ámbito también ofrece una experiencia espectacular.

Es cierto que, habiendo salido en 2019, se echa en falta una revisión más actual. Pero a falta de ella, la NVIDIA Shield TV Pro es una compra ideal si el presupuesto no es problema y buscamos lo mejor de lo mejor. Es pequeña, discreta y cuenta con multitud de puertos. Soporta 4K y HDR e integra una IA que mejora la calidad de imagen cuando la fuente del contenido no alcanza el Ultra HD. Y hasta viene con un mando con botones retroiluminados que es toda una delicia.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | NVIDIA

En Xataka | Mejores televisores en calidad precio: cuál comprar y 10 smart TV 4K recomendados

En Xataka | Fire TV Stick 4K Vs Fire TV Stick 4K Max: te explicamos cuál elegir