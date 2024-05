Cocinar para toda la familia fácilmente y ahorrando aceite cuesta menos de lo que piensas con esta freidora de aire de Cosori

Si los 5,5 litros más habituales se te quedan pequeños pero no quieres renunciar a Cosori a la hora de poner una freidora de aire en tu cocina, la marca tiene un modelo perfecto para ti: se trata de la Cosori Premium II Plus (CAF-P652-KEU), que ofrece una capacidad mayor y ahora sale más barata, por 109,99 euros con envío gratuito.

El precio oficial de esta airfryer es de 149,99 euros, aunque desde hace un tiempo, se puede encontrar en Amazon por 129,99 euros. Actualmente, la tenemos 20 euros más barata todavía, por unos atractivos 109,99 euros que, teniendo en cuenta que el modelo más vendido, con 5,5 litros, suele costar 99,99 euros, nos resultarán incluso más interesantes. Además, como de costumbre, cuenta con envío gratuito y en un sólo día para usuarios Prime o para quienes usen la prueba gratuita del servicio por un mes al pedirla.

La Cosori Premium II Plus destaca sobre la mayoría de freidoras de aire por un tamaño superior, de 6,2 litros, ideal para cocinar para toda la familia en hogares de entre 3 y 5 miembros. Pero no se queda ahí, ya que es un modelo con ventana, que permite ver el estado de nuestras recetas a medida que se van haciendo y cuenta con iluminación interior para ello.

Como el resto de modelos de la marca, se controla mediante un panel táctil, frontal superior en este caso, que nos permite ajustar la temperatura entre 75 y 205ºC, y el tiempo, hasta en una hora. También nos ofrece 8 modos de uso predefinidos más 3 complementarios (precalentar, hornear y asar).

Su cubeta cuenta con recubrimiento antiadherente y viene con una bandeja de cocción desmontable, que también la incluye. Ambas son fácilmente lavables, tanto a mano como en lavavajillas.

Y por supuesto, en la caja se incluye un libro con 100 recetas para poder empezar a probar platos nada más estrenarla.

