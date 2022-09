Cinco gadgets de oferta para ponerte en forma por menos de 50 euros

Si este verano te has pasado con las comidas y la cerveza y ahora estás lamentándote, mejor ponerse manos a la obra y hacer todo ese ejercicio que no has hecho en los calurosos meses pasados. Para ello, puedes motivarte mientras te pones en forma con unos cuantos gadgets como los que hemos seleccionado para ti.

Amazfit Bip U

Si queremos tener nuestro rendimiento bajo control o algún recordatorio que otro de que debemos levantarnos de la silla o de hacer algo de ejercicio, el compañero perfecto es el smartwatch.

Sin llegar a las prestaciones de relojes verdaderamente deportivos, modelos como este Amazfit Bip U nos pueden venir bien: concretamente, este modelo ofrece hasta 60 modos deportivos, se puede usar en la piscina (resiste hasta 5 ATM), mide la frecuencia cardiaca, el oxígeno en sangre (SpO2) y por supuesto, cuenta nuestro consumo de calorías.

Ahora lo podemos encontrar por muy poco dinero, aprovechando el cupón del 5% de descuento en Amazon, nos lo podemos llevar por sólo 37,90 euros en lugar de los 43,90 habituales. Eso sí, sólo en color verde.

Amazfit Band 5

Pero, si un reloj nos parece un dispositivo demasiado aparatoso para sentirnos cómodos con él mientras hacemos ejercicio, por menos dinero podemos hacernos con una pulsera deportiva como esta Amazfit Band 5.

Este modelo que tiene un precio oficial de 44,99 euros, se puede encontrar en Amazon por sólo 21,24 euros y nos ofrece seguimiento del sueño, de la actividad física con sensor de frecuencia cardiaca incluido, o medición del oxígeno en sangre. Destaca también por autonomía, con hasta 15 días sin necesidad de cargar u cuenta incluso con Alexa integrado.

Báscula inteligente Xiaomi Mi Body Composition Scale 2

Son ya un clásico para aquellos que quieren tener controlado su peso: las básculas son elementos imprescindibles, pero ahora las tenemos un poco más completas.

Por ejemplo, la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2, no sólo nos da nuestro peso, sino que que analiza nuestra composición corporal y nos ofrece datos como el IMC, el porcentaje de grasa corporal o las masas muscular y ósea. Cuenta además con conectividad Bluetooth y dichos datos se reciben y se registran en el smartphone, en la app correspondiente.

Suele tener un precio en torno a los 30 euros, pero ahora, por ejemplo, la podemos encontrar en MediaMarkt por 19,99 euros.

Cuerda para saltar Multifun

Para los que usan la típica comba para hacer ejercicios de salto o en entrenamientos de crossfit, también tenemos una, que nos añade funciones extra. Esta cuerda de Multifun cuenta con conectividad Bluetooth y hace análisis de nuestros ejercicios con ella.

Cuenta calorías, ofrece 3 modos de salto, indica la velocidad de salto mediante una luz LED de colores y se conecta con la app correspondiente en la que almacena y nos ofrece nuestros datos de cada sesión.

La rebaja que lleva no es muy grande, pero suele costar 26,49 y ahora la podemos comprar por 25,99 euros.

multifun Cuerda para Saltar Crossfit-Cuerda Comba: Comba de Saltar con Análisis de Datos de App,Contador de Calorías,3 Modos de Salto,Indicador de Luz de Velocidad,Ejercicio para Hombres,Mujeres Hoy en Amazon por 25,99€

SONY WF-C500

Rozando el presupuesto que nos hemos marcado, también podemos hacernos con unos auriculares true wireless cómodos de llevar mientras entrenamos como estos SONY WF-C500.

En MiElectro podemos encontrarlos por 49,99 euros en lugar de los 89 oficiales, y con ellos tendremos unas 20 horas de autonomía en total (10 horas para los auriculares más una carga), resistencia al sudor IPX4 y un diseño ergonómico, con un buen agarre al oído para que no se nos caigan al movernos.

Sony WF-C500 - Auriculares "True Wireless", Hasta 20 horas de autonomía con funda de carga, Compatible con Voice Assistant, Micrófono incorporado para llamadas telefónicas, Conexión Bluetooth, Verde PVP en MiElectro 49,99€ Hoy en Amazon por 56,90€

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.