Cinco cámaras IP de videovigilancia para dejar tu casa con más tranquilo estas vacaciones por muy poco dinero

¿Te vas de vacaciones y te da miedo dejar tu casa sin vigilancia? Lejos de tener que contratar un servicio de videovigilancia que te haga empeñar tu cuenta corriente durante meses, puedes optar por instalar una o varias cámaras IP como las que te proponemos. No van sacar al intruso de casa, pero te pueden ayudar a saber si está ocurriendo algo en tu hogar... por muy poco dinero.

TP-Link TAPO C200

Comenzamos con toda una superventas, la TP-Link Tapo C200, que nos sale por sólo 29,99 euros (aunque su precio oficial es de 39,99 euros) y no se deja por el camino ninguna de las prestaciones habituales en este tipo de dispositivos.

Cuenta con resolución Full HD 1080p, con una visión gran angular de 114º, con detección de movimiento, visión nocturna y audio de 2 vías, así como ranura para tarjetas SD de hasta 128 GB, para grabar vídeo para revisarlo si fuera necesario, aunque también ofrece la habitual nube de pago por si queremos un plus de tranquilidad.

EZVIZ C6N

Otra marca experta en este tipo de dispositivos es EZVIZ, que cuenta por ejemplo con la C6N. Es otro modelo con resolución 1080p, movilidad en 360º, con control por app, con función de detección y seguimiento de movimiento, audio bidireccional, visión nocturna o lente gran angular.

Compatible con Alexa o Google Assistant, esta cámara permite usar tarjetas MicroSD de hasta 256 GB y cuenta con su propio servicio de nube de pago.

La tenemos rebajada a 29,99 euros, (10 euros menos que los 39,99 habituales), y además, podemos comprar 2 para que nos hagan un 5% de descuento extra.

Imou Ranger SE 2022

Otra marca clásica en esto de las cámaras IP es Imou que con su Ranger SE nos ofrece casi lo mismo que las demás, (lente gran angular, movimiento en 360º, visión nocturna, audio bidireccional, detección y seguimiento del movimiento), pero sube la resolución hasta el QHD o 2.5K en esta versión 2022.

Compatible también con Alexa y Google Assistant, permite también almacenar tanto en la nube como en tarjetas MicroSD.

Este modelo es algo más caro, suele costar 46,99 euros, aunque en estos momentos tenemos disponible un cupón del 20% de descuento, que nos la deja en 37,59 euros, y además podemos llevarnos un descuento extra del 5% comprando 2 unidades.

Xiaomi Mi 360°

Xiaomi no podía faltar en una selección de dispositivos conectados. Mi 360 es un modelo que nos ofrece imagen a 1080p, con visión en 360º, visión nocturna y control mediante app para el smartphone.

Manda avisos cuando detecta movimiento y graba vídeos cortos al detectar algún cambio. Además, permite conectarse a la nube y almacenar allí vídeos de mayor duración, así como guardarlos en tarjetas de memoria MicroSD.

La podemos encontrar por 35,91 euros aunque su precio habitual es de 39,99 euros.

Yi Dome Guard

Otra opción clásica es la Yi Dome Guard, un modelo más con visión 360º y resolución 1080p que cuenta con detección de movimiento con alertas en nuestro smartphone, visión nocturna, gran angular y audio de 2 vías.

Este modelo lleva ranura para tarjetas MicroSD, aunque como en la mayoría, se puede contratar un servicio de nube para almacenar nuestros vídeos y despreocuparnos.

La tenemos por 39,99 euros.

Bonus

EZVIZ BC2

La Ezviz BC2 no es la mejor cámara para el propósito que nos hemos marcado en esta selección, porque no se puede apuntar usando la app de nuestro smartphone y esto hará que tengamos puntos ciegos, pero como plus, funciona a batería y aguanta 3 semanas sin problema si no tenemos demasiadas alertas.

Es pequeña, muy compacta, y se puede colocar en cualquier parte, por lo que pasará desapercibida sin problema.

La podemos encontrar por 59,99 euros en lugar de 79,99 euros si aprovechamos el cupón de descuento disponible en estos momentos.

Más ofertas

