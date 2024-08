Cecotec tiene una freidora de aire ideal para toda la familia: ofrece una capacidad total de 9 litros y su precio es sorprendente

¿Te imaginas preparar comidas deliciosas y sanas para toda la familia sin esfuerzo? Pues esto es posible con una freidora de aire como la Cecotec Cecofry Advance 9000, la cual nos brinda una capacidad bestial y ahora con descuento puedes tenerla en tu cocina por 89,90 euros gracias al descuento de Amazon.

Esta freidora de aire Cecotec se estaba vendiendo recientemente por unos 129 euros en Amazon, pero en estos momentos, gracias a un descuento de 39 euros, puedes aprovechar para llevártela a precio mínimo histórico de 89,90 euros. Además, su envío es gratuito y rápido para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio.

La Cecotec Cecofry Advance 9000 es una freidora de aire de gran tamaño ideal para toda la familia, ya que cuenta con dos cestas de 4,5 litros para preparar diferentes recetas al mismo tiempo sin que se mezclen sabores ni olores y es capaz de alcanzar una potencia máxima de 2.800 W que nos permite cocinar de manera rápida todos los platos.

Por otro lado, incluye un panel táctil multifunción desde el que podemos seleccionar entre un total de 7 modos preconfigurados que establecen el tiempo y la temperatura necesarios para cocinar distintos tipos de alimentos. Aunque también nos permite ajustar la temperatura manualmente desde los 30 hasta los 200 ºC y establecer un temporizador.

A todo ello debemos sumarle que se trata de una freidora dietética que nos da la posibilidad de cocinar con tan solo una cucharada de aceite y utiliza una tecnología Perfect Cook distribuye el aire caliente de manera óptima por todo el interior.

