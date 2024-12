Cazando Gangas: móviles, PS5, tablets y más a precio de auténtico chollo y a tiempo como regalo de Navidad

Son muchos los que anticiparon sus compras navideñas en el Black Friday. Si no has sido uno de ellos, no te preocupes porque aún se pueden encontrar auténticos chollos antes de Navidad en dispositivos tecnológicos. Te mostramos algunas de las mejores ofertas con las que nos hemos topado. ¡Es hora de Cazar Gangas!

Fire TV Stick 4K Max por 51,99 euros: con Alexa Enhanced y 16 GB de almacenamiento.

por 51,99 euros: con Alexa Enhanced y 16 GB de almacenamiento. Pack PS5 Slim digital: Fortnite Cobalt Star por 374 euros: con contenido extra de Fornite y sin lector de discos.

por 374 euros: con contenido extra de Fornite y sin lector de discos. Xiaomi Redmi Pad SE por 99,99 euros: con pantalla de 8,7 pulgadas y sonido Dolby Atmos.

por 99,99 euros: con pantalla de 8,7 pulgadas y sonido Dolby Atmos. Proyector WiMiUS K9 por 259 euros: con Netflix y YouTube y 700 lúmenes ANSI.

por 259 euros: con Netflix y YouTube y 700 lúmenes ANSI. Motorola Edge 50 Fusion por 299 euros: con pantalla pOLED infinita de 6,67 pulgas y Android 14

Fire TV Stick 4K Max

Si estás cansado del sistema operativo de tu tele y quieres dar el salto al de Amazon, Fire TV, este es el mejor dispositivo de los que el gigante del e-commerce tiene disponible. Ahora, vuelve a estar a precio de Black Friday y puedes conseguirlo por 51,99 euros.

Este Fire TV Stick se lanzó a finales de 2023 y cuenta con mejor conectividad y la función Alexa Enhanced. De su diseño, destacan sus bordes redondeados. Monta un procesado Quad-core 2.0 GHz, acompañado de 16 GB de almacenamiento interno. Es compatible con Dolby Vision & Atmos, además de con HDR, HDR10+ y HLG. Además, integra conectividad WiFi 6E y Bluetooth 5.2.

Amazon Fire TV Stick 4K Max (Última generación) Hoy en Amazon — 51,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Pack PS5 Slim digital: Fortnite Cobalt Star

Las videoconsolas son siempre uno de los regalos estrella cada Navidad. Si estás pensando comprar una y se la vas a regalar a alguien que le gusta Fortnite, este pack es una buena opción a considerar. Ahora, se encuentra rebajado en MediaMarkt, pudiéndotelo llevar por 374 euros.

Esta PlayStation 5 Slim Digital viene con bastante contenido de Fortnite como potenciados, accesorios y trajes especiales. La consola es la edición digital, lo que significa que no incluye el lector de videojuegos en formato físico, pero lo podrás comprar por separado.

Xiaomi Redmi Pad SE

Otro regalo que triunfa cada Navidad, son las tablets. Si estás pensando en regalar una y quieres un modelo económico, esta Xiaomi Redmi Pad SE es una excelente opción. Ahora, en Amazon, el modelo de 8,7 pulgadas está disponible por 99,99 euros.

La Xiaomi Redmi Pad SE es muy ligera y solo pesa 375 gramos y tiene un grosor de solo 8,8 mm. Su pantalla es de tipo LCD y con una diagonal de 8,7 pulgadas. Sus altavoces son compatibles con Dolby Atmos y su batería ofrece hasta 22 horas de reproducción de vídeo. Viene con 64 GB de almacenamiento interno y se puede ampliar mediante tarjeta microSD.

Proyector WiMiUS K9

En invierno, el plan de peli, sofá y manta es uno de los que más suelen gustar. Si quieres montarte tu propio cine en casa, este proyector WiMiUS K9 es uno de los chollos que hemos encontrado. Ahora, puedes conseguirlo en Amazon por 259 euros, gracia al cupón que hay disponible en Amazon.

Algunas de las características por las que destaca este proyector es por incorporar algunas apps de streaming reinstaladas, como YouTube o Netflix. Permite proyectar imágenes desde 50 hasta 300 pulgadas y su uso está orientado para interior, ya que cuenta con una luminosidad de 700 lúmenes ANSI. En el apartado conectividad viene con WiFi 6, Bluetooth 5.2 y HDMI.

WiMiUS K9 (con cupón) PVP en Amazon — 259,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Motorola Edge 50 Fusion

También, entre los regalos que se abren en Navidad y el día de Reyes Magos, los móviles son otra de las opciones con más éxito. Este Motorola Edge 50 Fusion es un terminal de gama media pero con buenas prestaciones. Ahora está disponible en MediaMarkt por 299 euros.

Este Motorola Edge 50 Fusion tiene una pantalla pOLED infinita y de 6,67 pulgadas, con resolución Full HD+. Cuenta con certificación IP68 y sus altavoces son compatibles con Dolby Atmos. Monta un procesador Snapdragon 7s de 2ª generación, acompañado de una RAM de 12 GB y 256 GB de almacenamiento interno. Viene con Android 14 y una buena cámara principal de 50 MP.

Imágenes | Motorola, Amazon, WiMiUS, Xiaomi y Sony

