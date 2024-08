Cazando Gangas: arranca agosto con calor y los mejores chollos en móviles, televisores y más dispositivos

Ya ha arrancado agosto, el mes de vacaciones por excelencia. Si no te has marchado de viaje y quieres emplear tu dinero en comprar dispositivos de electrónica o tecnología, has llegado al sitio adecuado ya que, como cada viernes, ha llegado el momento de Cazar Gangas.

Estas son algunas de las mejores ofertas que hemos encontrado para este primer fin de semana de agosto:

Google Pixel 8a por 459 euros: un móvil con Android 14 y un buen sistema fotográfico.

por 459 euros: un móvil con Android 14 y un buen sistema fotográfico. PC gaming Lenovo IdeaCentre Gaming 5 17ACN7 por 729 euros: con procesador AMD Ryzen 7 5700G y 1TB de almacenamiento.

por 729 euros: con procesador AMD Ryzen 7 5700G y 1TB de almacenamiento. Altavoz Bluetooth Soundcore Boom 2 por 99,99 euros: con 80 W de potencia y luces LED.

por 99,99 euros: con 80 W de potencia y luces LED. Adaptador inalámbrico MSXTTLY para Android Auto por 52,99 euros: fabricado en cobre puro y de tamaño muy compacto.

para Android Auto por 52,99 euros: fabricado en cobre puro y de tamaño muy compacto. Smart TV Toshiba 65UV3363DG por 339,15 euros: de 65 pulgadas y sistema operativo VIDAA

Google Pixel 8a

El Google Pixel 8a es uno de los smartphones de la compañía con buenas características (casi de gama alta) pero con precio reducido. Suele costar 549 euros pero, en Amazon, está disponible en oferta con 100 euros de descuento, por 459 euros.

Este móvil viene con pantalla Actua Display de 6,1 pulgadas con resolución Full HD+. El cerebro de este smartphone es el Google Tensor G3 y tiene una cámara principal de 64 W. Además, funciona con Android 14 y admite carga rápida de 18 W.

Lenovo IdeaCentre Gaming 5 17ACN7

Si no vas a irte de vacaciones y quieres invertir algo de tus ahorros en un ordenador para jugar, PcComponentes tiene ahora a precio mínimo este PC gaming de la firma Lenovo. Tiene un precio recomendado de 808,99 euros pero, ahora, lo puedes conseguir por 729 euros, obteniendo un ahorro total de 80 euros.

Este PC de sobremesa gaming presenta un chasis minimalista con iluminación azul. Monta un procesador AMD Ryzen 7 5700G, con memoria RAM de 16 GB y una unidad de almacenamiento HDD de 1 TB. No viene con ningún sistema operativo reinstalado y es muy completo en el apartado conectividad.

Altavoz Bluetooth Soundcore Boom 2

Si eres de montar fiestas en tu terraza o jardín, este altavoz Bluetooth es una buena opción a considerar. Normalmente cuesta 129,99 euros pero, en Amazon, está ahora disponible con un descuento de 30 euros, quedándose disponible en 99,99 euros.

Este altavoz Bluetooth tiene unas dimensiones de 29,6 x 10,1 x 18,5 cm y trae asa para transportarlo fácilmente. La potencia máxima de sonido que ofrece es de 80 W e incorpora luces LED que se sincronizan al ritmo de la música. En cuanto a su autonomía es de hasta 24 horas.

Adaptador inalámbrico MSXTTLY para Android Auto

Los adaptadores inalámbricos para poder utilizar Android Auto en el coche sin cables están triunfando últimamente. Este de la firma MSXTTLY es de los más vendidos en Amazon y ahora está en oferta. Su precio habitual es de 69,99 euros pero, ahora, puedes conseguirlo con un descuento de 17 euros, por 52,99 euros.

Este adaptador inalámbrico para Android Auto se instala de forma muy sencilla en tu coche. Presenta un tamaño muy compacto, para pasar desapercibido y está fabricado en cobre puro, que lo hace más resistente a la corrosión y la conductividad.

MSXTTLY Carplay inalámbrico y Android Auto inalámbrico Stick

Smart TV Toshiba 65UV3363DG

Si estás buscando un televisor con una pantalla grande pero un precio pequeño, este Smart TV Toshiba 65UV3363DG es una buena opción. Su precio habitual en Carrefour es de 399 euros aunque, ahora, te lo puedes llevar con casi 60 euros de descuento, por 339,15 euros.

Su panel es de tipo LED y de 65 pulgadas, además de ser compatible con Dolby Vision y HDR10. Sus altavoces ofrecen una potencia de 24 W. Viene con sistema operativo VIDAA e incorpora dos puertos USB, tres HDMI, WiFi, Bluetooth, salida de audio jack de 3,5 mm y Ethernet.

