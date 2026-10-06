Carrefour liquida esta smart TV QLED de 55 pulgadas con Google TV y Dolby Atmos

Renovar el televisor principal del salón no tiene que implicar un desembolso astronómico. Si estás buscando una pantalla de gran diagonal, buena calidad de imagen y un sistema operativo fluido sin gastar de más, Carrefour tiene en oferta esta smart TV TCL 55T69C. Puedes llevártela por 359 euros.

Una tele buena, bonita y mucho más barata ahora

Esta tele TCL 55T69C destaca principalmente por su panel de 55 pulgadas con tecnología QLED, lo que se traduce en un volumen de color más amplio, mayor contraste y tonos más vivos e intensos que los que ofrece un panel LED convencional. Además, para mejorar la experiencia en películas y series, cuenta con soporte completo para contenidos en alto rango dinámico (Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG).

En el corazón del televisor se encuentra un procesador apoyado por inteligencia artificial, encargado de escalar contenidos de menor resolución a 4K UHD y ajustar el contraste y el brillo en tiempo real. En el apartado sonoro, incluye altavoces compatibles con Dolby Atmos y DTS Virtual:X, ofreciendo una experiencia de audio inmersiva y envolvente sin necesidad de añadir inmediatamente una barra de sonido externa.

Su punto fuerte en el día a día es la integración de Google TV como sistema operativo. Esto permite acceder a las principales plataformas de streaming, recibir recomendaciones personalizadas e interactuar mediante el Asistente de Google con control por voz. Además, integra la función Chromecast para enviar contenido directamente desde el móvil o la tablet a la gran pantalla.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv TCL 55T69C hoy ✅ LO MEJOR Tecnología QLED a precio mínimo: ofrece una reproducción de color y un contraste superiores a los paneles LED básicos dentro de un rango de precio muy ajustado.

ofrece una reproducción de color y un contraste superiores a los paneles LED básicos dentro de un rango de precio muy ajustado. Google TV integrado: el mejor sistema operativo para Smart TV, muy fluido, con miles de apps y recomendación personalizada. ❌ LO PEOR Tasa de refresco nativa de 60 Hz... Si buscas jugar a 120 fps en PS5 o Xbox Series X, esta pantalla se queda limitada a los 60 fps tradicionales.

Si buscas jugar a 120 fps en PS5 o Xbox Series X, esta pantalla se queda limitada a los 60 fps tradicionales. Nivel de brillo máximo moderado... Aunque cuenta con HDR y Dolby Vision, en estancias excesivamente iluminadas no alcanzará los picos de nits de gamas altas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas la mejor relación calidad-precio. Es ideal para renovar el televisor del salón por poco dinero sin renunciar a una gran diagonal de 55 pulgadas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un salón muy amplio con visión desde los laterales, ya que si te sientas poco centrado, la tele perderá viveza en los colores.

Algunas barras de sonido que pueden interesarte para esta tele

JBL Cinema SB 510 Barra de Sonido de 3.1 canales con subwoofer Con Amazon Prime — 131,69 € Acaba en 1 días 4 h El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Hisense HS1000 - Barra de Sonido 2.0, 120W, Dolby Digital Plus, EZ Play Hoy en Amazon — 44,50 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Webedia y TCL

En Xataka | Las nueve mejores barras y bases de sonido por menos de 400 euros

En Xataka | Mega-guía para montarte un cine en casa: proyector, pantalla, sistema de sonido y más