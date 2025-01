La capacidad de esta power bank es igual de monstruosa que su precio: 50 euros para cargar hasta 14 veces tu teléfono

Aunque la mayoría de power banks suelen rondar entre los 10.000 y 27.500 mAh, hay modelos que van mucho más allá ofreciendo cifras tan disparatadas como la de 50.000 mAh. Por lo general, estas suelen ser bastante caras —aproximadamente de 50 a 100 euros, o incluso de más—, pero en Amazon podemos encontrar la de la marca Powelephant por 54,99 euros. Además, añadiendo el cupón de cinco euros se queda por 49,99 euros.

Power bank Powelephant (50.000 mAh), con cupón de descuento PVP en Amazon — 49,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Adiós a llevarte el cargador en la mochila

Y... ¿para qué tatos miliamperios? Esta cifra suele venir bien sobre todo cuando vamos de viaje —más de una vez me he quedado corto incluso con una power bank de 27.500 mAh—, pero también puede ser bastante útil para casi cualquier momento en el que no vayamos a estar en casa durante horas o que simplemente vayamos a utilizar mucho el móvil o incluso una tablet.

La batería portátil de Powelephant destaca por sus miliamperios, ya que permite recargar hasta 14 veces un móvil (dependiendo de su batería), pero también por otros motivos. En primer lugar, ofrece una salida máxima de 22.5W, que está bastante bien para este tipo de dispositivos —cuanto más mejor, sí; pero no podemos pedirle demasiado por este precio—. Es además capaz de recargar el 55% de su batería en 30 minutos, por lo que en una hora aproximadamente podemos tenerla cargada al completo.

También incluye una pequeña pantalla que nos indica cuánta carga le queda, y que evidentemente es mucho mejor que las luces LED que traen algunas alternativas más baratas, pero también más caras. Además, cuenta con bastantes puertos USB (cuatro USB-A y un USB-C) y viene con protección contra la sobrecorriente, algo que vemos cada vez en más dispositivos y accesorios y que nunca va a venir mal para ofrecer un extra de seguridad a la hora de utilizarlo.

Otras power banks que pueden interesarte

Anker Nano Power Bank 10.000 mAh Powerbank con Cable USB-C Integrado, PD 30 W de Potencia Máxima con 1 x USB-C, 1 x USB-A, Compatible con iPhone 16/15/14 Series, MacBook, Galaxy, iPad, AirPods y más Hoy en Amazon — 27,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

UGREEN Power Bank 20000mAh 22.5W Batería Externa con Cable USB C Cargador Portátil PD 20W con Pantalla LED Compatible con iPhone 16 15 Plus Pro MAX, Galaxy S24 S23 S22 Ultra, Pixel 9 XL Hoy en Amazon — 35,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Powelephant

En Xataka | Mejores power bank para cargar tu teléfono móvil. Cuál comprar y baterías externas recomendadas

En Xataka | Guía de compra de cables de conexión "imprescindibles": 24 cables diferentes para exprimir tus dispositivos