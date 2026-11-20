Encontrar un portátil que se ajuste a todas nuestras pretensiones no siempre es fácil. Aunque hay veces que las características pueden encajar, el precio muchas veces no lo hace. Sin embargo, en plena celebración del Black Friday, ahora podemos encontrar dispositivos de una calidad fantástica a precios mucho más atractivos. Eso es precisamente lo que han logrado nuestros compañeros de TikTok con el ASUS Zenbook 14, un portátil fantástico que ahora se queda por 799,99 euros. Pero, además, si usamos el cupón de descuento "BIENVENIDA10", podemos conseguir un 10% extra adicional.

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Como podemos ver, el portátil de ASUS cuenta con un acabado estético capaz de enamorar a cualquiera. Gracias a su acabado Ceraluminum, cuenta con una personalidad que no encontramos en otros portátiles de este rango de precio. Además, es superligero, pues tan solo pesa 1,1 kg. Esto lo convierte en una opción perfecta para llevarlo con nosotros a cualquier lado.

Si por fuera llama la atención, por dentro no es para menos. El dispositivo cuenta con panel OLED de 14 pulgadas que logra meterte de lleno en él desde el momento en el que lo enciendes. Independientemente de si lo vamos a utilizar para reproducir contenido multimedia o para crearlo, es una pantalla de muchísimo nivel.

Además, ASUS ha querido ofrecer una experiencia multimedia completa, razón por la que ha incorporado altavoces dobles multi-imanes capaces de ofrecer un sonido muy rico y potente. Y a la calidad propia de sus altavoces hay que sumar la compatibilidad con tecnologías como Dolby Atmos.

A nivel de rendimiento, el portátil es una opción fantástica. Viene con 16GB LPDDR5X y el procesador Snapdragon serie X X1, que cuenta con una NPU con un total de 45 TOPS. Esto le permite tener la certificación de Copilot+PC, por lo que podremos utilizar la inteligencia artificial de manera nativa desde el dispositivo. Además, es mucho más eficiente que los procesadores x86, ofreciendo una autonomía de más de 21 horas.

Finalmente, cabe señalar que el portátil está disponible en tres acabados diferentes: Komodo Coral, Artic Blue y Zabriskie Beige. De modo que podéis escoger el que mejor que encaje en vuestros gustos, sin que su precio se vea alterado.

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Imágenes | ASUS

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