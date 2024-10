Si buscas cambiar de móvil, este tiene prestaciones de gama alta, no cuesta ni 500 euros y es el que te recomendaría

¿Estás pensando cambiar de móvil y aún no te has decidido por ningún modelo en concreto? Si tu presupuesto es inferior a 500 euros, pero no quieres renunciar a tener un smartphone con buenas prestaciones, este realme GT6 5G es perfecto para ti. Ahora, puedes conseguirlo en AliExpress por 418,74 euros.

Un móvil con gran batería y Android 14

Con un precio anterior de 708,40 euros, ahora puedes llevarte este móvil con casi 300 euros de descuento, por 418,74 euros. Además, el envío es gratuito y lo envían desde España en un plazo de 2 a 7 días.

Este realme GT6 5G es un móvil con una pantalla curva OLED de 6,78 pulgadas. Alcanza un brillo pico de 6.000 nits y presenta una tasa de refresco de 120 Hz. Además, es compatible con formatos como Dolby Vision y HDR10.

Monta un procesador Qualcomm 8s Gen3, acompañado de una RAM de 8 GB y capacidad de almacenamiento de 256 GB. En cuanto a su batería, es de 5.500 mAh (más que la media del mercado) y admite carga rápida por cable de 120 W.

Su sistema fotográfico está formado por una triple cámara, firmada por Sony y Samsung, de 50+50+50 MP y la cámara frontal para selfies y videollamadas es de 32 MP. El sistema operativo que trae es Android 14 y viene con lector de huellas en pantalla, Bluetooth 5.4, 5G y WiFi 6e.

Imágenes | Ricardo Aguilar (Xataka) y realme

