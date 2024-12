Buscaba unos auriculares de diadema cómodos, con buen sonido y autonomía de sobra. Los acabo de encontrar en Fnac

Aunque ahora hay muchos usuarios que apuestan por auriculares TWS, los de diadema siguen sin pasar de moda. En lo personal, son el tipo de auricular que elijo cuando estoy en el sofá o en la cama, y gracias a ellos puedo disfrutar de lo que quiera con un buen sonido y sin molestar al resto de personas con las que convivo.

Llevaba tiempo buscando un nuevo modelo, porque los que tengo ya me han acompañado en demasiadas batallas. Son muchos los fabricantes y modelos que tenemos disponibles, tantos que es complicado elegir. Estamos en casi en Navidad, y como es el momento perfecto para darse un capricho, tengo claro que me voy a quedar con estos Sennheiser que he visto en Fnac: salen por 229,99 euros en color negro (también en color blanco).

Son tan cómodos y ligeros que no querrás quitártelos

Son varios los motivos que me llevan a tirarme por estos auriculares, los Momentum 4. Empiezo por lo más llamativo: su precio. Estos auriculares llegaron a las tiendas hace un par de años, y lo hicieron por encima de los 360 euros. Esta oferta de Fnac me ha entrado por los ojos, puesto que gracias a ellas nos los podemos llevar a casa con un ahorro de 140 euros. Nada mal.

Que estén más baratos no es, obviamente, razón suficiente por sí misma para recomendarlos. Ahora bien, echándole un vistazo a sus características, lo cierto es que se les pueden poner muy pocas pegas. Empezando por el sonido, estos Sennheiser tienen un transductor de 42 milímetros y se pueden conectar tanto por cable como por Bluetooth 5.2. Y ojo: tienen un muy buen sistema de cancelación de ruido activa, y eso sin olvidar que cuentan con un modo que nos permitirá escuchar momentáneamente nuestro entorno sin necesidad de quitarnos los auriculares.

Si hablamos de su diseño, lo cierto es que destacan por ofrecer un aspecto minimalista que queda genial. Además, son bastante ligeros y sus almohadillas son acolchadas para que se coloquen bien en la cabeza. Por supuesto, los podemos plegar, ideal para guardarlos y transportarlos. Están disponibles en tres colores: los dos que citábamos más arriba y esta versión chulísima versión Denim, que cuesta 269,99 euros.

Auriculares Noise Cancelling Sennheiser Momentum 4 Denim PVP en Fnac — 269,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Me he dejado para el final otro punto en el que también destacan mucho: la autonomía. Estos Momentum 4 montan una batería de 700 mAh, gracias a la cual podremos disfrutar de hasta 60 horas con todas las funciones activas por cada carga. Si nos quedamos sin batería y tenemos prisa, podremos aprovechar su carga rápida, gracias a la cual tendremos 6 horas de reproducción por solo 10 minutos de carga.

