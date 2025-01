Buscaba unos auriculares Bluetooth cómodos y me encontré con un tesoro: no son de Sony, pero tampoco tienen nada que envidiarles

Hace ya algún tiempo estuve buscando unos buenos auriculares Bluetooth que me costasen aproximadamente 100 euros. Barajé muchas opciones (entre 15 y 20) y finalmente me decanté por los Soundcore Space Q45 de Anker. A día de hoy no puedo estar más contento: son de lo más completos y ahora han bajado de precio hasta los 99,99 euros (desde los 149,99 euros).

Son cómodos, vienen con cancelación activa de ruido y tienen mucha autonomía

Lo que realmente buscaba en unos auriculares Bluetooth es comodidad. He pasado por muchas otros otros modelos que, prometiendo una buena comodidad, acabaron por hacerme daño en la zona de las orejas y de la diadema. Con los de Anker no he tenido ningún problema, incluso al utilizarlos durante horas para reuniones de trabajo, viajes o incluso para ver películas y jugar a videojuegos. Además son bastante ligeros.

Pero además de esa buenísima comodidad, me he encontrado con otras características que no se quedan atrás. En primer lugar, la calidad de sonido es muy buena y disponen de cancelación activa de ruido híbrida: con el botón físico podemos seleccionar el modo ANC, modo normal o el de transparencia, y desde al app podemos ajustar la cancelación de ruido en un total de cinco niveles para adaptarla a nuestro gusto.

Su batería también es otro de sus puntos clave: ofrecen hasta 50 horas de uso y en cinco minutos de carga alcanza cuatro horas de autonomía. Son cifras bastante buenas para lo que cuestan los auriculares. Además, algo que uso prácticamente a diario, es que cuentan con conexión multipunto, por lo que se pueden conectar a dos dispositivos a la vez.

Por menos de 100 euros hay muchas alternativas, sí; pero no todas consiguen igualar o acercarse a las características y especificaciones de los Soundcore Space Q45. Son cómodos, ofrecen una buena calidad de audio, cuentan con cancelación activa de ruido y tienen mucha autonomía. Además, vienen con un estuche de viaje; no podemos pedirles mucho más. Como alternativa, hay otros auriculares de Sony, como los ULT Wear, que tienen una buenísima relación calidad precio, pero por mi experiencia me quedo sin duda con los de Anker.

