El Black Friday me lo ha puesto muy fácil: comprar los AirPods 4 a su precio más bajo es lo que andaba esperando

No es ninguna sorpresa que el Black Friday, que podéis seguir con nosotros en directo, es uno de los mejores momentos para renovar algunos de nuestros dispositivos. En mi caso, iba buscando unos auriculares bluetooth con los que acompañar mi teléfono y portátil, y lo cierto es que los Apple AirPods 4 son la mejor opción que he podido encontrar, sobre todo porque están a precio mínimo: 129,00 euros.

Los Apple AirPods 4 están más baratos que nunca

Apple tiene a la venta varios modelos de auriculares bluetooth. Sin embargo, yo buscaba una opción económica (dentro de los precios de la compañía), y los Apple AirPods 4 han caída casi del cielo. Aunque no es un gran descuento, hay que recordar que este modelo llegó al mercado hace apenas unos meses, por lo que poder hacerse con ellos con un descuento, por muy pequeño que sea, es una gran noticia.

Uno de los motivos por los que me he decantado por este modelo es por el diseño que tienen. En mi caso, los auriculares bluetooth con almohadillas no me resultan especialmente cómodos, y al contar con un diseño intraural permite poder utilizarlos durante más tiempo sin que aparezca esa "presión" que hacen lo que incluyen las almohadillas. Además, son realmente cómodos, y a pesar de lo que parece, se sujetan bastante bien al oído.

Como es lógico, el sonido también ha sido uno de los motivos que me han hecho decantarme por estos auriculares, y es que a pesar de que se trata del modelo de los AirPods 4 que no incluye cancelación activa de ruido, el sonido es fantástico para escuchar música, podcast o incluso realizar llamadas. De hecho, puedes incluso aprovechar las ventajas de tecnologías como Dolby Atmos. Y todo ello con una autonomía total, contando el estuche, de un total de 30 horas de uso.

Imágenes | Javier Penalva en Xataka, Apple

