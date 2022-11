Black Friday 2022: seis mejores ofertas flash del día en PcComponentes

Ahora que ya podemos considerar que estamos en el verdadero Black Friday, las tiendas online comienzan a poner toda la carne en le asador. PcComponentes no es menos y hoy viene con sus ofertas flash cargadas de descuentazos. Míralos si no y dinos que no son interesantes.

MSI Modern 15 B12M-044XES

Por 669 euros, y con un descuento del 21%, equivalente a 180 euros menos que los 849 que cuesta normalmente, podemos hacernos con un interesante portátil para productividad como el MSI Modern 15 B12M-044XES.

Este modelo de 15 pulgadas, nos ofrece resolución Full HD y teclado completo con un peso de 1,7 Kg. Es además un modelo muy reciente, con procesador Intel Core i5-1235U de decimosegunda generación, con gráfica integrada Intel Iris Xe, más 16 GB de RAM y SSD de 512 GB de capacidad, aunque eso sí, no trae sistema operativo instalado.

Logitech HD Pro Webcam C920

Para ordenadores que no disponen de webcam, hoy PcComponentes nos ofrece a un precio irresistrible un imprescindible para el teletrabajo como esta Logitech C920 HD Pro. Nos la deja por sólo 51,98 euros, con un 52% de descuento. Son unos 57 euros menos que los 109 habituales. Podemos encontrar la oferta igualada en Amazon.

Por este precio tendremos una cámara de alta definición a 1080p con dos micrófonos estéreo incorporados.

Logitech G513 Carbón

Otro periférico que podemos compra hoy a muy buen precio, por 79 euros menos, es un teclado gaming como el Logitech G513 Carbon, que baja en un 44% hasta los 99,99 euros desde los 179 habituales. (Con oferta igualada en Amazon).

Se trata de un modelo con teclas mecánicas con interruptores GX Brown, y reposamuñecas de espuma viscoleástica, hecho en aleación de aluminio, con cable USB e iluminación RGB.

Kioxia Exceria G2 1 TB

Para aquellos que quieran agilizar las cargas del sistema operativo y de programas o las copias y lecturas de archivos y datos en sus PCs o portátiles, este SSD de tipo NVMe Kioxia Exceria G2 con 1 TB de capacidad puede ser la solución perfecta a un precio más que razonable. Este disco M.2 2280 ofrece velocidades de escritura de hasta 1700 MB/s y de lectura de hasta 2100 MB/s.

PcComponentes nos lo deja por 71,98 euros, con un 27% de descuento. Es una rebaja de unos 28 euros sobre los 99,90 euros habituales.

Segway KickScooter D28E

Hacernos con un patinete eléctrico de calidad es otra de las opciones que nos ofrece hoy PcComponentes. Lo hace con el Segway KickScooter D28E, un modelo con un precio habitual de 439 euros, pero rebajad ahora en un 18%, quedándose en 358,99 euros por 80 euros menos.

Este modelo nos ofrece ruedas de 10", velocidades máximas de 25 Km/h, unos 28 Km de autonomía, freno electrónico delantero y trasero de tambor y una capacidad de carga de 120 Kg.

Tenda 4G03 + Tenda Beli

Por último, si lo que queremos este Black Friday es mejorar nuestra red WiFi, podemos hoy hacernos con un pack que incluye el router G403 y el enchufe inteligente Beli de Tenda. El router es un modelo 4G, que podremos llevar de viaje con nosotros o instalar en aquellos lugares a los que no lega la red.

El conjunto lleva una rebaja de un 46%, equivalentes a unos 38,99 euros menos que los habituales 82,97 euros: se queda en 43,98 euros.

