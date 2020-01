Bienvenidos a la batalla de precios: qué es el price matching y cuándo una oferta excepcional deja de serlo

Cuando una tienda tiene buenos precios, se corre la voz. Pero hay algo todavía más veloz que el boca a boca: el price matching. Y es que la batalla de precios es tan feroz que a veces es cuestión de segundos que una oferta concreta de una tienda se vea replicada en la competencia. ¿Qué es el price matching y quién lo lleva a cabo?

El price matching en ejemplos

En la intro de este artículo ya se intuye que el price matching es algo así como el emparejamiento de precios, o lo que es lo mismo, que una tienda iguale los precios – generalmente ofertas – de otra. Pero veámoslo con unos ejemplos para que se entienda mejor.

Hace una semana aproximadamente fue el "Día sin IVA" de El Corte Inglés, donde una selección de productos vieron reducido su precio en al menos un 17%, una operación que da lugar a unas cifras muy alejadas de los precios psicológicos – aquellos terminados en 95, 99 o 90 que usan los comercios para engañar al ojo – que estamos acostumbrados a ver.

A las 22 horas del jueves 16 horas, El Corte Inglés activaba la campaña y el price matching no se hacía esperar: esta es una captura de pantalla de esos primeros minutos:

Otro caso. Dentro de las rebajas semanales de FNAC, los Bose 700 bajan de precio hasta alcanzar los 299,99 euros, una oferta que destacan en la portada de la sección de sonido.

Si nos vamos al mismo modelo en Amazon, descubriremos que están al mismo precio y que de acuerdo con la extensión Keepa – muy recomendable para conocer las fluctuaciones de un producto en Amazon –, estamos ante su precio mínimo histórico en la plataforma.

PcComponentes suele actualizar sus ofertas semanalmente y entre las de estos días se encontraba el Asus ZenBook UX433FA(New)-A5243T a 849 euros, una bajada de precio notable, teniendo en cuenta que su precio habitual está por encima de los mil euros. Pero no ha sido el único en meter la tijera en este portátil: en Amazon alcanzaba su precio más bajo.

Ya hemos visto ejemplos que nos hacen saber por dónde van los tiros pero, antes de hablar sobre price matching, hemos consultado con los principales comercios online para que nos cuenten si siguen la estrategia price matching. O al revés, si saben si la competencia los tiene bajo lupa para hacérselo a ellos. Algunos no han contestado y otros...en general, nos va a tocar leer entre líneas.

Así, en Media Markt explican que aplican la lógica comercial del mercado:

"En MediaMarkt seguimos y aplicamos la lógica comercial del mercado de la electrónica de consumo donde los precios varían constantemente. En línea con nuestra estrategia omnicanal, los productos que ofrecemos tienen los mismos precios en la web y en las tiendas físicas. Para ello, contamos con un sistema de etiquetas digitales que nos permiten adaptar los precios con rapidez y de forma automática. De esta forma, podemos garantizar que ofrecemos precios actualizados tanto en nuestra web como en las 88 tiendas físicas con las que contamos en toda España."

En Amazon son todavía más crípticos:

"En Amazon su principal objetivo es el cliente, no la competencia. Trabajan por ofrecer al cliente el mejor precio, la mejor calidad y una amplia variedad de productos. No hacen comentarios sobre la competencia ni los precios."

FNAC es claro al respecto, lo hacen y es probable que se lo hagan:

"En Fnac tenemos política de price matching para tomar en cuenta precio de competencia en las decisiones de nuestros precios, dependiendo del ámbito se usa de las dos maneras: automática y manual."

Quién y cuándo se aplica price matching

Se diga abiertamente o no, el price matching es una realidad en las compras online y es en el momento de comparar precios cuando descubres el price matching. Eso sí, no se da ni en todos los comercios ni en todas las ofertas. Y tiene su lógica.

Son las tiendas con un volumen más grande de ventas y, por ende, más conocidas y con más presencia en internet las que emplean esta estrategia para igualar los precios de rivales directos. Ya hemos visto casos de Amazon, El Corte Inglés o PcComponentes, pero en esta competición también entran otros grandes como FNAC, Worten o Carrefour. Los usuarios confían en estos comercios online, por lo que es plausible que haya flujo de clientes de una de estas tiendas a otras. Y es que aunque un mismo producto se venda mucho más barato en otra tienda online, si es un comercio pequeño y poco conocido, es habitual que apostemos por pagar más e irnos a uno de los grandes.

Para lograr el price matching estos grandes comercios se valen de técnicas como una araña de la web o web crawler que se dedica a buscar activamente en internet para lograr una lista con productos y precios, lo que les permite conocer las variaciones de precios de forma casi instantánea. No obstante, también se hace manualmente.

La segunda premisa es que no se produce sistemáticamente en todos los productos rebajados, sino que el price matching tiene lugar en las mejores ofertas, las que hacen daño por lo atractivas que resultan a los potenciales compradores. Normal: si un precio baja pero sigue sin ser más barato que el nuestro, no tiene sentido que lo rebajemos. Es más, hay tiendas que llegan a subirlo. Seguro que has visto alguna vez que inexplicablemente un producto que va ganando veteranía en el mercado sube y baja de precio a lo largo del tiempo gracias a esta especie de efecto dominó.

Pero si estamos ante una oferta estrella que llama la atención, esta tiene todas las papeletas para ser replicada. ¿Y cómo sabemos que genera interés? Porque es habitual que antes de comprar por internet, googleemos buscando información. Cuando hay una oferta muy sonada, ese producto sufre un repunte de búsquedas. Además, los comercios se encargan de mostrarnos qué items son los más vendidos, bien sea poniéndolos en portada, bien sea mediante filtros de búsqueda que nos permitan ordenar en función de ventas o con una etiqueta que informe de la cantidad de artículos vendidos en las últimas horas, como por ejemplo hace Media Markt.

Sea como sea, de esta batalla de precios los compradores salen ganando, ya que ven cómo esa oferta irresistible se contagia a varios comercios, provocando que el precio sea más competitivo. Pero además, paradójicamente hay factores más allá de precio: la política de devoluciones, el servicio de atención al cliente, los gastos y opciones de envío, la existencia o no de tiendas físicas y la proximidad de estas, o simple y llanamente la confianza que nos inspire. Así, una oferta nos puede resultar tentadora, pero ante el mismo precio podemos decantarnos por otra tienda que nos lo lleve pronto y gratis a casa.