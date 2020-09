El Apple Watch 5 baja de precio más que nunca en Amazon y se acerca al nuevo Apple Watch SE: mínimo histórico de 379 euros

Tras la presentación de los nuevos Apple Watch Series 6 y Apple Watch SE, el anterior buque insignia para la muñeca de Apple baja más que nunca en Amazon: ahora puedes comprar el Apple Watch 5 por 379 euros, su precio más bajo en Amazon hasta la fecha.

El precio de venta al público de esta versión del Apple Watch Series 5 es de 449 euros y normalmente lo hemos visto por encima de los 400 euros salvo alguna excepción. Pues bien, ahora mismo ha bajado 50 euros de golpe, quedando en 379 euros, es el modelo de 40 mm con caja de aluminio y correa de silicona en color blanco.

En nuestro análisis del Apple Watch Series 5 destacamos sus novedades respecto a la generación anterior, con la función de pantalla siempre encendida, más autonomía, brújula y altímetro incorporados. Eso sí, su diseño sigue siendo conservador, algo que hemos constatado en la última generación de los relojes de Apple.

Si no buscas lo último y más premium de Apple, que es el Apple Watch Series 6, probablemente te estés preguntando: ¿Apple Watch Series 5 o el nuevo Apple Watch SE por 299 euros? Ambos cuentan con el mismo chip, el Apple S5, pero las principales diferencias radican en que el modelo veterano implementa la función de electrocardiograma y el modo always on display.

