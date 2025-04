Amazon derriba el precio del localizador Tile Mate. Cuesta casi un tercio que un AirTag y es compatible con Android

Siempre me ha dado pánico olvidarme la maleta o mochila en el tren, o simplemente perderlas —algo que me ha pasado en algún momento—, por lo que me llama mucho la atención todo lo que rodea a la utilidad del Apple AirTag. Yo soy usuario de Android, y teniendo en cuenta que suelo viajar con cierta frecuencia, veo muy posible que acabe comprando el Tile Mate más pronto que tarde. Si lleva un tiempo en vuestro radar, ahora está a mitad de precio en Amazon, ya que ha bajado hasta los 12,50 euros (casi un tercio de lo que cuesta un AirTag, ya que actualmente el localizador de Apple se encuentra por 31,99 euros).

Tile Mate Hoy en Amazon — 12,50 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Un localizador compatible tanto con Android como con iOS

El Tile Mate no es un localizador que funcione de forma exclusiva con móviles Android, sino que también es una interesante opción de compra para los que usan móviles de Apple. Al igual que ocurre con el AirTag, el Tile Mate se puede colocar en un buen número de sitios para poder localizarlo, ya sea en una maleta, en una mochila, en la cartera o en las llaves.

El localizador funciona mediante conectividad Bluetooth y tiene un alcance de hasta 76 metros. A través de la app podemos hacerlo sonar para poder localizarlo, y si se encuentra en un rango de alcance demasiado lejos podemos ver su ubicación en un mapa.

Además de ello, podemos introducir información de contacto en el Tile Mate que se puede visualizar al escanear un código QR. Por otro lado, cabe mencionar tres cosas: su autonomía es de aproximadamente tres años, la pila no se puede reemplazar y tiene algunas opciones premium que se pueden desbloquear mediante un pago mensual.

También te pueden interesar estas otras alternativas

UGREEN FineTrack Smart Finder Localizador Bluetooth SmartTag Tracker Soporte iOS Rastreador para Llaves Equipaje Cartera Bicicleta Mochila Bolso, 2 Años de Batería Hoy en Amazon — 12,19 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

SAMSUNG Galaxy SmartTag2 Negro Hoy en Amazon — 22,43 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Tile

En Xataka | El mejor Airtag para Android. ¿Cuál comprar? Consejos y recomendaciones

En Xataka | Apple AirTag, Tile, Samsung SmartTag y más: guía de compra de localizadores Bluetooth con recomendaciones y diferencias