Alternativas al monitor Apple Studio Display: las recomendaciones de los editores de Xataka

Hace pocas semanas Cupertino presentaba al mundo el Apple Studio Display, un monitor con una espectacular resolución 5K con cámara integrada, una propuesta acústica muy cuidada y un precio también espectacular de 1.779 euros. Hemos preguntado a los editores especializados de Xataka por el nuevo monitor "Pro" de Apple para descubrir sus fortalezas, debilidades e indagar en el mercado en busca de alternativas (si es que las hay).

Para la elaboración de este artículo hemos contado con el conductor de Loop Infinito, especializado en informática y reportajes Javier Lacort; Jesús Quesada, especializado en Apple y ofertas; los editores especializados en informática Javier Pastor y Antonio Sabán (Director de Genbeta) y Juan Carlos López, que además de estar especializado en informática, es quien lo ha analizado.

Lo mejor del Apple Studio Display

Especificaciones técnicas "en bruto" al margen, toca repasar las características que más impresionan del Apple Studio Display.

Para Antonio Sabán el rasgo diferencial tiene que ver con la calidad de los materiales: "En smartphones y en portátiles las marcas han ido fabricando dispositivos cada vez más premium, pero en monitores abundan monitores caros plasticosos, con peanas inestables, etc."

"Lo que más me gusta es que con este monitor, Apple sea Apple en cuanto a demostrar qué debe ser un monitor de gama alta en cuanto a materiales."

"Lo que más me gusta tras probarlo es su muy cuidado diseño, sobresaliente construcción y sorprendente sonido" Juan Carlos López

Lacort ahonda en la estética, no solo como algo ornamental, sino desde el punto de vista práctico para quien busca un setup minimalista: "Me encanta su diseño y lo muy acertado que es su enfoque para quien tiene un Mac. Tienes webcam con Center Stage integrado y altavoces con sonido espacial. Y solo has de usar un cable. Te quitas varios problemas de encima respecto a usar soluciones de terceros, la integración es total."

Javier Pastor lo resume en una característica diferencial: "En la actualidad no hay ningún otro monitor en el mercado que ofrezca resolución 5K en esta relación de aspecto. Es la única ventaja real de este producto."

Jesús Quesada da un repaso global al producto destacando su singularidad en el mercado:

"No existe una alternativa que lo pueda sustituir porque no hay una propuesta con pantalla 5K, webcam Full HD, potentes altavoces y diseño tan elegante. Las opciones de otros fabricantes "fallan" en algún punto, principalmente en el tema de la webcam integrada y el sistema de audio, teniendo que recurrir a altavoces y webcams externos si queremos un mínimo de calidad."

Finalmente Juanky nos resume lo que le ha encantado tras probarlo, lo que le ha permitido incidir más en sus habilidades reales: "Lo que más me gusta de él es su muy cuidado diseño, su sobresaliente construcción y su sorprendente sonido".

Lo peor del Apple Studio Display

Aunque ya os hemos anticipado en la intro que el precio es un jarro de agua fría para muchos, actuando como factor limitante para muchas personas, no es el único.

JaviPas es tajante en este sentido: (Su resolución 5K) "No es suficiente. ¿Por qué? Pues porque este producto es un disparate por precio/prestaciones salvo para quienes realmente necesiten específicamente esta resolución en ese factor de forma."

Pero no es lo único que no le gusta: "Nada de panel OLED o miniLED, nada de refresco variable, webcam aparentemente pobre a pesar de la presencia del Apple A13 para apoyar."

La gota que colma el vaso tiene que ver con los extras:

"Poder ajustar la altura cuesta otros 400 euros más, como también tener una capa mejorada antirreflejos. Aquí Apple siendo Apple, pero en el peor de los sentidos."

Antonio Sabán insiste en ese "polémico brazo": "Lo que menos me gusta, además del precio que tiene según sus características, es por ejemplo, el asunto de que por defecto no haya un solo brazo que permita realizar todos los movimientos, y que el usuario tenga que elegir desde el día 1."

"Es 5K, pero a nivel de imagen, es un gama media más" Javier Lacort

Lacort sigue sumando carencias al Apple Studio Display: "Es 5K, pero a nivel de imagen, es un gama media más. Ni miniLED, ni zonas de iluminación, ni HDR, ni 120 hercios… Entiendo que no cueste 500 euros, pero entre 500 y 1800 hay mucho espacio para un precio algo más razonable."

Juan Carlos nos descubre algo relacionado con su experiencia, sus carencias en conectividad: "En mi opinión un monitor que en su versión más ‘económica’ cuesta casi 1800 euros debería resolver mejor este apartado. Los cuatro puertos USB-C que nos propone me saben a poco, por lo que echo en falta al menos un conector HDMI 2.0b y otro DisplayPort 1.4a."

Jesús Quesada resume en que "No es el monitor que se esperaba. No se busca un monitor de 300-400 euros con el sello de Apple, pero sí que fuera algo más asequible. Porque con lo que cuesta el Studio Display, antes podías comprar un iMac de 27 pulgadas y era todo un ordenador".

"Que en su interior albergue el chip 13 Bionic junto a 64 GB de almacenamiento interno sin que parezca que aporte demasiado de cara al usuario, porque con estos elementos se llega a pensar que incluso podría ser un todo en uno y ejecutar iPadOS, da que pensar que encarece el producto de forma innecesaria."

Un diseño de lo más premium, ¿único en su especie?

Apple es una marca que cuida al milímetro sus diseños y materiales y su Studio Display parece ser buen ejemplo, a juzgar por el sentir por crítica y público en general. Esto es lo que piensan nuestros expertos, que además nos ofrecen otras alternativas para quien guste de periféricos con una estética cuidada y premium.

Explica Antonio Sabán que "Como decía antes, valoro mucho su construcción y la solidez que transmite, junto a la integración de unos altavoces muy decentes para estar incluidos. Nadie se acerca a estos diseños o a los del otro monitor de Apple, el Apple Pro Display XDR."

"Tras haberse lanzado aquel monitor, sí que hay búsqueda de otros actores como Huawei con sus MateView, que han lanzado para apuntar al usuario que quiere buen diseño sin realizar una inversión tan grande. En los últimos días, hemos visto algo parecido con los Samsung Smart Monitor M8, que llegan con una estética cuidada que recuerda enormemente a la de los iMac."

"El Huawei Mateview si no sabes que es de Huawei, podría llevar perfectamente la manzana mordida en la parte trasera." Jesús Quesada

Para Jesús "el monitor es bonito mires por donde lo mires", aunque con peros:"sí que hubiera sido un puntazo que fuera regulable en altura e inclinación de serie y que no supusiera un coste adicional (de nada menos que 2.239 euros)."

"El monitor que más se le acerca en términos de diseño diría que es el Huawei MateView de 28 pulgadas (547 euros). Si no sabes que es de Huawei, podría llevar perfectamente la manzana mordida en la parte trasera."

Javier Lacort coincide: "Su aspecto encaja totalmente con el lenguaje de diseño de Apple, me encanta a nivel visual", pero que la peana no ofrezca regulación en altura y tengas que gastar 400 euros más en ponérsela tampoco ayuda a comprender este monitor. El competidor que más se le acerca en este aspecto quizás sea el Huawei MateView, cuyo diseño es espectacular."

La experiencia de Juan Carlos nos permite conocer un detalle más: "lo que me ha enamorado es su acabado. El mecanizado de su recinto de aluminio, y también el de la peana, es perfecto. En este ámbito derrocha personalidad, y, en mi opinión, no hay ningún otro monitor en el mercado que le haga sombra."

Por el contrario, para JaviPas es casi un monitor más: "El Pro Display XDR sí tiene esa singular rejilla en la parte posterior, pero este es un monitor normal y corriente y que ni siquiera se esfuerza en reducir marcos, bastante apreciables. El soporte es muy estética Apple, pero no es especialmente llamativo para mí"

Incluso propone alternativas más espectaculares a nivel de diseño: "Hay monitores ultrapanorámicos impactantes en diseño (el Galaxy Odsyssey G9 de Samsung (1599 euros) es un ejemplo), pero desde luego el de Apple no va más allá de ser sobrio."

Samsung LC49G93TSSUXEN Odyssey G9 - Monitor curvo de 49'' DQHD (5120 x 1440p, 1 ms, 240 Hz, GSync, FreeSync Premium Pro, LED, HDR1000, 32:9, 420 cd/m², 1000R, HDMI, PBP, PIP) Blanco Hoy en Amazon por 1.599,00€ PVP en MediaMarkt 1999€

Hablemos de especificaciones

En el punto anterior hemos confirmado que pocos monitores se acercan al Apple Studio Display en el apartado de diseño pero, ¿y en prestaciones?

Para Jesús Quesada no hay un monitor que ofrezca un conjunto tan completo, algo en lo que coincide Antonio Sabán, que matiza "no hay monitores a día de hoy que compitan específicamente y punto por punto con él."

Sabán se explaya:

"No tanto porque todo lo que tenga sea superior al resto, que no, sino porque Apple tiene una gran fijación con hacer pantallas retina, es decir, cuyos píxeles no distingamos y que no presenten ningún tipo de artefacto. Para ello, en 27 pulgadas, ellos estiman que necesitan tirar de la resolución 5K. La competencia está ofreciendo monitores similares o más grandes, pero en 4K, lo que obliga a escalar la resolución de trabajo a modos que no ofrecen la nitidez que da el 5K. Tampoco hay muchos monitores que alcancen 600 nits y estén tan bien calibrados de fábrica."

"No hay monitores a día de hoy que compitan específicamente y punto por punto con él" Antonio Sabán

Antonio concluye hablando de una propuesta "de nicho": "el punto del Studio Display, para mí, es que queda en tierra de nadie y se centra en apartados ultra específicos que poca gente busca. Ni es un monitor para quien necesita buena calidad de imagen pero desembolsar poco, ni es un monitor a la altura de lo que demandan editores de vídeo que quieren trabajar con miniLED, por ejemplo. Pero claro, hablamos en ese caso de irnos a 3000 euros, aproximadamente. Tampoco cuenta con una tasa de refresco alta, de 120 Hz o más, por lo que no es ideal para gaming."

Javi Pastor vuelve ser crítico y resalta su resolución: "La pregunta sería qué monitores no lo hacen. Salvo por la resolución 5K, su único punto fuerte, en el resto de especificaciones este monitor se queda cojo frente a monitores con paneles que por ejemplo ofrecen tasas de refresco variables, más brillo y mejor cobertura de diversos gamut."

"La hoja de especificaciones pertenece más a un modelo de hace dos o tres años que al de uno de este año. Es, en esencia, el panel de los iMac 5K de hace unos años."

Javier Lacort por su parte nos propone un candidato que se le acerca: "El LG 5K UltraFine, diseñado específicamente para usuarios de Apple. No hay muchas más pantallas 5K en el mercado, y esta, con Thunderbolt, es seguramente la que más se le acerca. Es también un producto bastante caro, por encima de 1.000 euros que cada vez va siendo mejor momento de adecuar a los tiempos."

Juan Carlos López es el editor de Xataka que suele probar monitores, por lo que ofrece sugerencias en base a su experiencia que, no solo rivalizan con él, sino que "en algunos casos lo superan. Hace pocas semanas tuve la oportunidad de probar el UltraFine Ergo 32UN88A de LG (569 euros), una pantalla que nos propone una calidad de imagen global similar a la de este monitor de Apple, y, a la par, una ergonomía mejor resuelta. Eso sí, no es tan bonito como el Studio Display, y tampoco está tan bien construido."

"El Space Monitor 32" 4K UHD de Samsung también es una alternativa interesante a esta pantalla de Apple por su diseño, su ergonomía y su calidad de imagen global, aunque si lo que buscamos es un monitor con la mejor calidad de imagen posible lo mejor que ha caído en mis manos es el UltraFine OLED Pro 32EP950 de LG (2690 euros). Lo he analizado a fondo hace muy poco tiempo, y la calidad de imagen que nos propone gracias a su panel orgánico es fabulosa. En este apartado supera al monitor de Apple."

De formatos

Mientras que las alternativas en forma de panorámicos y ultrapanorámicos siguen creciendo, Apple sigue fiel al 16:9, un formato que tiene tus ventajas e inconvenientes. Vamos, como todos. De hecho, que un formato sea mejor que otro depende del uso que se le vaya a dar.

Jesús Quesada resume sus ventajas y las compara frente al 21:9: "Es útil para el consumo de contenido multimedia y trabajar en pantalla dividida con dos aplicaciones al mismo tiempo de manera bastante cómoda. Por su parte, los monitores panorámicos pueden ser curiosos para personas que trabajan en edición de vídeo porque ofrecen más espacio para ver más línea de tiempo sin tener que hacer desplazamiento lateral, o también para trabajar con varias ventanas abiertas a la vez y ser un verdadero multitarea. También para juegos compatibles, pues la sensación de inmersión es bastante buena."

Su aplicación práctica es el combo de formato y resolución, como incide JaviPas "es lo destaca frente a la competencia. Hay muchos monitores 4K de 27 o 31 pulgadas muy interesantes en ese mismo formato, pero pocos o ninguno actuales con resolución 5K. Hay monitores 5K de otros fabricantes, pero son ultrapanorámicos así que hay algo de "trampa” con esa resolución. Eso no es necesariamente malo, ojo: un buen monitor ultrapanorámico de 34" con resolución 1440p es para mí mucho más interesante para trabajar y jugar que este modelo de Apple."

"Nitidez y escalado perfecto para trabajar en resolución 2560 X 1440 sin artefactos raros sobre el texto" Antonio Sabán

Antonio Sabán profundiza: "La ventaja es nitidez y escalado perfecto para trabajar en resolución 2560 X 1440 sin artefactos raros sobre el texto y los bordes. En el sentido del formato, es posible que haya quien trabaje más cómodo con una pantalla más tradicional y menos panorámica, al igual que al igual que hay quien prefiere una proporción 3:2"

Juan Carlos explica que "Apple no se ha desmarcado de la estrategia que utilizan buena parte de los fabricantes en sus monitores para productividad y creación de contenidos." Y nos propone una alternativa en 21:9:

"Este formato me gusta, aunque en el escenario de uso al que está dirigido también me gustan mucho las pantallas ultrapanorámicas que apuestan por la relación de aspecto 21:9 porque nos muestran más información sin necesidad de recurrir a las barras de desplazamiento. En mi opinión una de las posibles alternativas al Studio Display en formato 21:9 es el 38WN95C de LG (1442 euros)"

LG 38WN95C-W Pantalla para PC 96,5 cm (38") 3840 x 1600 Pixeles UltraWide Quad HD Negro, Plata, Blanco Hoy en Amazon por 1.442,90€

Alternativas al monitor Apple Studio Display

A lo largo de este artículo hemos tenido oportunidad de conocer otros monitores que compiten con el Apple Studio Display en aspectos como el diseño o las especficaciones, pero ahora toca echar un vistazo global para encontrar alternativas al Apple Studio Display, ya sea porque se le parecen o porque por lo que cuesta el monitor de Apple, puedes encontrar otros candidatos interesantes.

Jesús Quesada nos ayuda a acertar el tiro en nuestra futura compra: "Si se busca una alternativa al Apple Studio, diría que se buscaran monitores de mínimo de 27 pulgadas y resolución 4K. Cualquier añadido posterior es bienvenido, como función hub USB, webcam integrada y altavoces. El problema con estos dos últimos es que no siempre ofrecen una buena experiencia. Cumplen, pero poco más.

"Si tuviera que recomendar uno, diría que se echara un ojo al Huawei MateView de 28 pulgadas (547 euros) (prestando atención a que es formato 3:2, por si supone un inconveniente), el monitor "inteligente" Samsung Smart M7 (399 euros) o el Philips 329P9H (939 euros), que me parece muy completo en todos los aspectos."

Estas son las sugerencias de JaviPas: "Mucho más baratos los citados modelos de 34" como el Huawei MateView GT (425 euros) o el Lenovo G34w-10 (487 euros). Si queremos ir más allá, el citado Odyssey G9 de 1.500 euros, y en monitores profesionales tenemos por ejemplo el ASUS ProArt PA329CV de 800 euros (796 euros) y unas prestaciones estupendas. Hay muchas más opciones, desde luego, y de hecho la otra opción es dar el salto y usar una Smart TV OLED (como las recién presentadas y prometedoras LG C2 de 42 pulgadas) como monitor."

Antonio Sabán se lanza a proponer alternativas diferentes en función de lo que busquemos: "El LG Ultrafine 5K (1359 euros) es lo más parecido que se puede encontrar, el Huawei MateView (547 euros) sabiendo que está bastante por debajo en otros aspectos, aunque con buen diseño y conectividad, o el LG 27UP850-W (481 euros), que siendo 4K, también carga portátiles Mac."

Estas son las propuestas de Sabán que superan al Apple Studio Display en algunos aspectos:

Para quien busque superar al monitor de Apple en negros, por ejemplo, recomiendo el nuevo Alienware AW3423DW (1322 euros), que cuenta con un espectacular panel QD-OLED, con gran calibración, excelente rendimiento HDR, y eso sí, menos nitidez y un enfoque más gaming y multimedia. Para fotógrafos, también son recomendables el ASUS ProArt PA329C (1199 euros), y como siempre, los Eizo, en concreto el ColorEdge CS2740 (1529 euros)"

Juanky nos propone hasta cuatro alternativas interesantes y buena parte de ellas son más económicas. Sus recomendaciones van en función de lo que busquemos:

"Si nos interesa tener la mejor ergonomía y la mayor flexibilidad de uso posible el UltraFine Ergo 32UN88A de LG (569 euros) es una opción estupenda. En este terreno el Space Monitor 32" 4K UHD de Samsung también está a un nivel alto." "Si lo que nos importa ante todo es la calidad de imagen, y, eso sí, tenemos un presupuesto abultado, el UltraFine OLED Pro 32EP950 de LG (2690 euros) es una opción irresistible. Su panel orgánico nos propone una calidad de imagen global excepcional. Y, por último, a quien contemple la posibilidad de decantarse por una pantalla con relación de aspecto 21:9 le recomiendo que eche un vistazo al 38WN95C de LG (1442 euros), aunque hay otras opciones en este formato que también son muy atractivas tanto de esta marca como de otras."

Javier Lacort cierra tirando de su experiencia personal: "Hace seis meses compré el Huawei MateView de 28 pulgadas (547 euros) y estoy feliz con él. Antes de plantearme pasar al Studio Display, consideraría comprar un segundo Huawei. No tendría webcam integrada, pero sí muchísimo más espacio de trabajo a la mitad de precio."

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.