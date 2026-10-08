Los AirPods 5 reciben su mejor oferta hasta la fecha casi un mes después de su lanzamiento

Cuando se trata de productos de Apple, lo cierto es que es complicado ver ofertas (y más, cuando hace poco tiempo desde su lanzamiento). Pero, como todo en la vida, siempre hay excepciones y hoy tenemos una protagonizada por los nuevos AirPods 5: su versión sin carga inalámbrica ha caído de precio en MediaMarkt hasta los 129 euros, su nuevo precio mínimo.
Apple AirPods 5 (2026), Cancelación Activa de ruido, Traducción tiempo real, Audio adaptativo, Chip H2, USB-C, Blanco
Si no te importa pagar un poco más y prefieres que su estuche tenga carga inalámbrica, también tienes esta versión con descuento: salen por 158,99 euros en PcComponentes.
Apple AirPods 5 con Estuche de Carga inalámbrica
Precio mínimo para los nuevos auriculares de Apple
Vamos a centrarnos en los que no tienen carga inalámbrica al ser los que tienen el mayor descuento. Exactamente, estamos hablando de una rebaja de 20 euros, una cifra que no está mal si necesitamos unos nuevos auriculares y les tenemos puesto el ojo a estos de Apple. De hecho, si la carga inalámbrica no es esencial para ti, ahora mismo son la mejor opción calidad-precio.
Estos auriculares ofrecen un sonido de muy buena calidad y tienen cancelación activa de ruido, una que funciona de forma excelente si tenemos en cuenta que no tienen almohadilla como los AirPods Pro 3. Además, los auriculares cuentan con una mejor integración con Siri, traducción en tiempo real y una autonomía de hasta 20 horas si sumamos la batería del estuche.
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⚡ EN RESUMEN: oferta de los airpods 5
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares de Apple, quieres apostar por los nuevos que acaban de salir y tu idea es gastar lo mínimo posible.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres esperar a que bajen más de precio o directamente quieres ir a por el modelo con carga inalámbrica
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Imágenes | Xataka, Apple
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