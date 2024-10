A mi televisor le hace falta una barra de sonido y, sin duda alguna, voy a elegir esta Samsung

Ahora que se acerca la época de peli, sofá y manta, he decidido que quiero comprarme una barra de sonido para ampliar el audio de mi smart TV. Llevo tiempo buscando una buena opción y que no suponga desembolsar una gran cantidad de dinero. Ya la he encontrado y es esta Samsung HW-S700D que ahora está a precio mínimo histórico en PcComponentes: 289 euros.

Una de las barras de sonido más finas del mercado

Con un precio oficial de 599 euros, ahora, en PcComponentes, es el momento perfecto para hacerse con esta barra de sonido. Ha alcanzado su precio mínimo histórico, 289 euros, por lo que obtenemos un descuento de más de 300 euros. Además, el envío es gratuito y rápido.

Si hay algo por lo que destaca esta barra de sonido de Samsung es por ser una de las más finas del mercado. Tiene un grosor de solo 3,9 cm, por lo que podrás colocarla debajo de cualquier televisor. Aunque, si lo prefieres, también puedes colgarla en la pared.

Permite disfrutar de sonido envolvente, gracias al primer Dolby Atmos inalámbrico del mundo, ya que cuenta con subwoofer sin cables. Además, su altavoz central mejora las voces humanas, lo que hace que sea perfecta para escuchar, de forma ultraclara, los diálogos en series y películas.

Se trata de una barra de sonido 3.1 y en el apartado conectividad viene con HDMI, Bluetoooth 5.2 y WiFi. Es compatible con Spotify Connect, AirPlay de Apple y también integra Chromecast, para que puedas enviarle contenido directamente desde tus dispositivos de forma sencilla.

Imágenes | Samsung

