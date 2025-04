A este precio sí daría el salto a las tablets de Samsung. Menos de 190 euros para un modelo con pantalla de 11 pulgadas

Hace unos años no pensaba que a día de hoy utilizaría tanto la tablet. La utilizo generalmente por temas de trabajo, para ver contenido en streaming (o descarga) mientras viajo en tren o cuando no tengo un televisor para ver contenido. Hace poco más de un año compré la Lenovo M10 Plus, pero hoy en día daría el salto a la Samsung Galaxy Tab A9+. El mayor motivo es su precio, que ha bajado en Amazon de los 299 euros hasta los 189 euros. En otras tiendas está más barato, pero en Amazon se incluye un cargador.

Una tablet de 11 pulgadas compatible con Dolby Atmos

La Samsung Galaxy Tab A9+ es una tablet de la marca bastante interesante para el precio que tiene. En el apartado de imagen tenemos una generosa pantalla LCD de 11 pulgadas que ofrece una tasa de refresco de 90 Hz. Nada mal por los menos de 200 euros que cuesta ahora mismo.

A nivel interno nos encontramos con el procesador Snapdragon 695 de Qualcomm junto con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. No es una consola orientada a exprimir la mejor experiencia gaming, pero sí que es una muy buena opción de compra si lo que buscamos es ver contenido multimedia.

Por otro lado, cuenta con una batería de 7.040 mAh y sus altavoces son compatibles con Dolby Atmos. Además, viene con sistema operativo Android 13 y dispone de conexiones WiFi 5 y Bluetooth 5.1.

