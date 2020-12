53 regalos tecnológicos para el amigo invisible y Navidad por menos de 15 euros (2020)

Este aciago año va camino de decirnos adiós con una atípica Navidad en la que, con las medidas de seguridad pertinentes, trataremos de celebrarlas y mantener ciertas tradiciones como son los regalos o el ya mítico amigo invisible. ¿Tienes un presupuesto ajustado? ¿El límite impuesto es bajo? Tranquilidad: en esta guía de compra de regalos tecnológicos por menos de 15 euros vas a encontrar un montón de buenas ideas. La vasta mayoría es tecnología, si bien también hay hueco para propuestas del "universo Xataka", como series, películas y merchandising de ciencia ficción.

Sonido

XIAOMI MI Compact Bluetooth Speaker 2

Todo un clásico para quienes emplean sus móviles para escuchar música de la mano de Xiaomi. Es compacto, minimalista y podrá responder llamadas o llevarlo fácilmente de un lado a otro o incluso colgarlo gracias a la correa incluida.

XIAOMI MI Compact Bluetooth Speaker 2 PVP en Amazon 13,99€

Sony MDR-Zx110

Aunque en este rango de precios las propuestas en el mercado de los auriculares son modestas, es posible aspirar a modelos básicos de marcas de primera como estos cascos supraaurales de Sony con rango de frecuencia de 12 Hz a 22 kHz y drivers de 30 mm. Simplemente conectar a través del jack y a disfrutar

AKG Harman Kardon EO-IG955

Si en lugar de la envolvencia del formato de los anteriores prefiere la simplicidad de unos auriculares in ear, también es posible aspirar a modelos sencillos de marcas prestigiosas como AKG.

Samsung - Auriculares Original AKG Harman Kardon EO-IG955 para Galaxy S8, S9, S10, Note 8, Note 9, Negro, Bulk PVP en Amazon 9,99€

Altavoces Trust Remo

Uno de esos periféricos de lo más útil tanto para jugar como para videoconferencias. Por menos de 15 euros estos Trust Remo ofrecen una potencia considerable (16W) y un diseño funcional

Trust Remo - Set de Altavoces de Ordenador de 16 W (2.0, 3.5 mm), Negro PVP en Amazon 13,99€ PVP en Media Markt 17,99€

Trust Quasar

Si teletrabaja y suele tener videoconferencias, estos auriculares con micrófono Trust Quasar son básicos y cómodos para tener las manos libres y no forzar posturas incómodas

Accesorios para el móvil

Cargador de pared multi IWAVION

Si en este rango de precios apuestas por la funcionalidad, te proponemos este cargador de pared con cuatro tomas de 30W con Quick Charge 3.0 para cargar móviles, tabletas y dispositivos similares

IWAVION Cargador USB,Quick Charge 3.0 30w Cargador USB de Pared con 4 Puertos de Cargador Móvil Rápido de Pared para iPhone Xr/Xs/X/8Plus/ 8, iPad, Samsung Galaxy S10/S9/S8+/Note 8/Huawei/HTC/LG Negro PVP en Amazon 13,99€

Cargador inalámbrico AGPTEK

Con un diseño con líneas elegantes y minimalistas y materiales que recuerdan al cristal, este cargador para móvil proporciona hasta 15W para que no solo cargue su móvil sin cables, sino que lo haga moderadamente rápido (si su terminal así lo permite).

AGPTEK 15W Cargador Inalámbrico Rápido, Qi Wireless Charger 15W/10W/7.5W/5W para iPhone SE 2020 11/11 Pro MAX/XS/XR/X/8 Plus, AirPods Pro, Galaxy S20/Note 10/S10/S10e/S9/Note 8/S8/S7… PVP en Amazon 12,99€

GIANAC 3 en 1 Multi Cable de Carga

Con este presupuesto no puedes comprarte uno sino más de tres de este utilísimo cable de carga tres en uno con lightning, USB-C y mini-USB a un lado y el universal USB-A al otro. De 1,5 metros de longitud con recubrimiento de nylon para más resistencia.

GIANAC 3 en 1 Multi Cable de Carga, 1.5M Nylon Multi USB Cargador Cable Múltiples Micro USB Tipo C para Android Samsung Galaxy S9/ S8/ S7/ A5, Huawei P20, Honor, Kindle, LG, Sony PVP en Amazon 3,99€

Diyife Anillo de Luz

¿Lo suyo son los selfies o las stories de inserte aquí aplicación? Con este anillo de luz de 600 lúmenes logrará una iluminación uniforme para su rostro y podrá fijarlo donde le resulte más útil gracias a su clip gigante. Es ajustable tanto en iluminación como en posición.

Diyife Anillo de Luz Selfie,[Nueva Versión] LED Luz Anular con Soporte para Teléfono Brazo Largo Flexible 3 Modos de Iluminación para Youtube Transmisión en Vivo Maquillaje Fotografía Vlog PVP en Amazon 14,99€

ELEGIANT 3 en 1

Este asequible gadget es un tres en uno: puede ser un palo selfie (sí, estamos a puntito de llegar a 2021 y todavía tienen su mercado), un trípode y viene con disparador para cuando no hay nadie para apretar el disparador. Con funda para tenerlo a buen recaudo.

ELEGIANT Palo Selfie Trípode, Selfie Stick Móvil Bluetooth para Viaje, Autofoto Extensible de Control Remoto, Monopié 3 en 1 con Obturador Deportivo, Rotación 360 Grados, Compatible con iOS, Android PVP en Amazon 12,99€

Power bank POSUGEAR

Tamaño verdaderamente reducido, con 10.000 mAh para cargar una vez y media aproximadamente (el rendimiento aproximado suele ser del 65 - 70%) tu móvil y con una pantalla para indicarnos el porcentaje restante. Dispone de dos tomas de salida para cargar tus dispositivos (a 2,1A y 1A respectivamente) y no necesitas más cables, ya que puedes cargarla con el del móvil gracias a sus tomas lightning, micro-USB y USB-C.

POSUGEAR Powerbank 10000mAh, Bateria Externa para Movil con 3 Entradas de USB C/Micro/L ightning, 2 Salidas y Pantalla LED Compatibles con Todos Los Teléfonos y Tabletas PVP en Amazon 11,99€

Soporte para el coche AUKEY

Ideal para dejar el móvil en una posición privilegiada a la vista en el salpicadero del coche para tareas como seguir las indicaciones de un navegador. Con un sistema de pinza compatible con la mayoría de teléfonos.

AUKEY Soporte Móvil Coche Rejillas del Aire 360 Grados Rotación Soporte Teléfono Coche Ventilación para iPhone 12/11 / XS Max, Google Pixel 3 XL, Samsung, GPS y otros Smartphone PVP en Amazon 9,99€

Periféricos

Capturadora de audio y video

Un regalo para esas personas que ya peinan canas y guardaron sus recuerdos audiovisuales (como su vídeo de la boda) en formato VHS. Este dispositivo permite convertirlos y digitalizarlos para pasarlos a otros soportes más actuales

DIWUER Convertidor de Capturadora de Audio Video USB2.0, DVD VHS VCR Grabber Digital Grabador para Mac Windows 7 8 10, VHS a Digital DVD y Edite Video PVP en Amazon 14,99€

SanDisk Memoria Flash USB 64 GB

Lo puede usar como una memoria USB normal, algo que siempre bien, pero también conectarla a tabletas y móviles con toma USB-C, de modo que además sirva para transferencia de datos

SanDisk Memoria Flash USB 64 GB para tu smartphone Android - Ultra Dual DriveType-C - USB 3.1 PVP en Amazon 10,99€

Teclado inalámbrico

Un diseño muy compacto y con patitas para más comodidad, este teclado Bluetooth sirve para escribir en multitud de dispositivos como tabletas, móviles, smart TV u ordenadores (compatible con Windows y Mac). Se alimenta con pilas.

KVAGO Teclado Bluetooth Español Inalámbrico, Bluetooth Teclado para iPad,Tablets,Samsung,Huawei,Laptop, Compatible con Sistema iOS-Android-Windows,Movible Portátil Ultra-Delgado Teclado,Negro PVP en Amazon 14,99€

Ratón inalámbrico Logitech M185

Si trabaja con el portátil, un ratón sin cables compacto le vendrá genial para sustituir al trackpad ganando en precisión y comodidad. Este es apto tanto si es diestro como zurdo, su batería dura aproximadamente un año y se empareja mediante receptor a 2.4 GHz.

Hub UGREEN

Si tienes un ultrabook comprado hace poco, sabrás mejor que nadie qué necesario es contar con un hub para conectar dispositivos y periféricos tan útiles como memorias USB, impresoras, discos duros... precisamente lo que va a encontrar en este hub son cuatro puertos USB 3.0 y otro USB-C para que no pierda el que está usando.

UGREEN HUB USB C a USB 3.0 4 Puertos, OTG Adaptador USB-C 5Gbps HUB USB Tipo C 3.1 Compatible con PS5, iPad Pro 2020 Macbook Pro 2020 DELL XPS 13 15, Xiaomi Mi 10 Redmi 9 Note 9, Samsung S20 S10 PVP en Amazon 14,99€

Funda portátil Hseok

Esta funda de Hseok es una gran candidata por varios motivos. Su diseño es muy discreto y versátil, está disponible en varios tamaños, está hecha combinando poliester y franela para ofrecer cuidado al dispositivo y protección frente a líquidos e incluye un bolsillo lateral que nunca viene mal.

Hseok Funda Blanda Maletín Impermeable para Ordenador Portátil, Estilo Elegante Bolsa Protectora, Ideal por 15,6 Pulgadas DELL/Ausu/Acer/HP/Toshiba/Lenovo, Color Negro/Gris/Gris Oscuro/Rosa PVP en Amazon 14,98€

HP Value Backpack

Precio imbatible para esta mochila apta para guardar portátiles de hasta 15,6" con partes acolchadas y de estética urbana y sencilla con varios bolsillos para facilitar la organización de sus herramientas de trabajo.

HP Value Backpack 15.6 - Mochila para portátiles de hasta 15.6", gris y azul PVP en Amazon 14,99€

Juegos de mesa

Los hombres lobo de Castronegro

'Among Us' está de moda y si gusta, 'Los hombres Lobo de Castronegro' probablemente sea un acierto. La dinámica de buscar quién es el culpable se traslada a una aldea con hombres lobo y la vieja costumbre de señalar al que no lo es. O al que sí.

Zygomatic Castronegro-Nueva Edición-¡Descubre a los Hombres Lobo Antes de Que te den Caza, Color (ASMWER01ES) PVP en Amazon 9,95€ PVP en FNAC 9,99€

Ciudadelas

En 'Ciudadelas' tendrá que luchar para ser próximo Maestro Constructor del reino, pero primero es necesario impresionar a la nobleza en tu habilidad construyendo ciudades. Una especie de 'Civilization' en formato de juego de mesa para jugar hasta siete personas

Plenus

Para quienes gusten de exprimir su cerebro, este exigente 'Plenus' que combina azar, estrategia y velocidad que podrá jugar incluso en solitario (ideal en estos meses de semi confinamientos). Partidas rápidas y muy diferentes.

Devir- Plenus, Juego de Estrategia (BGPLEN) PVP en Amazon 12,00€

Exit: La cabaña abandonada

Tras la serie 'Exit' se esconde una adaptación de los tan de moda escape room al tablero con diferentes misiones que podrán a prueba vuestra capacidad de reflexión, análisis y colaboración. Pueden jugar de una a seis personas.

Devir - Exit: La cabaña abandonada, Ed. Español (BGEXIT1) PVP en Amazon 14,90€

Rummikub de viaje

Versión de viaje con caja metálica de un clásico para toda la familia que sigue la dinámica del original combinando suerte y estrategia

Goliath - Juego Rummikub de Viaje en Caja Metálica, Juego de Mesa( 50105212) PVP en Amazon 14,99€

Virus

Quizás no es el mejor año para regalar este juego de mesa, pero su sencillez, dinámica rápida y lo atractivo que resulta hacen de él un gran candidato en este rango de precios. El objetivo es el contrario que en la vida real: infectar al resto.

Arkham Noir: Los Asesinatos del Culto De La Bruja

Propuesta de juego en solitario para fans de la obra de H.P. Lovecraft en el que tendrán que enfrentarse a sucesos inexplicables en la ciudad embrujada de Arkham.

Ludonova - Arkham Noir: Los Asesinatos del Culto De La Bruja (LDNV160001) PVP en Amazon 14,99€

Hogar

Enchufe inteligente TP-Link Tapo P100

La domótica es cara y la mayoría se sale de nuestro presupuesto, pero uno de los gadgets más baratos y útiles es un enchufe inteligente. Este TP-Link Tapo P100 (9,90 euros) es de una marca popular, no requiere de hub y podrá controlarlo desde el móvil o con asistentes de voz como Alexa o Google Assistant.

TP-Link Tapo P100 - WiFi Enchufe Inteligente Mini tamaño para Controlar su Dispositivo Desde Cualquier Lugar, sin Necesidad de Concentrador, Funciona con Amazon Alexa y Google Home, 1 Pack PVP en Amazon 9,90€ PVP en Media Markt 12,99€

PowerCube Extended

El año pasado os propusimos el PowerCube a secas, pero esta versión mantiene su acertado diseño para aprovechar sus cinco puertos y además incluye cable para actuar como ladrón compacto y al mismo tiempo alargadera.

POWERCUBE EXTENDED PVP en Amazon 14,99€

Termómetro conectado Govee

No es una marca muy conocida, pero a este precio y por prestaciones constituye un gadget interesante para los más techies. Se trata de un termómetro para interniores que mide también la humedad, almacenando datos y lanzando avisos a través de la app. Si usas el cupón, se queda en menos de 12 euros

Govee Termómetro Higrómetro, Mini LCD Bluetooth Medidor Digital Humedad y Temperatura Interior con Función Almacenamiento Datos y Alerta, para Habitación PVP en Amazon 15,99€

Bombilla inteligente TECKIN

Por menos de 15 euros es difícil encontrar una luminaria más completa que este modelo de TECKIN (13,99 euros). Se conecta mediante WiFi (no necesita hub) y permite regular tanto intensidad como color. Es compatible con los ecosistema de Amazon y Google

TECKIN Bombilla Inteligente LED WiFi con luz cálida 2800k-6200k + RGB lámpara color cambiable Funciona con móvil, Google Home, E27 7.5W (no se requiere hub) [Clase de eficiencia energética A] PVP en Amazon 13,99€

Tira LED Wi-Fi Gosund

Uno de los atractivos de los smart TV de Philips es su tecnología Ambilight, un sistema de iluminación periférica que cambia de color en función de lo que reproduce la pantalla. Aunque puede conseguirse con productos de la familia Hue, hay alternativas sensiblemente inferiores pero considerablemente más asequibles como esta. Para TVs de 30 a 50", con control desde la app o con Alexa y modos preestablecidos.

Gosund Tira Led Wifi USB para TV Sincronizar con Música, Control por Voz/Remoto para Ajustar Múlticolores y Brillo, Luces LED RGB Inteligente con 8 Modo Escena, IP65-Impermeable, Anti-UV PVP en Amazon 13,59€

Marvel Deco Spiderman

¿Es posible colocar un póster de Marvel en la pared en un ambiente donde la decoración es importante? Sí, si elegimos una lámina con un toque retro como este e incluso le ponemos un marco bonito.

Marvel Deco- Maxi póster diseño Spiderman, Multicolor PVP en Amazon 12,72€

Taza Harry Potter

Un clásico dentro de los regalos low cost es el de una taza de desayuno y qué mejor que esta para los fans de Harry Potter. Con un diseño muy cuidado y distinguido en cuanto a forma y estilo, podrá tomar el té (por seguir con el ambiente british) o lo que le apetezca.

Taza Harry Potter - Hogwarts Crest/Escudo de Armas PVP en Amazon 14,75€

Funko Pop Star Wars: Mandalorian

Los Funkos son probablemente el regalo más socorrido en estos presupuestos bajos, así que te proponemos uno de rabiosa actualidad, Baby Yoda.

Textil

Pijama infantil Superman

Regalo para criaturas de 2 - 3 años, este pijama de manga larga de Superman con licencia oficial con un 95% de algodón y un 5% de elastano.

DC Comics Pijamas de Manga Corta para niños Ajuste Ceñido Superman Azul 2-3 Años PVP en Amazon 12,95€

Boxers Bitcoin

Cuando en 2018 eso de los Bitcoin se volvieron mainstream, tu amigo ya contaba con una buena cartera de monedas virtuales. Tras un largo paso por el desierto, la criptomoneda más popular vuelve a resurgir como el Ave Fénix y qué mejor que celebrarlo con unos bóxers para la ocasión.

Crazy Boxer T468-1-M Talla M: Boxer UNITARIO-BITCOIN-microfibra-92% poliéster Reciclado, 8% Elastano, 1pc T468-1, 10/12 para Hombre PVP en Amazon 9,90€

Braga cuello Minecraft

Diseñada para los peques de la casa (aunque todos tenemos cuello, eso sí, depende del cuello), esta braga de 'Minecraft' con licencia oficial para abrigarse ante los primeros fríos. Lo mismo vale para el cuello que para enfundársela de gorro.

Minecraft Braga Cuello Niño, Bragas Cuello Multifuncion Para Cara Cuello, Pañuelo Proteccion Facial, Bufanda Cuello Diseño Creeper, Regalos Para Niños y Adolescentes PVP en Amazon 12,99€

Camiseta Leia

Disponible en varias tallas y con un diseño muy acertado con un punto retro, geek y a la vez feminista. Con licencia oficial de Star Wars y disponible en varias tallas.

Star Wars - Camiseta para mujer de la Princesa Leia - Talla Small PVP en Amazon 12,95€

Camiseta Batman

A caballo entre el meme y el cómic, esta camiseta de Batman con licencia oficial disponible en varias tallas, algunas de ellas baratísimas, en dos colores y hechas completamente de algodón.

DC Comics Bat Slap Camiseta, Gris, S para Hombre PVP en Amazon 13,85€

Calcetines compresivos sanitarios

Si tiene que pasar horas y horas en pie por su trabajo, estos calcetines compresivos son una gran idea para cuidar de sus piernas. Están disponibles con motivos sanitarios (14,90 euros), pero también veterinarios (14,90 euros) e incluso geeks (14,90 euros)

Gaming: videojuegos y accesorios

Ratón gaming Mars Gaming MM018

Modelo básico pero con características de lo más interesantes, especialmente si es un gamer ocasional este Mars MM018 (8,90 euros): con ocho botones mecánicos programables, 4800DPI, iluminación chroma 4 colores rgb con efecto respiración, diseño ergonómico y cable trenzado.

Mars Gaming MM018 - Ratón PC, 4800DPI, RGB Breathing, 8 Botones programables PVP en Amazon 8,90€

Razer Gigantus V2 Medium

Si un buen ratón para jugar a la altura del hobby de la persona a regalar se escapa del presupuesto, siempre podemos optar por una alfombrilla como esta de Razer, con estética sobria en negro y un diseño que busca control, precisión y rapidez.

Razer Gigantus V2 Medium Alfombrilla suave Gaming para Ratón, óptima rapidez y control, Medidas 360 x 270 x 3 mm grosor, Goma antideslizante, Tela texturizada de microtejidos, Negro PVP en Amazon 11,99€

Trust GXT 407

Pese a lo humilde del presupuesto podemos encontrar auriculares gaming incluso con iluminación (en este caso en rojo) y con un diseño bastante acertado para quien busque un sonido envolvente. Los Trust GXT 407 cuentan con micrófono plegable, diadema ajustable, controles para silenciar el micro y volumen y un cable de dos metros.

Trust GXT 407 Ravu Auriculares para Gaming con iluminación para PC y Laptop, Negro PVP en Amazon 14,94€

Uncharted 4: El Desenlace Del Ladrón Hits

Para quien tenga una PS4 y le falte este hit de su catálogo de exclusivos, estos días está disponible 'Uncharted 4: El Desenlace Del Ladrón' (9,90 euros) muy rebajado y es un imprescindible.

Switch Joy-Con Wheel

Los Joy-Con originales se salen del presupuesto pero si juega a títulos de conducción como el Mario Kart, este es un accesorio para exprimirlo a fondo y disfrutar de una experiencia más cercana a la realidad.

Switch Joy-Con Wheel (Volante) PVP en Amazon 14,90€

Sushi Striker The Way of Sushido

De importación inglesa pero disponible en idioma castellano, el 'Sushi Striker The Way of Sushido' es una gran opción para Nintendo Switch incluso para niños (a partir de 7 años). De hecho, cuando se lanzó allá por el 2018, en Vidaextra lo consideraron el tapado del año.

Kingdom Hearts 3 Xbox One

Otro veterano fundamental que entra en nuestro presupuesto, esta vez para quien tenga las consolas de Microsoft (porque para PS4 sobrepasa los 15 euros), es el 'Kingdom Hearts III'. Han pasado 15 años desde el lanzamiento de 'Kingdom Hearts 2', pero la emoción de embarcarse en los reinos de Disney a través de los personajes de Square Enix sigue intacta: como Sora, y junto al pato Donald y Goofy, deberemos colarnos en las películas de Toy Story, Frozen, Piratas del Caribe o Big Hero 6, entre otras muchas, para descubrir la emocionante conclusión de una saga épica con un toque extra de magia

Cine y literatura

Logan

Un vistazo a su colección de Blu-ray y una ausencia: la de 'Logan' (6,50 euros), un título imprescindible del Universo Marvel que, según nuestras impresiones es la mejor de X-Men hasta la fecha.

Vengadores Infinity War

Con este presupuesto hay más que suficiente para comprar otro título de lo más reseñable de los últimos años en materia sci-fi: 'Vengadores Infinity War' en Blu-Ray. Una película con sus altibajos pero altamente recomendable de acuerdo con nuestra crítica.

Joker: El Hombre que ríe

Y del cine saltamos al cómic con esta segunda edición en tapa dura de 'Joker: El Hombre que ríe', uno de los mejores para seguir indagando en el desequilibrado payaso. Brubaker con Doug Mahnke viajan al pasado de Batman para dar su visión sobre la primera actuación de Joker en la ciudad.

Astonishing X-Men

La obra maestra de Joss Whedon y John Cassaday en forma de atractiva recopilación que contiene Astonishing X-Men vol. 3, 1-6 en lujosos tomos cargados de extras.

HIJOS DEL ATOMO: Once visiones sobre la Patrulla-X

Para los fans de la Patrulla X, un profundo y poliédrico vistazo sobre las más de cinco décadas de esta saga de superhéroes y sus interpretaciones éticas, metafísicas, científicas y políticas.

HIJOS DEL ATOMO: Once visiones sobre la Patrulla-X: 66 (Héroes Modernos) PVP en Amazon 14,53€

He decidido usar el sarcasmo porque matar es ilegal

Un título de lo más descriptivo que esconde un libro para rescatar una de las tareas favoritas de la niñez de muchos: pintar, una forma como cualquier otra de abstraerse, relajarese y olvidarse de la rutina.

Un libro de colorear para adultos: He decidido usar el sarcasmo porque matar es ilegal PVP en Amazon 6,99€

