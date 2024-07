De 40 pulgadas y a precio de outlet, esta es la tele que te recomendaría para equipar tu segunda residencia

El apagón de la TDT tuvo lugar el pasado 14 de febrero pero, puede que aún no hayas ido a tu segunda residencia y tu vieja tele no funcione. Si no quieres comprar un receptor y decides renovarla por una nueva, esta Telefunken 40DTF724 de 40 pulgadas es una opción barata y ahora está rebajada a 169,99 euros.

Telefunken 40DTF724 - TV 40 Pulgadas Resolución Full HD 1920 x 1080, Diseño sin Marcos, DVBT2/S2/C Hoy en Amazon — 169,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

El precio de este televisor es de 229,99 euros en Amazon, aunque ahora te lo puedes llevar con un descuento de 60 euros (lo que se traduce en un ahorro del 26%), ya que está disponible por 169,99 euros. Además, el envío es gratuito y rápido.

Aunque con el apagón de la TDT, fueron muchos los que se decidieron por comprar receptores HD, esta tele barata de Telefunken es perfecta también. Su pantalla es de 40 pulgadas y de su diseño, se puede destacar que es moderno y elegante, con dos patas que te permitirán instalarlo en cualquier mueble de TV.

La calidad de imagen que ofrece es Full HD, con una resolución de 1.920 x 1.080 píxeles. También dispone de tecnología HDR10, para que puedas ver los colores mucho mejor en pantalla.

Esta es una tele barata compatible con montaje en pared VESA 100 x 100 M4. En el apartado conectividad, incorpora una entrada HDMI y un puerto USB. En cuanto al sonido, no es potente (como ocurre en la mayoría de televisores del mercado) pero siempre lo puedes amplificar con una barra de sonido.

