31 regalos tecnológicos originales y sorprendentes para San Valentín

Aunque ya sabemos que la leyenda de San Valentín no es cierta, el 14 de febrero sigue siendo el día de los enamorados. Si tienes pareja y eres de los que aprovechan esta fecha para dejar volar tu romanticismo, te proponemos una guía de compra de regalos tecnológicos originales para San Valentín. Aquí vas a encontrar de todo: desde detalles sencillos y asequibles a gadgets de lo más sorprendentes.

Walkman Sony edición especial 40 aniversario

Un regalo que hará muy felices a nostálgicos de la música en cassette pero con calidad Hi-Res: el Sony NW-A100TPS edición especial 40 aniversario (440 euros). Y es que en realidad es un reproductor de música con Android como sistema operativo que la firma nipona lanzó unos meses con detalles y salvapantallas para emular al original.

Tocadiscos Rega Planar 1 Blanco

Otra alternativa para amantes del sonido y lo retro con gusto por el diseño es el tocadiscos Rega Planar 1 (299 euros), es el modelo básico de una marca británica audiófila de gran reputación. Es sencillo, pero es difícil encontrar algo mejor en su segmento de precio. Con fonocaptor de carbono y polea de aluminio.

Rega Planar 1 (Modelo 2016) - Tocadiscos de alta gama, incluyeRega - Fonocaptor de carbono MM, color blanco. Hoy en Amazon por 299,00€ PVP en FNAC 299,90€

Bose Frames

Invierno soleado y la proximidad de la primavera para estrenar pronto estas gafas de sol de Bose que tienen la particularidad de llevar altavoces y micrófono integrados para escuchar música y responder llamadas. Las Bose Frames (196,64 euros) están disponibles en varias tallas y diseños, sus cristales bloquean hasta el 99% de los rayos UVA, según el fabricante.

Marshall Stanmore II

Muchos hemos acabado relegando nuestras cadenas de música en favor de la música en streaming de servicios como Tidal, Spotify o Amazon Music. Más allá de disfrutar de ella con el móvil, PC o tablet, tenemos la opción de potenciar su salida con el clásico altavoz Bluetooth. Pero este es bastante especial: el Marshall Stanmore II es un altavoz contundente de 50W de RMS, el diseño icónico de la marca y conexiones Bluetooth 5.0 (con aptX), RCA y jack. Para ajustar el sonido a tu gusto, puedes recurrir tanto a los botones físicos como a la aplicación.

Bang & Olufsen Beoplay H4 2ª generación

Y si, como comentábamos en el regalo anterior, apuestas por la música en streaming, será habitual – y recomendable por el bien del resto de la sociedad – que lo hagas a través de auriculares. Los Bang & Olufsen Beoplay H4 2ª generación destacan por su diseño cuidado, el empleo de piel, acero inoxidable y aluminio para unos acabados premium que resultan muy cómodos. Tampoco se quedan atrás acústicamente hablando, ofreciendo un sonido nítido y preciso. Con acceso rápido a nuestro asistente de voz y autonomía de hasta 19 horas.

Bang & Olufsen Beoplay H4 Auriculares inalámbricos circumaurales de 2ª generación, Limestone Hoy en Amazon por 300,00€

Sony WF-1000XM3

Nuestra última propuesta audiófila va destinada a aquellos que prefieran la libertad de los auriculares verdaderamente inalámbricos con la versión in ear de los míticos Sony WH-1000XM3, uno de los mejores modelos de auriculares Bluetooth con cancelación de ruido. Según nuestro análisis, los Sony WF-1000XM3 destacan asimismo en la minimización del ruido externo, pero también en calidad de sonido y autonomía.

Sony WF-1000XM3 - Auriculares True Wireless Noise Cancelling (hasta 32h de batería, Bluetooth, detector de sonido ambiente, optimizado para Asistente de Google, carga rápida), color gris Hoy en Amazon por 189,99€ PVP en Media Markt 190€

Native Union Drop Cargador Inalámbrico

Si tu pareja se pasa el día enganchada al móvil, un cargador nunca viene mal. Si además es tan atractivo visualmente como el de Native Union Drop (49,99 euros) y de una calidad tan alta, estamos ante un detalle muy funcional. Con superficie antideslizante, carga hasta 10W mediante Qi.

Native Union Drop Cargador Inalámbrico - [Qi Certified] 10W Pad Antideslizante de Carga Rápida para Dispositivos Inalámbricos - Compatible con iPhone 11/11 Pro/11 Pro MAX/XS/XS MAX/XR/X (Rose) Hoy en Amazon por 49,99€

Guantes UGG

A pesar de lo cálido que está resultando este invierno, todavía quedan días de frío y nieve. Para ellos, estos guantes de UGG (112 euros) de piel y relleno que permiten tocar la pantalla del móvil para que no sea necesario sacar las manos para usarlo. Están disponibles en varias tallas

UGG Seamed Tech Handschuh 2020 Chestnut, S Hoy en Amazon por 111,91€

Maleta smart Carry On

Si tu pareja es de las que viaja con frecuencia y anda pegada al móvil y el portátil, la maleta "inteligente" Carry On es un regalazo: están disponibles en varios tamaños y colores y dispone de una batería de 37W con tres tomas localizada bajo el casa. Además, se puede extraer fácilmente. Está fabricada en policarbonato ligero y dispone de 8 ruedas que giran 360 grados para moverla, así como de candado TSA para mayor seguridad. Por 245 euros en su web oficial

Fossil Carlie Hybrid FTW5039

A caballo entre un reloj clásico bastante estiloso y un smartwatch, el híbrido Fossil Carlie (99,70 euros) destaca por su diseño con correa de piel. No necesita cargarse nunca y, pese a estar muy alejado en cuanto a specs respecto a los relojes inteligentes, envía notificaciones y monitoriza tu actividad para que puedas verlo desde un teléfono móvil.

Montblanc Summit 2

Aunque relojes inteligentes hay muchos – y muy diferentes en cuanto a estilo y prestaciones –, si buscas un smartwatch con diseño y materiales premium de una marca tradicional y de referencia, el Montblanc Summit 2 (885 euros) es un regalo a tener en cuenta.

Es unisex, su batería aguanta hasta 5 días según el fabricante, su SO es Wear OS e integra sensores de frecuencia cardíaca, altímetro, acelerómetro, giroscopio y luz ambiental. Su pantalla es OLED y está fabricado en acero, crstal de zafiro y piel de becerro.

Bellabeat Leaf Nature Joyería Inteligente

De los clásicos wearables para la muñeca a algo mucho más discreto – en cuanto a su condición de conectado – pero atractivo: la joya inteligente Bellabeat Leaf Nature (79 euros). Incluye collar y pulsera y mide los pasos que das, tus actividades diarias, sueño, control del ciclo mensutral y las calorías quemadas.

Bellabeat Leaf Nature Joyería Inteligente | Plata Hoy en Amazon por 79,00€

Colgante corazón usb

Bastante más sencillo es el planteamiento del colgante KEXIN (15,99 euros), un detalle simple de bisutería pero muy útil, ya que ofrece algo que nunca viene mal: un lápiz de memoria USB integrado de 64GB.

KEXIN 64GB Memoria USB 2.0 Llave Pendrive 64GB Memoria Almacenamiento Externo 2.0 Memoria Flash USB para PC Tableta, Regalo USB(Corazón Rosa) Hoy en Amazon por 15,99€

Mavic Mini

Para aquellos que se encuentren ávidos de probar nuevas experiencias y les guste la imagen, el último dron de DJI destaca por su sencillez de uso, la calidad de fotos y vídeos y su peso de menos de 250 gramos, lo que lo hace apto para volar en ciudades bajo ciertas restricciones, como puedes ver en nuestro análisis. Lo mejor es que con muy poca práctica se pueden conseguir resultados espectaculares.

DJI Mavic Mini Combo, Dron Ultraligero y Portátil, Duración Batería 30 Minutos, Distancia Transmisión 2 Km, Gimbal 3 Ejes, 12 MP, Video HD 2.7K, 3 Baterías (Enchufe EU) Hoy en Amazon por 499,00€

Tandem eléctrico Pedego

Si os gusta andar en bici pero tampoco os apetece cansaros demasiado, este es uno de los primeros tándems eléctricos del mercado. El Pedego (desde 2944 libras) llega con un estilo urbano con un punto retro y varias opciones cromáticas, así como dos tipos de baterías. Motor de 500W y un diseño repleto de detalles.

Wacom Bamboo Folio

Tanto si tiene un punto creativo como si simplemente le gusta tener todo anotado y organizado, el Wacom Bamboo Folio (128,82 euros) le permitirá hacerlo al estilo tradicional de libreta y boli pero con la posibilidad de digitalizarlo y tenerlo a mano en todos sus dispositivos.

Wacom Bamboo Folio - Digitalizador de notas, con funda, para pantallas de 9.7", Bluetooth, Inkspace, color negro Hoy en Amazon por 128,82€ PVP en PcComponentes 134€

Kindle Paperwhite

Un libro es un regalo engañoso: ya no es que a la persona en cuestión no le guste leer – si es tu pareja, asumimos que conoces este dato –, es que para acertar de pleno hay que ir un paso más allá y saber sus autores favoritos, géneros, etc. Si no quieres jugártela, una buena opción es apostar por un libro electrónico.

El Kindle Paperwhite (129,99 euros) es el modelo por excelencia por su versatilidad, ligereza, relación calidad precio... pero también por el ecosistema que ha creado Amazon con su Amazon Prime Reading.

Kindle Paperwhite - Resistente al agua, pantalla de alta resolución de 6", 8 GB, incluye ofertas especiales Hoy en Amazon por 109,99€

Reloj despertador con Alexa Energy Sistem

Un detalle de lo más tech y funcional que no descuida el diseño es este reloj despertador de Energy Sistem (79,21 euros). Tiene un punto retro, los números se ven muy bien y se puede ajustar el brillo, viene con Alexa (lo que nos permite controlar la domótica de la casa o pedirle las noticias) y un detalle muy útil: podrá dejar el móvil encima para que se cargue, ya que su superficie es un cargador de tipo Qi.

Energy Sistem Reloj despertador digital con Alexa integrado Smart Speaker Wake Up (10W, Cargador Qi, Wi-Fi, Bluetooth, Line-in, Spotify/Airplay) Hoy en Amazon por 79,21€ PVP en PcComponentes 79,90€

Parrot POT maceta inteligente

Después del libro, seguimos tirando de clásicos con la flor. Sí, desde un punto de vista ornamental un ramo de flores es bonito, pero prefieres apostar por algo menos perecedero os sugerimos el reto de regalar plantas vivas. Y decimos reto porque hay gente a la que se le dan muy mal.

Para minimizar riesgos existen gadgets como este Parrot POT (84,99 euros), una maceta inteligente con sensores de humedad, fertilizante, luz y temperatura cuyos datos son recogidos y enviados al móvil mediante Bluetooth. Hasta tiene riego automático...

Difusor de aromas SPC Nerta

El olfato es probablemente el sentido más infravalorado. Sin embargo, el olor del café, de un perfume, del mar o de las rosas es capaz de transportarnos a momentos concretos de nuestra vida. Una manera de evocarlos es usando un difusor de aromas como este de SPC (37 euros), que además puede controlarse desde el móvil o un asistente de voz. Asimismo, es humidificador, purificador de aire y lámpara de noche

SPC Nerta- Difusor de Aromas, Humidificador, Purificador de Aire y Lámpara de Noche Smart Wi-Fi (400Ml, 11-26 Horas de duración, 7 Colores LED, Control Remoto Mediante App IoT Hoy en Amazon por 37,00€ PVP en PcComponentes 37€

Taza inteligente Ember

Un detalle para esas personas que adoran tomar bebidas calientes: café, infusiones, caldos... a pesar de su aspecto sobrio y minimalista, la taza Ember (99,95 euros) no solo mantiene caliente su contenido, sino que podremos monitorizar la temperatura y cambiar el color desde la app. Y otra cosa que tampoco viene mal para los cafeteros: nos avisa de los cafés que nos hemos tomado.

Vela smart Yeelight

Más que un regalo, la lámpara inteligente de Yeelight (50,99 euros) viene a sustituir a las clásicas velas, con la ventaja de poderse controlar desde el móvil para controlarla y ajustar sus efectos. Como funciona con batería, puedes preparar una escapada romántica en exteriores sin miedo a hacer fuego, pero también emplearla para amenizar una cena romántica.

Yeelight Lámpara LED,regulable Lámpara LED de ambiente sin llama,6.5W 1800K Luces de vela recargables USB,luz de noche,control de Bluetooth de teléfono inteligente,luz de vela,luz ambiental Hoy en Amazon por 50,99€

LIFX Beam LED RGB

Y de las velas "inteligentes" pasamos a este kit de iluminación de LIFX. Sí, sabemos que regalar unas luces es algo más práctico y funcional que romántico, pero si lo montáis como veis en la imagen, podréis usarlas para dar un toque íntimo a las estancias (o como queráis). Es multicolor, se conecta mediante Wi-Fi y ojo porque es compatible con iOS, Android y Windows 10, Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant y IFTTT.

Lifx Kit Iluminación, Regulable, no Requiere Concentrador, Multicolor, Beam Hoy en Amazon por 167,10€

Niebla de amor

San Valentín puede dar lugar a una velada romántica con una cena, una película y un juego de mesa. Aunque juegos de mesa para parejas hay un montón, para la noche de los enamorados destacamos 'Niebla de amor' (49,07 euros), un título que os dará hasta dos horas de entretenimiento emulando a una pareja que tiene que enfrentarse a una serie de situaciones... algunas más cómodas que otras.

Hush Hush hhp0000 Niebla de Amor Hoy en Amazon por 48,17€

LEGO Románticos

Para los fans de LEGO este es todo un detallazo. No tanto por la complejidad del montaje, sino por el resultado final: un par de flores para regalar que no se deterioran (5,99 euros), un amoroso osito de peluche (9,99 euros) o una escena de una boda (9,99 euros)... que dicho sea de paso puede ser el pretexto para una pedida de mano romántica pero con un punto geek.

Sega Mini Drive Mini

Nos gustan los videojuegos y por eso creemos que echar una partida con esa persona tan especial es una gran forma de pasar San Valentín o cualquier otra noche. Ya hemos recopilado algunos de los títulos más románticos, pero os proponemos una idea de regalo para gamers que además son nostálgicos: la Sega Mini Drive Mini (68,98 euros). Este consola retro es una de las mejores opciones mini, por sus dos mandos y por la cantidad y calidad de los 42 juegos incluidos.

Polaroid Originals

En esta época de fotografías en el móvil, regalar una Polaroid Originals (126,62 euros) con ese diseño tan característico y lo original que es la impresión al momento, es un detalle para amantes de la fotografía. Su batería dura hasta 60 días, es fácil de usar, viene con flash y ojo, porque a pesar de ese halo retro, cuenta con Bluetooth para personalizar las opciones desde la app.

Polaroid Originals - 9015 - OneStep+ Blanco - Cámaras con impresión instantánea Hoy en Amazon por 126,65€

HP Sprocket Plus

En época de inmortalizarlo todo a través de nuestro móvil, la posibilidad de pasarlas a papel cómodamente mediante una impresora compacta y con Bluetooth es una buena idea de regalo para los amantes de la imagen. Esta HP Sprocket es una impresora de bolsillo capaz de escanear y de funcionar con hasta 5 dispositivos.

Smart Photo Frame Nixplay

Otra opción si no queremos imprimir pero queremos disfrutar de nuestras fotos es visualizarlas a través de un marco digital. Este de Nixplay (179,99 euros) tiene la particularidad de ser "inteligente", permitiendo compartirlas y modificarlas en el momento desde la app, modificarlas y como cuenta con un sensor de movimiento, solo se enciende cuando hay alguien en la sala. Disponible en varios tamaños, acabados y resoluciones.

Smart Photo Frame Nixplay 10.1 Pulgadas - Marco montable en Pared Marco WiFi con Pantalla 1280x800 HD, Sensor de Movimiento, Muestra y Comparte Fotos por la App Móvil Nixplay Hoy en Amazon por 179,99€

Tile

Un detalle funcional para esas parejas a las que un día se les va a olvidar la cabeza: este kit de localizadores Tile (70,66 euros) que podrá dejar en sitios como la cartera, las llaves o la la maleta, de modo que pueda saber dónde están gracias a una aplicación instalada en el móvil.

Tile Essentials (2020) Buscador de artículos - paquete de 4 (2 Stickers, 1 Mate, 1 Slim) Hoy en Amazon por 70,66€

Foreo Luna Mini 3

Qué mejor forma de demostrar el amor que a través de los cuidados. El Foreo Luna Mini 3 (199 euros) realiza dos funciones que se notan: limpiar la cara a fondo con suavidad y firmeza y masajearla. Está fabricado con silicona hipoalergénica y es resistente al agua. Disponible para varios tipos de pieles.

Foreo - Limpiador Facial Sónico Luna 3 Y Masajeador Antiedad Para Piel Mixta Foreo Hoy en Amazon por 199,00€

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.