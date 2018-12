31 Libros que los editores de Xataka van a regalar estas navidades

Si tenemos claro que alguien es un ávido lector, regalar un libro es un arma de doble filo: puede ser un acierto clamoroso si damos con su temática y autores favoritos, o un chasco absoluto si erramos en la elección. No podemos ayudarte a conocer al destinatario de tu regalo, pero sí que podemos darte ideas en forma de qué libros pensamos regalar durante esta Navidad 2018: grandes clásicos, cómics, autores consagrados y desconocidos, ciencia ficción, ensayo...

Breves respuestas a las grandes preguntas, de Stephen Hawking

Recomendado por César Muela

'Breves respuestas a las grandes preguntas'(12,34 euros en versión eBook y 12,34 euros en Kindle) era el último libro en el que estaba trabajando Hawking antes de morir, y en él intenta responder de manera concisa a grandes preguntas como: ¿sobrevivirá la Humanidad?, ¿existe Dios?, ¿debería el ser humano colonizar otros planetas?. Aunque no descarto regalármelo a mí mismo, creo que es el detalle perfecto para alguien a quien le apasione la ciencia.

Los orígenes del totalitarismo, de Hannah Arendt

Recomendado por Antonio Sabán

En 'Los orígenes del totalitarismo' la teórica política y filósofa Hannah Arendt expone, con total claridad, los fenómenos que llevaron al ascenso del antisemitismo desde mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Pensamientos en principio poco extendidos y no impregnados en la política se convirtieron en catalizadores de regímenes como el nazi, desde el que no se entiende historia del siglo XX.

Además de por el gran ejercicio histórico que hace la autora, esta obra es especialmente interesante por el momento político actual, donde estamos siendo testigos de un avance claro de posiciones autoritarias y que de nuevo cuestionan principios básicos de la democracia liberal de los últimos sesenta años.

Sin duda, una lectura clave para entender cómo el mal avanza y se arraiga en una sociedad sin que durante mucho tiempo se sea consciente, y de cómo la mayoría de formas de luchar contra ello no funcionen hasta que es demasiado tarde.

El periodista y el asesino, de Janet Malcolm

Recomendado por Alesya

Es un libro que trata sobre la relación de entrevistador y entrevistado, del periodista y sobre las personas que escribe. Lo compleja que puede llegar a ser una relación en la que el periodista ¿debe? fingir aprecio o amistad a cambio de la información para su historia, ¿es lícito? Ese es el debate que se hace a lo largo del libro.

Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos

Recomendado por Antonio Ortiz

'Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos' (9,49 euros en versión Kindle y 9,49 euros en versión eBook) es una biografía impagable para cualquier lector de Dick, tanto por el original personaje como por la posibilidad de rememorar muchas novelas a través de su historia y personalidad.

Aunque no es estilo Carrere, (en el sentido de la autoficción que le llevó a la fama, para eso mejor 'Limonov', una de las mejores obras que he leído en mucho tiempo), pero sí que sorprendente, inteligente y a ratos fascinante por el personaje y el reflejo de buena parte del siglo XX. Otro apunte imprescindible: cómo son sus relaciones con Lem, Tim Powers o K Leguin.

The black holes, de Borja González

Recomendado por Marina Suchs

'The black holes'(6,64 euros en versión Kindle) es música punk y fantasmas del siglo XIX. Se puede hacer un cómic que aúne las dos cosas y que esté envuelto en una atmósfera casi fuera del tiempo, con un dibujo en apariencia sencillo. Eso es lo que hace Borja González al contar la historia de unas chicas que forman un grupo y que, durante los ensayos, descubren que a una de ellas la sigue el recuerdo de algo ocurrido más de un siglo atrás.

La sombra de las historias de posesiones del Romanticismo planea sobre el cómic, que es una muestra de las obras diferentes y originales que están haciendo los autores españoles del género en los últimos tiempos.

Artemisa, de Andy Weir

Recomendado por Cristian Rus

Un libro que estoy interesado en regalar esta Navidad es 'Artemisa' (7,59 euros en versión Kindle y 7,59 euros en versión eBook) de Andy Weir. El libro nos traslada a la Luna, donde se ha establecido la primera ciudad fuera de la Tierra. Si ya de por si el planteamiento es fascinante, la detallada forma de explicar el funcionamiento de las cosas en el espacio es mejor aún. ¿Qué puede ser mejor que una chica ingeniándoselas para explotar excavadoras autónomas en la superficie lunar?

'Artemisa' (Artemis, en inglés) es un libro perfecto para regalar no solamente a aquellos que les guste la ciencia ficción, también a los que disfrutan con la tecnología o la ciencia en general. Química pura contada en forma de novela de ciencia ficción. Lo cierto es que la química y yo nunca nos llevamos bien en el instituto, tras leer ‘Artemis’ nos estamos reconciliando.

Fuego y Sangre, de George R.R. Martin

Recomendada por Albertini

Con esta hambre por la nueva temporada de Juego de Tronos, y ya ni cuento porque salga de una vez Vientos de invierno, 'Fuego y sangre'(12,34 euros en versión Kindle y 12,34 euros en versión eBook) resulta un gran regalo para los amantes de la saga. Un voluminoso compendio ilustrado con la historia del auge y caída de los Targaryen en su conquista de poniente.

Ya aviso que el estilo es denso y mucho menos adictivo que las novelas. No en vano George R.R. Martin se transforma en maestre historiador para la ocasión. Sí, es un regalazo para los fans de Juego de Tronos, pero no tanto para el que quiera una lecturita ligera.

El filtro burbuja, de Eli Pasiser

Recomendado por José García

Hay un libro que siempre me gusta regalar que se llama 'El Filtro Burbuja' (9,49 euros versión Kindle y 9,99 euros en versión eBook ), escrito por Eli Pariser. Se tata de un ensayo en el que el autor analiza, entre muchas otras cosas, cómo Internet y los algoritmos deciden lo que ves y, por tanto, en cierto modo, lo que piensas.

En pocas palabras, Pariser defiende que Internet (entendida como un conjunto de empresas que todos conocemos), en su afán por personalizar la experiencia de usuario, encierra al mismo en un bucle de retroalimentación que sesga sus puntos de vista y, por tanto, lo manipulan. Por ejemplo, Pariser defiende es que Facebook sabe lo que te gusta y, para que te quedes en su plataforma, te muestra más cosas que te gustan.

Extrapolándolo a la política, si eres de izquierdas Facebook solo te mostrará cosas relacionadas con la izquierda y obviará las de derechas, por lo tu opinión estará sesgada ya que la propia red te ha hecho dejar de tener en cuenta otros puntos de vista. Es un libro que más allá de decirte "Oye, no uses Instagram" o "Deja de ser usar Google", pretende abrir los ojos con respecto a cómo funciona Internet y los riesgos para la opinión pública que ello supone.

El tesoro del cisne negro, de Paco Roca

Recomendado por Javier Penalva

Cuando hace cuatro años me regalaron por Navidad 'Andanzas de un hombre en pijama', además de una sonrisa y una sorpresa, ese detalle me descubrió a Paco Roca. Este año uno de mis regalos será el nuevo libro del autor, 'El tesoro del cisne negro'. Es fascinante ver la cara de un adulto al abrir un paquete, esperar un libro tradicional y encontrarse con un cómic.

En esta ocasión Roca pone el guión en manos de un tercero para conseguir un resultado con un fondo muy Tintín pero en el que la historia nos es muy cercana: el descubrimiento de la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes por parte de una empresa cazatesoros americana.

Other-Wordly: Words Both Strange and Lovely from Around the World, de Yee-Lum Mak (en inglés)

Recomendado por Adriana Izquierdo

Este es uno de esos libros perfectos para regalar. Lo que muestra 'Other-Wordly' (9,31 euros en versión Kindle) es una recopilación de palabras que existen en diferentes idiomas y que no tienen una traducción directa o son muy difíciles de traducir a otros porque expresan ideas o conceptos complejos.

Cada página está ilustrada, y a la vez que es una lectura relajante también invita a la reflexión sobre la comunicación, el lenguaje y la cultura. La selección está además ordenada de forma concienzuda, ya que en muchas ocasiones enfrenta o relaciona diferentes conceptos.

Un ejemplo que me encanta es el contraste de tatemae y honne, dos palabras japonesas. Tatemae se traduciría como “lo que una persona simula creer”, es decir, el conjunto de comportamientos y opiniones que una persona debe mostrar para satisfacer las demandas de la sociedad. Honne representa lo que la persona realmente cree, esos comportamientos y opiniones que con frecuencia se mantienen en secreto y que sólo se comparten con personas de confianza. Son dos conceptos que muestran lo mucho que puede abarcar una sola palabra y, al a vez, es un reflejo de la sociedad nipona.

Old's man war, de John Scalzi

Recomendado por Alejandro Nieto

La saga Old's man war (6,88 euros en versión Kindle) de John Scalzi es una muestra estupenda de lo que puede ser la ciencia actual moderna. Una saga muy militarista al principio, con un enfoque novedoso, con un futuro lleno de guerras espaciales entre especies, con un universo muy poblado. Según avanza la saga empieza a aparecer la política y la diplomacia, dando muchos giros y con un final muy redondo.

Si hay que obviar algún libro de la saga es el Zoe's tale, ya que es algo repetitivo (cuenta la misma historia que el anterior libro pero desde otro punto de vista) y con un enfoque más infantil. Pero el resto son piezas de imaginación excelentes y con reflexiones muy profundas de lo que es (y puede llegar a ser) la humanidad.

Homónimos, de Antonio Navarro

Recomendado por PRobertoJ

¿Alguna vez has pensado quiénes son y qué hacen las personas que se llaman como tú en el mundo? Eso es lo que le pasó por la cabeza al madrileño Antonio Navarro antes de dar forma a 'Homónimos', posiblemente la nóvela gráfica más atípica de todas las que se han publicado en español este año. Y desde ese punto de partida, desde esos otros Antonios Navarro que comparten nombre pero (¿casi?) nada más, nace un fresco que es a la vez ultrapersonal y universal, intransferible y empático.

Una obra que es experimento y relato clásico a la vez, metaficción e hiperrealidad, virtuosa y sencilla. Que es, sí, muy paradójica a cada paso de viñeta que da el lector. Y que, precisamente por ello, no puede estar más viva.

Inversión en tiempos de tipos bajos, de Alejandro Nieto

Recomendado por Miguel López

Pocos libros me he leído sobre economía, estoy mucho más acostumbrado a las novelas (sobre todo de ciencia ficción). Pero uno llega a una edad en la que tiene que empezar a mirar cómo hacer que sus ahorros crezcan, planificar grandes compras como la de una casa y buscar el modo de planificar bien la jubilación.

El libro 'Inversión en tiempos de tipos bajos' (4,99 euros en versión Kindle y gratis si eres usuario Prime) de Alejandro Nieto viene a través de una recomendación de el propio autor, compañero de aventuras en Weblogs SL, cuando precisamente le pregunté acerca de qué hacer para invertir y gestionar bien mis ahorros. Mi idea es sentar una buena base sobre la que poder tener más confianza en lo que haga con mi dinero de ahora en adelante.

El pescador, de John Langan

Recomendado por John Tones

'El pescador' es una mezcla pulidísima de los mitos de HP Lovecraft y las historias de horror náutico de William Hope Hodgson, con el retrato de la obsesión por cazar al simbólico leviathan blanco de 'Moby Dick'. Podrían parecer dos corrientes imposibles de que acabaran confluyendo pero lo hacen con la historia de dos viudos Abe y Dan, que tras perder a sus respectivas familias, encuentran en la pesca su único consuelo. Hasta que oyen hablar del Arroyo del Holandés, donde pueden encontrar peces insólitos y del que todo el mundo habla en susurros.

Una novela extraordinariamente bien escrita, con una impresionante atmósfera de terror y dramatismo y una estructura muy peculiar: embutida en mitad del libro hay una novela corta que cuenta el origen del Arroyo que buscan los dos protagonistas, otorgando de cualidades mitológicas e incomprensibles a toda la narración. La novela ganó el prestigioso premio Bram Stoker, y su autor, inédito en español hasta hoy, es uno de los fundadores de los también esenciales premios Shirley Jackson.

Hambre: Memorias de mi cuerpo, de Roxane Gay

Recomendado por Eva Rodríguez de Luis

Roxane Gay es una de esas autoras que ha descendido hasta los infiernos, dejando que su vida penda de un hilo. De esa experiencia han nacido obras como 'Hambre: Memorias de mi cuerpo', un ensayo sensible y muy duro cómo nos afecta el placer, el consumo, la apariencia y la salud en nuestra relación con la comida.

Agujeros negros y tiempo curvo, de Kip S. Thorne

Recomendado por Juan Carlos López

'Agujeros negros y tiempo curvo' (12,34 euros en versión Kindle y 12,34 euros en versión eBook) es un ensayo de mucha calidad que encantará a cualquier persona que tenga curiosidad no solo por conocer lo que sabemos acerca de los agujeros negros, sino también acerca de la naturaleza del tiempo y cómo la describe la teoría general de la relatividad de Einstein.

Es un libro relativamente asequible, y solo algunas partes pueden resultar complicadas para los lectores que no acostumbran a leer ensayos científicos. Aun así, es una magnífica obra de divulgación en cuyas páginas merece la pena sumergirse, por poco interés que se tenga en la cosmología.

El año de la muerte de Ricardo Reis, de José Saramago

Recomendado por Santi Araújo

'El año de la muerte de Ricardo Reis' (5,69 euros en versión Kindle y 5,99 euros en versión eBook) es un viaje por Lisboa acompañado de dos personajes únicos: Fernando Pessoa y Ricardo Reis. En esta historia, Saramago juega a invertir los papeles, ya que Ricardo Reis (heterónimo creado por Pessoa) es el vivo y Pessoa es el personaje ficticio (aparece como un fantasma).

Diez razones para borrar tus redes sociales de inmediato, de Jaron Lanier

Recomendada por Javier Lacort

Aunque están de moda las charlas, ponencias y libros que alertan de los peligros de las redes sociales y el uso excesivo de pantallas, ni se puede negar que no tengan al menos algo de razón ni que hay obras a considerar.

'Diez razones para borrar tus redes sociales de inmediato' (8,54 euros en versión Kindle y 8,54 euros en versión eBook) es una de ellas: un análisis sociológico sobre la dependencia que nos generan estas redes y sobre cómo usándolas quedamos como el producto que dichas redes venden a los clientes finales, las empresas que pagan por anunciarse en ellas y difundir contenido de su interés. Seas escéptico o no, nunca viene mal una dosis de pensamiento crítico de quien cuestiona nuestros hábitos.

Breviario de escolios, de Nicolás Gómez Dávila

Recomendado por MMerino

"No te empeñes en ser moderno", decía Salvador Dalí. "Por desgracia, hagas lo que hagas, es la única cosa que no podrás evitar ser". Si acabas de asentir al leer esto, posiblemente tengas la actitud adecuada para sumergirte en la lectura de 'Breviario de escolios', de Nicolás Gómez Dávila.

En estos tiempos en los que los debates intelectuales y políticos se solventan en unos pocos tuits, sorprende que alguien que murió en 1994 fuera capaz de anticiparse tan brillantemente a ese formato: los citados 'escolios' son breves aforismos que, efectivamente, en su mayoría caben sin problemas en un tuit.

La abismal diferencia de Don Nicolás con los tuitstars de hoy es que no pueden solventar su lectura ojeando sin parar en un scroll infinito: su pensamiento lúcido e irónicamente reaccionario debe ser saboreado, dejando pausas para la digestión.

Espía de Dios, de Juan Gómez-Jurado

Recomendado por Anna Martí

Aunque el último libro de Juan Gómez-Jurado es 'Reina roja' aún no me ha dado tiempo a leerlo, pero estoy acabando de devorar uno de los anteriores y me está gustando mucho: 'Espía de Dios' (3,15 euros en versión Kindle y 3,79 euros en versión eBook) . No es muy conocido, de hecho di con él casi por casualidad, pero ‘Espía de Dios’ es un thriller del estilo de otros títulos del autor como ‘El Paciente’ o ‘Cicatriz’, en el que de nuevo nos vemos tras los ojos de varios personajes a la hora de resolver un asesinato. Aunque no es un asesinato cualquiera, claro.

La historia nos lleva a Roma en el año 2005, justo tras la muerte del Papa Juan Pablo II. El Vaticano es pues un hervidero de túnicas y sotanas de muchos colores, de nervios por saber quién heredará el cargo y esa competencia intrínseca entre tanto cardenal aspirante, y justo ahí se encuentran a dos de ellos asesinados siguiendo un ritual tan desagradable como misterioso, con mutilaciones, mensajes y simbología religiosa. El caso no seguirá los caminos de una investigación estándar; lo llevará una experta en perfiles psicológicos que conocerá a un personaje clave y que se dará cuenta pronto de lo eficaz y sigiloso que puede ser el asesino, más allá de los aspirantes a sumo pontífice.

Dragon Ball. Compendio ( Volumen 1, 2, 3 y 4)

Recomendado por Frankie MB

Publicados en Japón pocos meses después de que terminase la obra maestra de Akira Toriyama, ampliados con Dragon Ball GT y, años después, actualizados hasta el filme Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses, estos cuatro volúmenes ofrecen la enciclopedia definitiva de Dragón Ball.

Cada uno de estos compendios se centra en un aspecto diferente, abarcando todo el conocimiento que existe sobre la historia, la animación, la producción y hasta un repaso exhaustivo a todos los personajes, técnicas e inventos del Dragón World.

Además, se hace una distinción total entre él manga y el anime, algo que agradará a unos fans más que a otros. Sin embargo, se quedan fuera los sucesos acontecidos en Dragon Ball Super.

Esta edición reorganizada en cuatro imprescindibles volúmenes para los fans de Goku y compañía se acaba de completar en castellano de la mano de Planeta, con una presentación de calidad y formato implacables. ¡Un regalo perfecto para navidad!

Los días iguales, de Ana Ribera

Recomendado por Javier Jiménez

Las mesas de no ficción de las librerías se llenan recurrentemente de crónicas del otro lado del mundo y eso es maravilloso. Necesitamos escritores que recorran el mundo, necesitamos escritoras que nos lo pinten con palabras. Pero necesitamos más cosas: necesitamos también corresponsales que cubran lo que pasa debajo de la piel: porque, a veces, bajo la piel ocurren cosas mucho más horribles que en las calles de cualquier ciudad del mundo. Al menos, para uno.

Ana Ribera nos regaló un retrato tan terrible, tan profundo y tan personalísimo de la depresión que vivió en carne propia que es un retrato vívido de algo que todos llevamos dentro. 'Los días iguales' (9,49 euros en versión Kindle y 9,49 euros en versión eBook) es un libro imprescindible para entender un poquito mejor el problema y, sin caer en la autoayuda, darnos fuerzas para acompañar y ayudar a quien se encuentra en esa situación.

Black is beltza, de Fermín Muguruza

Recomendado por Eva Rodríguez de Luis

'Black is beltza' (23,75 euros) es una pequeña joya cultural en forma de película que todavía puede verse en cines. Combina una estética propia del cómic, un relato de ficción con un base histórica real en la que podemos sumergirnos en la coyuntura política mundial y estatal de 60, una fantástica banda sonora y un elenco de actores y actrices que ponen voz a los personajes. No es perfecta, pero es tan original y atrevida que constituye un must para los amantes del arte. Si te acercaste a los cines a verla y te gustó tanto como a mi, la obra 'The art of black is beltza' se adentra en la historia y cuenta el proceso creativo.

Ahora bien, tras haberla visto en el cine, me quedé con ganas de más. Aunque en formato papel se pierde el audio (insisto, merece la pena), descubrí que existe el cómic original del polifacético y genial Fermin Muguruza, repleto de esa estética retro noire. Ahora no sé si voy a regalarlo o va a acabar en la estantería de mi casa.

Yo, Julia, de Santiago Posteguillo

Recomendado por JaviPas

En libros me temo que voy a lo fácil y ya es una tradición personal regalar el Premio Planeta del año, en este caso 'Yo, Julia' (12,34 euros en versión Kindle y 12,34 euros en versión eBook) de Santiago Posteguillo. Nunca se sabe si con él aciertas o no porque con libros premiados pasa como con todo lo demás: que eso no tiene por qué significar mucho, aunque teóricamente un Premio Planeta debería dar ciertas garantías.

De regalar otro quizás optaría por [Factfulness] (https://www.xataka.com/literatura-comics-y-juegos/libro-que-deberia-leer-toda-persona-interesada-debate-sereno-presente-futuro-nuestras-sociedades), del que habló nuestro compañero Javier Jiménez en Xataka hace unas semanas.

Mitos nórdicos, de Neil Gaiman

Recomendado por Yúbal Fernández

'American Gods' fue un gran libro con personajes mitológicos escritos por Neil Gaiman, y ahora ha decidido centrarse más en los nórdicos con el libro 'Mitos Nórdicos'(10,44 euros en versión Kindle y 10,99 euros en versión eBook).

Como amante de esta cultura gracias a las novelas de Bernard Cornwell, va a ser un imprescindible tanto para regalarme a mi mismo como para regalar a los amantes de la mitología o el autor.

Trabajo, piso, pareja, de Zahara

Recomendado por Toni Castillo

Regalar un libro que uno no ha leído es una potencial temeridad, pero las críticas que he tenido la oportunidad de leer sobre 'Trabajo, piso, pareja' (6,64 euros en versión Kindle y 6,99 euros en versión eBook) de Zahara me dejan prácticamente sin dudas sobre el acierto que va a ser convertir en un presente esta obra. Pertenece a un género que no me suele atraer y que, sin embargo, en manos adecuadas como creo que son las de esta profesional de la música, puede convertirse en algo exquisito. Más si cabe si se trata del retrato de una generación y sus problemas bien comprendidos, al tiempo que denuncia de una manera más o menos indirecta su cuasi melancólica situación. Si he sabido leer entre líneas los comentarios libres de destripes que ha recibido la novela, mucho me temo que no me arrepentiré cuando la regale. O me la regale.

Rebelión en la granja, de George Orwell

Recomendada por Raúl Álvarez

Es increíble cómo un libro que fue escrito en 1945 siga vigente a día de hoy. Pocos libros, de verdad muy pocos, han conseguido la relevancia de 'Rebelión en la granja' (4,74 euros en versión Kindle y 4,74 euros en versión eBook), que más que una novela es un cuento largo que retrata de forma perfecta, y a través de animales, el sistema político y la relación que existe entre gobernantes y gobernados.

Donde lo más impresionante de todo, es que 73 años después sigue siendo un triste retrato de nuestra sociedad. Basta esta línea para resumirlo: “Todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros.”

Vamos a comprar mentiras, de José Manuel López Nicolás

Recomendado por Ladyfitness

Un libro de divulgación científica sobre cómo funciona la industria de la alimentación y la cosmética, y cómo algunas veces “nos la intentan colar” a los consumidores a través de la publicidad. Imprescindible si quieres empezar a comer un poquito mejor y a cuidarte más en este nuevo año sin que te den gato por liebre.

Reina Roja, de Juan Gómez-Jurado

Recomendado por Laura Sacristán

Aún no tengo muy claro que este año vaya a regalar libros, pero si compro uno, será 'Reina Roja' (4,74 euros en versión Kindle y 4,74 euros en versión eBook), de Juan Gómez-Jurado. Aunque no suelo regalar un libro que no haya leído yo primero, voy a hacer una excepción porque conozco mucha gente que sí lo ha hecho y todo el mundo habla muy bien de él.

Además, se trata de un género que me apasiona (el thriller) y de un autor que, a mi juicio, sabe crear como nadie un suspense que te mantiene enganchado hasta la última página. Parece que estoy hablando de regalármelo a mí misma, ¿verdad? Pues en cierta manera es así, porque independientemente de que le guste o no (espero que sí) a la persona a la que va destinado (mi madre), yo me lo leeré en cuanto ella termine.

Empatía (Serie Inteligencia Emocional), de Daniel Goleman

Recomendado por Pedro Santamaría

Resiliencia, Mindfulness,… Harvard Business Review tiene libros interesantes relacionados con todos estos temas. Personalmente me quedo con el de Empatía (7,59 euros en versión Kindle y 7,99 euros en versión eBook). No es sencillo mostrar empatía ni tampoco se sabe a veces de forma certera qué nos puede aportar desarrollarla o saber cuándo ponerle límites. En este libro tal vez no se profundice todo lo que gustaría pero sí da claves que ayudan a su gestión. Lectura cómoda y recomendable.

Illusion Of Life: Disney Animation, de Ollie Johnston

Recomendado por Rubén Márquez

Se podría decir que soy un enfermo de Disney, de todo lo que han aportado al mundo de la animación y cómo sus creaciones me han acompañado a lo largo de toda mi vida. Esta vendría a ser la Biblia del castillo de las ilusiones, un compendio de sus procesos de creación y sus principios básicos a la hora de dar vida a los personajes que nos han acompañado desde los años 30. Sin duda uno de los libros más recomendables sobre el mundo de la animación.

¿Cuál vas a regalar tú?

31 obras de géneros y formatos variados con sorpresas y bestsellers son muchos, pero seguro que tienes más ideas y propuestas literarias. ¿Qué libro vas a regalar tú esta Navidad? Por favor, deja tu aporte en los comentarios.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.