21 libros recomendados para leer este verano por el equipo de Xataka

Una toalla. La sombra de una palmera. La brisa del mar. Un buen libro. Pequeños placeres que brindan las vacaciones de verano y que te invitamos a refrescar en este periodo estival con un montón de ideas para llevar en tu maleta o directamente, para volcar en tu libro electrónico. Ya sea porque devoras libros como porque te cuesta encontrar ideas, en este artículo los editores de Xataka os proponemos una buena selección de lecturas recomendadas. Hay de todo: de novela a cómic, de grandes clásicos a recién lanzados... pero todos tienen algo en común: nos encantan y los recomendamos encarecidamente.

'Cuando la oscuridad nos ama', de Elizabeth Engstrom

La recomendación de John Tones

La Biblioteca de Carfax es uno de los grandes tesoros de la literatura fantástica en español. Consagrados al terror, sus libros son siempre de altísima calidad y le prestan atención a autores cuyo trabajo es difícil de encontrar en nuestro idioma, nombres de prestigio fuera pero que aquí no llegan. En su catálogo destacan, sobre todo, autoras, que hacen un terror único y centrado en temas desde una perspectiva femenina.

Elizabeth Engstrom es una de ellas, y este fue su debut: dos novelas cortas de 1985 de atmósferas opresivas e inquietantes. En la primera de ellas, una mujer queda atrapada en unas cuevas y cría en su interior a su hijo recién nacido, hasta que decide veinte años después que merece conocer a su padre.

En el segundo, una mujer de aspecto monstruoso que tiene que lanzarse al mundo cuando fallece su madre: todo el mundo la trata bien, pero ella tiene mucho que domesticar en su cabeza. Dos historias tenebrosas y retorcidas para una autora que vale la pena recuperar.

En papel por 20,90 euros en Amazon.

'De pronto oigo la voz del agua', de Hiromi Kawakami

La recomendación de Iván Linares

Hoy voy a dedicar una lectura algo peculiar de una autora japonesa que me gusta mucho: Hiromi Kawakami. El último libro que leí de ella fue “De pronto oigo la voz del agua”, una novela cargada de matices que discurre por la vida de dos hermanos y su relación con los padres. Me pareció un gran retrato de la sociedad japonesa, sin duda es una buena recomendación para quien aprecia su cultura. Eso sí, la escritura de Kawakami es muy pausada, hay que tenerlo en cuenta.

“De pronto oigo la voz del agua” da constantes saltos en la vida de dos hermanos para trazar su estrecha relación en base al peculiar matrimonio de sus padres. No se tarda demasiado en leer y se paladea con delicadeza, a mí me gustó por esa facilidad de la autora a la hora de narrar lo cotidiano, lo rutinario. El libro me parece toda una oda a la sencillez.

'La edad de la empatía: Lecciones de la naturaleza para una sociedad más justa y solidaria', de Frans de Waal

La recomendación de Juan Carlos López

Frans de Waal, el autor de ‘La edad de la empatía’, es uno de los primatólogos y etólogos contemporáneos más influyentes. Está especializado en el análisis de la inteligencia social de los primates, pero lo que provoca que su obra en general, y este libro en particular, sea tan apasionante es que utiliza sus estudios para entender mejor la conducta del ser humano a través de la de algunos animales con los que compartimos mucho más de lo que intuimos.

En este ensayo indaga con una lucidez sorprendente y aferrándose a premisas estrictamente científicas en dos cualidades que los chimpancés, los bonobos, los capuchinos, los delfines y los elefantes comparten con nosotros: la empatía y el altruismo. Y es que, por muy sorprendente que nos parezca, estos animales son capaces de preocuparse por sus semejantes, e, incluso, de arriesgar su vida para defenderlos. Este libro es una joya, y lo disfrutará cualquier persona que aspire a conocerse un poco mejor a sí misma.

'Los viejos creyentes', de Vasili Peskov

La recomendación de Andrés P. Mohorte

Todos los hechos narrados en 'Los viejos creyentes' (Impedimenta, 2021) son reales. Puede parecer una obviedad, pero es preciso subrayarlo. El conjunto de reportajes y relatos memorísticos recopilado por Vasily Peskov bordea en ocasiones el terreno de la ficción histórica, de la fantasía o del ensayo filosófico. En sus páginas se consagran tantas historias, tantos géneros distintos, que el lector, acaso despistado, podría atribuirlo todo a la febril imaginación del autor.

Nada más lejos de la realidad. Justo antes de que Pedro I decidiera modernizar Rusia y su Iglesia Ortodoxa, un movimiento irredento y puritano de las viejas creencias optó por exiliarse en los puntos más remotos de la remota geografía rusa. Algunos de ellos recalaron en el Altai, la cordillera que separa a Siberia del resto de Asia, y subsistieron allí, aislados de todo contacto civilizatorio, durante décadas, durante siglos. A mediados del siglo XX, las exploraciones mineras y madereras impulsadas por la URSS se toparían con varios de ellos.

Peskov narra las andanzas y desventuras de una escueta familia de "viejos creyentes" acolchados en una lóbrega y húmeda cabaña. Personas que rechazaron la modernidad a conciencia, y que congelaron en el tiempo los usos, las prácticas, el idioma y los ropajes de un mundo ya perdido. El libro explora el choque ideológico y personal que los hombres y mujeres del mundo nuevo afrontaron al descubrir el viejo... Y muy especialmente el conflicto que esos hombres y mujeres del mundo viejo tuvieron que afrontar al conocer el nuevo. ¿Debían unirse a él, vivir cómodamente, o debían replegarse en sus principios morales y religiosos?

Del fascinante intercambio vital se extraen múltiples placeres. El principal, el de una lectura fresca y sosegada, común al género periodístico pero también al relato de viajes y aventuras. Una que puede salpicar y refrescar las tardes erráticas del verano y que se devora página a página como si el tiempo, al igual que para los "viejos creyentes", hubiera dejado de tener sentido.

'Historia del cine', de Román Gubern

La recomendación de Jesús León

Para todo aficionado al cine hay una obra esencial que ayuda a poner en perspectiva hasta donde hemos llegado en el cine actual. Se trata de 'Historia del Cine', de Román Gubern. Sí, es un libro de historia, pero está contado de forma magistral.

Es uno de esos libros de cabecera de estudiantes de cine, pero en general, es muy recomendable para cualquiera ya que está contado de forma muy amena. Es un clásico que merece la pena.

'Dormir En Un Mar De Estrellas' de Christopher Paolini

La recomendación de Miguel López

Leí ‘Dormir en un Mar de Estrellas’ el verano pasado y la sigo recordando como una novela de ciencia-ficción larga pero entretenida, bien estructurada y con una trama que no debería aburrir a ningún aficionado a este género.

Además, las descripciones de las naves y su funcionamiento en el espacio sacian la curiosidad del lector más exigente en este aspecto.

No me he leído la saga ‘Eragon’ que Christopher Paolini escribió antes de este libro, pero aún así el autor se ha ganado un hueco en mi biblioteca digital. Una lectura entretenida ideal para quien busque una lectura que llene gran parte de sus vacaciones.

'Baños Pleamar', de Isaac Sánchez (Loulogio)

La recomendación de Frankie MB

Tras dar el campanazo con la Batamanta y mil vídeos virales en el YouTube primigenio, Isaac 'Loulogio' Sánchez decidió apartarse lo justo de las cámaras y regresar a sus raíces como autor y dibujante de historietas.

El caso de Baños Pleamar va más allá de eso. Sánchez entremezcla la autobiografía con el tributo definitivo a su padre, regalándonos una selección de paisajes de su infancia, los bonitos, los divertidos y los más amargos, a través de una sucesión de viñetas en las que nos presenta a su familia, sus fantasías de infancia, su pasión por el dibujo y lo que podemos denominar un integrante especial en lo que será su vida: los baños playeros en los que vivió y se crió durante los principios de la década de los 90. Un pequeño paraíso costero con su fauna y sus parroquianos habituales.

Editado por Dolmen bajo su sello Novela Gráfica, en tapa blanda y con 225 a páginas dibujadas a todo color y con un cariño especial, Baños Pleamar es una autobiografía que Sánchez define estar basada en recuerdos más que en hechos reales, entremezclando la realidad alegre y la más cruda con la fantasía de un niño y la devoción absoluta de éste, y del adulto que llegará a ser, por la figura de su padre. Y, en el proceso, nos regala esa clase de obras perfectas para leer (y releer) en una tarde de verano.

En papel por 23,65 euros en Amazon y en El Corte Inglés.

'One Piece', de Eiichiro Oda

La recomendación de Jose García

El verano es un momento tan bueno como cualquier otro para darle una oportunidad a una de las sagas más longeva y vendidas de la historia: One Piece. Si, lo sé, un manga, qué rollo. Eso mismo pensaba yo y aquí me tenéis, a mis 28 años enganchado cual niño chico a la historia de Luffy y sus nakamas.

Es una serie que engancha. Los personajes tienen una profundidad espectacular y las historias son geniales. Os advierto que empezaréis leyéndoos el primero y acabaréis comprando unos cuantos tomos cada poco. Eso sí, preparad la cartera, porque hay casi 100 tomos y siguen saliendo.

En papel desde 1,95 euros en El Corte Inglés. Por 4,27 euros en Kindle y 4,27 euros en eBook.

'Algo espantoso está a punto de ocurrir', de Pedro Carvalho

La recomendación de Laura Sacristán

Mi recomendación de lectura para este verano es "Algo espantoso está a punto de ocurrir", de Pedro Carvalho. Probablemente te hayas topado alguna vez con uno de sus interesantes hilos en Twitter, donde se le conoce como @patoaviador. A lo largo de estas páginas, verás muchos de esos hilos sobre 25 accidentes e incidentes de la aviación comercial, ampliados y muy bien documentados. Es el típico libro que te engancha desde el minuto 1, pero permíteme un consejo: procura no leerlo antes o durante un vuelo.

'Guía del club de lectura para matar vampiros', de Grady Hendrix

La recomendación de Carlos Prego

Si disfrutas con las novelas de terror de lectura ágil esta es una opción genial. No solo porque esté escrita con oficio y su trama enganche desde las primeras páginas (que también), sino porque es un libro de terror con personajes que se mueven constantemente entre libros. Y eso, si te gusta leer, siempre es una gozada. Como "Firmin", pero en versión vampírica.

Vaya por adelantado que ni los personajes ni la historia alcanzan grandes profundidades y de vez en cuando se hace excesivamente predecible, pero en líneas generales deja esa sensación cálida y narcótica de las tramas bien urdidas, con protagonistas a los que no nos importa acompañar en sus desventuras aun cuando su destino huele a kilómetros.

Al leerlo, de vez en cuando tenía la sensación de estar de nuevo sobre las páginas de "El misterio de Salem's Lot".

‘Curling’ de Yaiza Berrocal

La recomendación de Javier Jiménez

No creo que haya mejor manera de disfrutar de las vacaciones que choteándonos del trabajo. Berrocal ha armado una sátira (entre completamente alucinada y radicalmente realista) del mundo laboral, la cháchara empresarial y las condiciones de los trabajadores.

Eso sí, menudo viaje: ‘Curling’ se sitúa en un punto maravilloso en el que la narración más lineal coquetea constantemente con numerosos registros que le dan a la novela una perspectiva de 360 grados sobre las (graciosísimas) miserias del mercado laboral. Además, hay conspiraciones secretas de los empleados para acabar con la empresa, yo no sé qué queréis más.

'Berserk', de Kentaro Miura

La recomendación de Enrique Pérez

El fallecimiento de Kentaro Miura, creador de Berserk, no será el final de este mítico manga, ya que su editorial ha anunciado que seguirá publicándose. Esta buena noticia me lleva a recomendaros, a todos los que no lo hayáis leído, la saga de Guts, su gigantesca espada y uno de los mangas de fantasía más épicos que se pueden leer.

Por su historia, por su crudeza, por el carisma y la profundidad de los protagonistas, por el tono y por las grandes ilustraciones, el manga de Berserk es un clásico que se devora muy fácil y creo que es ideal para acompañar las tardes de verano.

'Geralt de Rivia', de Andrzej Sapkowski

La recomendación de Samuel Fernández

Me temo que no puedo aportar mucha novedad en esta ocasión porque estoy dedicando mis ratos de lectura a recuperar una saga que me encanta y que me he leído ya, de principio a fin, al menos tres veces. Y estoy enfrascado con la cuarta. Hablo de la saga de 'Geralt de Rivia', que ha vuelto a ponerse de moda a raíz de las dos primeras temporadas de 'The Witcher' en Netflix, y parcialmente por los juegos.

En esos momentos ando llegando al ecuador de 'Tiempo de Odio', el quinto libro de un total de ocho. Todo arranca con una antología de cuentos revisitados en clave adulta, 'El último deseo', en el que encontramos La Bella y La Bestia, Blancanieves y otros desde la perspectiva de su autor, Andrzej Sapkowski, así que es fácil entrar a conocer a Geralt y algunos de sus co-protagonistas. Os lo recomiendo, pero ya os digo que son ocho libros en total. Tened paciencia.

'Factfulness', de Hans Rosling

La recomendación de Javier Pastor

Últimamente en el mundo está pasando de todo, y lo cierto es que lo más gordo —pandemias, guerras— no está precisamente ayudar a tener una visión positiva del futuro. Eso ya pasaba antes: la sensación de que estamos peor de lo que estábamos hace unas décadas está bastante arraigada, y precisamente hay un libro que trata de hacernos pensar más en positivo. Se trata de Factfulness”.

Este libro no intenta que veamos las cosas mejor porque sí: lo hace continuamente dando datos que confirman que vivimos mejor de lo que hemos vivido nunca.

En temas como la sanidad —el autor incide mucho en aspectos como la mortalidad infantil— o la alimentación, por ejemplo, las cosas son infinitamente mejores, y la idea se expande a otras áreas de nuestra vida. Las pruebas que inundan el libro dejan claro que en realidad las cosas están a menudo mejor de lo que pensábamos.

'El hombre que salvó a los cerezos', de Naoko Abe

La recomendación de Pablo Rodríguez

Mi recomendación para este verano es un libro fresco a medio camino entre el ensayo histórico y la novela de no ficción: El hombre que salvó a los cerezos, de la japonesa Naoko Abe. En esta interesante obra se cuenta la historia del inglés Collingwood Ingram, un horticultor aficionado y acaudalado que contribuyó de forma crucial a salvar la diversidad de especies de cerezos que existen en Japón.

Y es que, durante la Segunda Guerra Mundial, Japón apostó por una sola variedad como la oficial de un imperio que, en todo, tendía a la uniformidad, de entre las más de 250 que existían. Sólo el empeño de Ingram y su obsesión por preservar la diversidad natural que se había fraguado a lo largo de cientos de años consiguieron salvar muchas especies de cerezos de desaparecer para siempre. Una historia intrépida y cargada de primavera para entretenernos y refrescarnos durante este caluroso verano.

'Planetario', de Julián López

La recomendación de Yúbal Fernández

El libro que me estoy leyendo ahora mismo es “Planetario”, de Julián López. Es un libro bastante sencillo, en el que se habla de la infancia del protagonista y de cómo fue descubriendo la música a través de canciones de Queen. Este hilo musical de su infancia también sirve para tender un puente con su abuelo, enfermo de alzheimer.

Realmente es un libro sencillo, sin muchas pretensiones y bastante entretenido, que me atrapa con su nostalgia noventera y porque yo también tuve mi propio viaje para ir descubriendo música hasta darle forma a mis gustos musicales.

'Los asquerosos', de Santiago Lorenzo

La recomendación de Alberto de la Torre

El verano es el momento perfecto para coger un libro sencillo, divertido, fácil de leer y aprovechar para retomar el placer por la lectura, si lo hemos ido perdiendo con las prisas diarias. Los asquerosos de Santiago Lorenzo es perfecto para esos momento de ir a la playa o rellenar el tiempo lánguido que va pasando en la aldea o pueblito en el que un día pasaste la infancia.

Manuel, un joven urbanita, es confundido como un manifestante y un antidisturbios intenta pegarle. En la reyerta, el protagonista acuchilla al agente y tiene que huir a un pueblo abandonado de la España vaciada. Allí, descubre el placer de vivir como un asceta... hasta que una familia compra la vivienda de al lado.

Lo bueno de la novela de Santiago Lorenzo es que todos nos podemos sentir identificados con Manuel o con sus "enemigos" de una u otra manera. La mayoría hemos visto con buenos ojos la idea de huir de la ciudad y vivir con lo mínimo en el campo.

Pero seguro que también hemos llevado a cabo un tipo de turismo agresivo y dañino con el medio ambiente al que, precisamente, tantas ganas teníamos de acudir como parte de nuestro retiro y nuestro descanso. Una novela sencilla, que se lee fácil, con la que muchos se reirán y que nos dará lugar a alguna que otra reflexión.

Indistractable, de Nir Eyal (en inglés)

La recomendación de Javier Lacort

Comer demasiadas comida basura, ver series hasta que es demasiado tarde o pasar demasiadas horas al cabo de la semana haciendo scroll en nuestro móvil son tres conductas que tienen bastantes paralelismos. En todas ellas actuamos por inercia, sin tener el control, sin apenas conciencia.

Hay alternativas. En este libro, Nir Eyal habla de cómo recuperar el control en un mundo lleno de estímulos, distracciones y gratificaciones inmediatas como nunca las ha habido en la historia.

En papel por 22,04 euros en Amazon. Por 9,04 euros en Kindle

Indistractable: How to Control Your Attention and Choose Your Life PVP en Amazon 22,04€

'La glándula de Ícaro', Anna Starobinets

La recomendación de Pablo Martínez

Starobinets es una maestra de la ciencia ficción y del horror, capaz de helarte la sangre. La Glándula de Ícaro es una colección de relatos inquietantes, con la metamorfosis como hilo conductor.

Starobinets presenta siete relatos muy distintos entre sí, desde los que nos permiten fácilmente vernos reflejados en los personajes hasta los que nos llevan a mundos utópicos con una cara oculta. Y eso sin pasar por alto la distopía autoritaria.

Una lectura lo suficientemente fácil para llevarnos a la piscina pero que nos acompañará tiempo después y una forma perfecta de introducirnos en el mundo de una de las principales autoras rusas contemporánea.

Nota: no disponible.

'El viejo y el mar', de Ernest Hemingway

La recomendación de César Muela

Si buscas un libro cortito, uno de los que primero se me viene a la cabeza es este clásico de Hemingway con el que ganó el Pullitzer en 1953. Se lee en dos sentadas y es una gozada lo bien que está escrito.

Lo que más me gusta es cómo de algo tan minúsculo (un entrañable pescador que piensa que está gafado y que quiere hacerse con un pez gigante), es capaz de hilar una historia que dice mucho de nosotros como humanos y de la obsesión, a veces enfermiza, por exigirnos más de la cuenta.

Tiene partes más costumbristas, otras más de aventuras y otras casi filosóficas, todo en ello en menos de 80 páginas. Dadle una oportunidad, que merece la pena.

'Un mundo feliz', de Aldous Huxley

La recomendación de Alesya

Un clásico donde los haya que no he tenido la oportunidad de leer hasta hace más bien poco. Su argumento ya es conocido universalmente, pero para los rezagados es una historia que transcurre en una distopía, en un futuro muy lejano donde ni siquiera se sabe cuándo más adelante exactamente, ya que ni siquiera ya se usa los años como los entendemos ahora, sino que la gente vive en la "era después de Ford".

Al principio me costó engancharme, las primeras páginas es una enrevesada conversación sobre cómo los seres humanos ya no nacen naturalmente sino que todo inicio de vida se da en una probeta. Lo dejé de lado unos meses hasta que un día decidí volver a darle una oportunidad, y la siguiente página que me esperaba era sobre un experimento en la que electrocutaban a los bebés recién nacidos para "condicionarlos". Ahí me enganchó por completo.

Una historia interesante donde se abarca este mundo desde diferentes personajes de diferentes clases sociales, una trama que te invita a la reflexión constantemente. A pesar de transcurrir en un futuro lejano, todos los debates te retrotraen a nuestra época, que parece el inicio de lo que podría ser ese futuro distópico. Una invitación a pensar sobre qué es lo que nos hace humanos, qué es ser feliz de verdad, si es algo que deberíamos perseguir con tanta ansia, y qué significa vivir con dignidad. Recomendadísimo.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 36 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka