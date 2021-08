21 accesorios para maximizar la utilidad y productividad con tu tablet: teclados, ratones, lápices y mucho más

Si te has comprado una tablet para la vuelta a clase, entonces probablemente ya tengas una funda que te permita trasladar este ligero dispositivo con seguridad. Su pantalla táctil, formato compacto y las posibilidades que brinda para tomar apuntes, ofimática básica y videollamadas hacen de este dispositivo una gran herramienta para estudiar, pero todavía puedes exprimir más sus posibilidades. En esta guía de compra de accesorios para maximizar la utilidad y productividad de tu tablet encontrarás algunos de los más interesantes.

Soportes

Para videollamadas, lecturas o como monitor secundario, a veces simplemente nos interesa dejar nuestra tablet en una posición cómoda para la vista. Hay fundas con soporte incluido, pero para una mayor flexibilidad y ajuste, es mejor apostar por un sencillo soporte para tablet.

Con un diseño un tanto tosco y contundente, el de Amazon Basics cuenta con tres grandes bazas a su favor: su bajo precio, que es compatible con muchísimos tamaños gracias al formato y que es multiángulo. Úsalo con tu tablet, pero también con libros electrónicos o el móvil.

Para quien busca unas líneas más finas, este soporte de GRITIN que se pliega quedando en un tamaño sorprendentemente pequeño. Es multiángulo, con protectores para no dañar tus dispositivos y además por su diseño podrás cargarla al mismo tiempo.

Con un elegante diseño minimalista y estructura de robusto aluminio, este soporte de Lamicall (19 euros) cuenta con una bisagra para inclinar tu dispositivo y ranura para cargarlo al mismo tiempo

Terminamos con un soporte muy original ideal para optimizar el espacio cuando andamos muy justos: fijarlo en la pared. Este modelo de Vogel (56 euros) es robusto y apto para tabletas de 7 a 13 pulgadas, es decir, la práctica totalidad de modelos del mercado. Giratorio e inclinable para orientarla a tu gusto

Ratones

La pantalla táctil es muy cómoda para trabajar y aquellos modelos compatibles con lápices ópticos ofrecen un extra, pero siempre podemos recurrir al Bluetooth para manejarlo con un ratón, un periférico que nos aporta precisión y velocidad.

No es un ratón barato ni mucho menos, pero si buscas un periférico de calidad para uso intensivo, esta versión de bolsillo es ideal. El Logitech MX Anywhere 3 (64 euros) dispone de Bluetooth y USB-C, con botones personalizables, scroll magnético, sensor 4000 DPI y diseño ergonómico. Un ratón para darle caña y que dure

El Satechi M1 (34,99 euros) también es compacto, se conecta mediante Bluetooth y se alimenta a través de un puerto USB-C. Con un elegante diseño simétrico para ambidiestros, está disponible en varios colores

El Microsoft Surface Mobile Mouse (21 euros) es otro periférico para uso intensivo que destaca por su diseño minimalista simétrico y sus materiales de calidad. Con cuatro botones, funciona a pilas

Teclados

Si hay algo que marca la diferencia si tenemos que escribir: apuntes, trabajos, emails, etc. con frecuencia, eso es la entrada de texto. Para algo ocasional puede valer el teclado de la pantalla, pero para un uso continuado y frecuente tienes dos opciones: si tu tablet así lo permite, lo óptimo desde un punto de vista de funcionalidad y espacio es una funda teclado (es habitual que puedas comprarlo en pack), sino siempre tienes la opción de recurrir a un teclado Bluetooth, algo que te permite una postura más ergonómica para escribir.

Fíjate en su compatibilidad, tamaño de las teclas, el tipo de alimentación y, si planeas llevarlo de un lado para otro, busca un equilibrio entre comodidad tecleando y compacidad.

Si buscas un teclado Bluetooth asequible, este modelo de OMOTON está disponible tanto para dispositivos iOS (18,99 euros) como para Android (19 euros). Marca poco conocida pero que cuenta con muchas valoraciones positivas. Compacto, ligero y con batería de hasta un mes.

Compacto, con un layout español y diseño minimalista, el Trust Nado (19 euros) es una versátil solución para tu tablet que también podrás usar en PC o smartphone, ya que admite emparejamiento con hasta tres dispositivos. Con doce teclas de función multimedia

Quien escribe estas líneas cambió su teclado de Apple por este Logitech K380 para su día a día y quedó muy satisfecha por su construcción de calidad, altísima autonomía incluso con uso intensivo (funciona a pilas), la posibilidad de alternar entre varios dispositivos con iOS, Android, Chrome OS, Windows, Mac e incluso para televisores. Además es moderadamente compacto.

Muy compacto y con un diseño fino, el Logitech Keys-To-Go (41 euros) es un teclado Bluetooth para dispositivos iOS que destaca asimismo por su resistencia y batería de larga duración de aproximadamente tres meses.

Es poco común encontrar teclados Bluetooth extendidos, pero este modelo de SATECHI (79 euros) es una excepción. Eso sí, lógicamente no es tan compacto como otros. Permite sincronizar entre tres dispositivos para alternar, con teclas de acceso directo y una batería que se carga mediante USB-C y cuya duración ronda las 80 horas. Disponible con layout alemán o US. Con botones específicos para Apple, pero funciona con otros SO.

Lápices

Si quieres una tablet para clase, nuestra recomendación es que apuestes por modelos que o bien la incluyan o sean compatibles con un lápiz óptico, lo que te permite no solo escribir, sino también jugar con el trazo mediante la inclinación o la presión, dos extras especialmente interesantes para usuarios creativos. Al margen de los lápices oficiales, os sugerimos un par de propuestas.

Logitech es un fabricante de accesorios que destaca en sus dispositivos para Apple por dos razones: la alta calidad de sus productos y sus precios, que si bien no son precisamente bajos, si que resultan más asequibles que los oficiales.

Una alternativa al clásico Apple Pencil (que cuesta 129 euros) para los iPad es su Logitech Crayon (59 euros), un dispositivo preciso que te permite jugar con el grosor del trazo en función de la inclinación, fácil de emparejar y con autonomía de hasta 7,5 horas. Nota: compatible con todos los iPads lanzados a partir de 2018.

¿Que tu tablet no incluye lápiz ni dispone de un lápiz oficial? Siempre puedes emular la intuitiva experiencia del manuscrito con un stylus como este de Generies (10,99 euros), con funda y recambio y apto para pantallas táctiles. Está lejos en cuanto a precisión y opciones, pero al menos podrás escribir a la vieja usanza.

Hubs para conectar/conectarse a periféricos

Lo malo de las tablets es su escasez de puertos. Como mucho vas a encontrar un jack para auriculares, una ranura SD para expandir el espacio de almacenamiento y el puerto de carga/transferencia de datos, que a estas alturas es USB-C o Lightning en el caso de Apple. Lo bueno es que gracias a un hub podrás exprimir esa toma para conectarlo a otros periféricos, lo que es especialmente interesante para transferir archivos o para lanzar el contenido de la pantalla a un monitor o TV.

Si tienes un iPad con lightning, Apple dispone de adaptadores para usar un USB (45 euros) y también un HDMI (50 euros), de modo que puedas transferir contenido o reproducirlo.

No obstante, los adaptadores más versátiles son para dispositivos con puerto USB-C.

Así, este de SATECHI es súper interesante por dos motivos: la cantidad de puertos que incluye y su diseño, ya que al incrustarlo se queda fijado en el tablet. Incluye puertos HDMI (4K @ 60Hz), jack de 3,5 mm, USB-A y USB-C para cargarlo. Funciona con los iPad Pro 2020/2018, iPad Air 2020 (no con el último Pro) y otros dispositivos de Samsung, Microsoft o Huawei

También puedes optar por un diseño más clásico y de lo más funcional como este hub de UGREEN (26 euros) que te sirve tanto para tu tablet con USB-C como con portátiles. Diseño compacto y elegante con chasis de aluminio y seis puertos: tres USB 3.0, HDMI, lector de tarjetas de TF y SD y otro USB-C

Memorias USB

Hay pocos dispositivos más útiles para trabajar que una simple memoria USB y sí, también puedes usarlas en tu tablet. Los iPad están bastante más limitados en cuanto a opciones, no solo por el lightning de algunos modelos, sino también por lo cerrado del propio sistema operativo, que lo "capa" para ciertas tareas. Sin embargo con una tablet Android con USB-C el proceso está más abierto, permitiendo la transferencia de archivos prácticamente como si de un ordenador se tratase.

Este Sandisk Xpand Go (35 euros) es de lo más útil si tienes un iPad con Lightning. Disponible en varios tamaños, dispone de un puerto Lightning y un USB 3.0 para que puedas usarlo en tu dispositivo iOS y así liberar espacio de fotos y vídeos.

Si tu tablet tiene un USB-C, esta alternativa también de Sandisk es bastante más asequible y, como en el caso anterior, dispone de un USB-C y un USB 3.0 para pasar archivos de un dispositivo a otro. Con diseño retráctil y una app para gestionar el contenido y hacer copias de seguridad en tu dispositivo Android (en iOS podrás gestionar solo fotos y vídeos)

Tarjetas microSD

Otra ventaja de los dispositivos de Android es que algunos disponen de una ranura SD para poder introducir una tarjeta. Así, además de poder almacenar contenidos multimedia, también podrás instalar aplicaciones (depende del dispositivo, sistema operativo usado y la velocidad de la propia tarjeta).¿Qué tipo de tarjeta microSD es la más indicada para una tablet Android?

En nuestra guía de compras de microSDs para terminales Android encontrarás un extenso repaso a las diferentes opciones, pero las más interesantes son las de tipo Application Performance Class, indicado en las tarjetas como A2, lo que garantiza unas velocidades de escritura y lectura en modo aleatorio y secuencial adecuados para ejecutar aplicaciones.

La SanDisk Extreme está disponible desde 32GB hasta 1TB y es de tipo A2, Class 10, U3 y V30, vamos, ideal para este escenario de uso de instalación de aplicaciones. Viene con adaptador. El modelo de 128GB cuesta 20,99 euros

Otra alternativa también de tipo A2 UHS-I U3 A2 V30 C10 es esta de Gigastone, no tan conocida pero que sale muy bien de precio en función de la capacidad elegida, con alta resistencia a temperaturas y golpes y garantía de 5 años. Por ejemplo, la de 256GB cuesta 43 euros

