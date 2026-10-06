130 euros de descuento para esta aspiradora Dyson con 150 vatios de succión y hasta una hora de autonomía

Conseguir la potencia y fiabilidad de Dyson sin hacer un desembolso astronómico es posible durante la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon. La icónica aspiradora escoba sin cables Dyson Cyclone V10 (en acabado Nicel/Copper) desploma su precio hasta los 349 euros, lo que supone un descuento del 27% respecto a su PVP recomendado de 479 euros. Eso sí, esta oferta es solo para usuarios Prime de Amazon, si aún no lo eres, puedes disfrutar del período de prueba gratuito de 30 días.
Dyson Cyclone V10 Aspiradora sin Cable, Adaptador para Zonas Difíciles
Una aspiradora súper potente y con buena autonomía
La Dyson V10 Cyclone cuenta con un motor digital capaz de generar hasta 150 vatios de potencia de succión de aire, repartidos entre sus 14 ciclones para atrapar desde el polvo fino hasta los residuos más pesados sin perder rendimiento a medida que se llena el depósito.
Su batería ofrece hasta 60 minutos de autonomía continua en modo estándar, tiempo suficiente para limpiar una vivienda completa de una sola pasada sin prisas ni interrupciones. Además, su sistema de filtración sellado retiene hasta el 99,99% de las partículas de polvo, polen y alérgenos.
Esta edición de Dyson destaca por incluir el útil accesorio Low-Reach (adaptador para zonas difíciles), una articulación que permite doblar el tubo principal en ángulo para limpiar cómodamente debajo de camas, sofás o muebles bajos sin necesidad de doblar la espalda.
Como es habitual en los modelos de aspiradora verticales de Dyson (y también de otras muchas marcas), el cuerpo principal se transforma en aspiradora de mano con un solo clic, lo que facilita la limpieza de tapicerías, coche, cortinas o zonas altas de una forma mucho más cómoda.
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Imagen | Dyson
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