13 ofertas de El Corte Inglés, PcComponentes y MiElectro que son mejores que las de Amazon Prime Day

Aunque el Amazon Prime Day 2020 está siendo el protagonista de este comienzo de semana, ya sea porque no has llegado a tiempo a la oferta que querías, porque no eres de Prime – en ese caso quizás te merezca la pena probar sus 30 días gratis – o porque no has encontrado lo que buscabas, en El Corte Inglés, PcComponentes y Mielectro hay rebajas que mejoran las del Prime Day en productos muy top: estas son las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica.

El Corte Inglés

Amazfit GTR con esfera de 47 milímetros por 109,90 euros, en Amazon ronda los 150 euros. Diseño sobrio y elegante con esfera analógica. A pesar de ello, en su interior se encuentra un sensórica capaz de medir la frecuencia cardíaca, presión atmosférica, geomagnético, luz ambiental, brújula, así como GPS + GLONASS, un conjunto que además es capaz de registrar 12 actividades deportivas.

HP 27fw por 169 euros en El Corte Inglés, 20 euros menos que en Amazon, y además con un vale con un 15% de su precio . Un monitor para usos generales de 27 pulgadas FHD con bordes finos, audio integrado y detalles para jugar como el AMD FreeSync

20 euros de diferencia en el monitor HP 27m , a 149 euros. Con panel LED IPS de de 27", resolución Full HD, tiempo de respuesta de 5 ms. Un monitor con bordes ultrafinos para uso general

Hisense ULED 2020 55U7QF por 629 euros, 100 euros menos que en Amazon en esta smart TV de 2020 con panel ULED de 55" de calidad, con retroiluminación FALD, Dolby Vision, Dolby Atmos y Vidaa U 4.0 como sistema operativo

Barra de Sonido Samsung | Harman Kardon HW-Q60R por 396 euros en El Corte Inglés y un vale adicional por valor del 15% de su precio, en otras tiendas sobrepasa los 500 euros este modelo con configuración de 5.1Ch y potencia de 360W, subwoofer inalámbrico y tecnología Acoustic Beam

De los 200 euros de Amazon a 126 euros en El Corte Inglés: la barra de sonido Samsung HW-N400, con 2.0 canales con 2 woofers y 2 tweeters de rango amplio

Mielectro

60 euros de diferencia en la Philips Ambilight 43PUS8505/12, a 599 euros. Una smart TV de 43" de este año con Dolby Vision, HDR10, HDR10+ y HLG, sonido Dolby Atmos y Android TV de gama media alta

Televisor Philips Ambilight 43PUS8505/12, Smart TV de 43 pulgadas (4K UHD, P5 Perfect Picture Engine, Dolby Vision, Dolby Atmos, Control de voz, Android TV), Color plata claro (modelo de 2020/2021) PVP en Mielectro 499€ Hoy en Amazon por 559,00€

Samsung Galaxy Watch Active 2 Edición Especial Under Armour en Mielectro la versión de 44 mm está por 199 euros, 60 euros menos que en Amazon. Con diseño minimalista y colores llamativos en esta edición especial, con una pantalla circular Super AMOLED de 1,4, con sensores para medir frecuencia cardíaca, acelerómetro, giroscopio, barómetro y electrocardiograma (ECG)

Usando el cupón PRIMEDAY el reloj multideporte con GPS Garmin 5 Plus se queda en 369 euros, 10 euros menos que reacondicionado en Amazon Garmin 5+ à 369€ CON EL CUPÓN à PRIMEDAY

Gama alta de 2019 con una rebaja notable: Samsung 55" QE55Q90R por 1299 euros, 200 euros menos que en Amazon. La Samsung QE55Q90R es un televisor de gama alta del año pasado con panel VA de 55" con retroiluminación Full Array con 480 zonas, resolución 4K con bastante ángulo de visión y HDR 2000, procesador de imagen Quantum Processor 4K, Tizen como sistema operativo, compatible con Google Assistant y Alexa.

PcComponentes

Una de las teles más atractivas de este 2020 para quienes busquen una gama alta con alta relación calidad precio para consumo de contenido y gaming: LG OLED55CX-ALEXA por 1449 euros. Con panel OLED de 55" con Dolby Vision y Dolby Atmos y HDMI 2.1 para exprimir la inminente nueva generación de consolas

LG OLED55CX-ALEXA - Smart TV 4K OLED 139 cm (55") con Inteligencia Artificial, Procesador Inteligente α9 Gen3, Deep Learning, 100% HDR, Dolby Vision/ATMOS, HDMI 2.1 PVP en PcComponentes 1449€ Hoy en Amazon por 1.769,00€

Un precio ligeramente mejor en el monitor PHILIPS 558M1RY/00 , a 1249 euros, una ambiciosa pantalla 4K a 120 Hz, con HDR, tiempo de respuesta de 4ms, Adaptive Sync y altavoces integrados

120 euros de rebaja en esta tarjeta gráfica de calidad para jugar con ray tracing: Gigabyte GeForce RTX 2080 SUPER GAMING OC Waterforce WB 8GB GDDR6 por 679 euros

